【武蔵野大学】学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー高等学校とアントレプレナーシップ教育に関する包括的連携協定を締結

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学（東京都江東区、学長：小西 聖子）と学校法人聖隷学園 聖隷クリストファー高等学校（静岡県浜松市、校長：上村 敏正）は 2026年３月26日（木）に、アントレプレナーシップ教育において相互に連携・協力することに合意し「アントレプレナーシップに関する包括協定」を締結しました。

本協定締結により、同校が2026年４月に開設した 「アントレプレナーシップ・クラス」のプログラムへの協力と、それによるアントレプレナーシップ人材の輩出を目指します。

2026年４月８日実施の「アントレプレナーシップ・クラス始動集会」でメッセージを送る伊藤 羊一学部長

※本学における「アントレプレナーシップ（起業家精神）」とは、高い志と倫理観に基づき、失敗を恐れずに踏み出し、新たな価値を見出し、創造していくマインドを指します。

【協定内容について】

聖隷クリストファー高等学校は2026年４月から「アントレプレナーシップ・クラス」を新設しました。これに先駆けて、2024年の後半から本学アントレプレナーシップ学部との交流をスタートし、アントレプレナーシップ教育に関する知見を共有してまいりました。2026年４月８日に行われた同校の「アントレプレナーシップ・クラス始動集会」ではアントレプレナーシップ学部 学部長の伊藤 羊一から同校の新入生に向けて、お祝いのメッセージとアントレプレナーシップに関する講話をオンラインで行いました。

今後は、2026年８月上旬に同コースの学生たちの研修旅行（東京）の際にアントレプレナーシップ学部の学生を交えたワークショップを実施予定である他、様々な取り組みを検討しています。

【協定締結概要】

連携協力事項：以下について相互に連携します。

- 聖隷クリストファー高等学校が実施する新たな教育カリキュラムの共同開発- 聖隷クリストファー高等学校が実施する新たな教育の認知拡大につながる広報活動- 聖隷クリストファー高等学校への講師派遣による実践的授業の実施- 聖隷クリストファー高等学校の生徒に対してメンターとしてアントレプレナーシップ学部生を派遣するなど、生徒・学生間の交流推進- その他、有益と考えられる事業への相互協力

期間：2026年３月26日～2027年３月31日 ※申し出がない限り毎年更新

【コメント】

■伊藤 羊一（武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長）

このたび、聖隷クリストファー高校と包括協定を締結できたことを、とても嬉しく思います。2026年４月に新設された「アントレプレナーシップ・クラス」のみなさんとの交流が楽しみでなりません。カリキュラムの共同開発・講師派遣・学生メンター交流、そして８月の研修旅行ワークショップと、ともにアントレプレナーシップ教育の新たな道を切り拓いていきます。

■成瀬 孝治（高知市立高知商業高等学校 校長）

この度本校では、2026年４月より新たに「アントレプレナーシップ・クラス」を開設する運びとなりました。現代社会は急速に変化し、予測困難な時代を迎えています。このような時代において求められるのは、既存の枠組みにとらわれず、自ら課題を見出し、他者と協働しながら新たな価値を創造していく力です。武蔵野大学アントレプレナーシップ学部からの協力支援をいただき、生徒一人一人が主体的に考え、行動し、挑戦する力を育んでまいります。

【聖隷クリストファー高等学校について】

建学の精神「隣人愛」を掲げたキリスト教を土台とした学校であり、この隣人愛をベースに世の中の様々な分野で愛を持って貢献できる人材の育成をめざしています。心を育む労作教育、聖書の学び、基礎学力を培い、より高い学力へと導く学習活動、国際化・多様化社会で生き抜く力の素地を作る外国語学習や受容発信型の学習など21世紀を生き抜く力を身につけさせます。高等学校全日制課程には、英数科と普通科の２学科があり、普通科には特進クラス、進学クラスに加えて2026年４月に新設されたアントレプレナーシップ・クラスの３コースがあります。

【アントレプレナーシップ学部について】

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部は、日本で唯一のアントレプレナーシップ学部として2021年に開設しました。以来、『世界の幸せをカタチにする。』という武蔵野大学のブランドステートメントに基づき、高い志と倫理観を持ち、失敗を恐れずに挑戦し、新たな価値を見出し、創造していくアントレプレナーシップを持つ人材を育成しています。

【武蔵野大学について】

武蔵野大学武蔵野キャンパス

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、14大学院研究科、通信教育部など学生数13,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年に創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設。2026年には通信教育の新たな学びの形を提案する通信教育部国際データサイエンス学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■ 武蔵野大学アントレプレナーシップ学部：https://emc.musashino-u.ac.jp/

■ 聖隷クリストファー高等学校：https://seirei.ed.jp/

■ 聖隷クリストファー高等学校アントレプレナーシップ・クラス：

https://seirei.ed.jp/senior/lp-entrepreneurship/