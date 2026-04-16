美と健康をサポート！プロテインが当たる！SLF SNSキャンペーン第六弾開始のご案内

株式会社ファーストイノベーションSFL SNSキャンペーン第六弾

東京都中央区のIT企業、株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、2026年5月10日にNHKホールで開催される音楽フェスティバル「Super Lady Festival 2026 -Season5-」の総合プロモーション支援の一環として、SNSを活用した応援キャンペーン第六弾2026年4月16日より開始しました。

近年、SNSを活用した参加型プロモーションは、イベント認知拡大と来場意欲の醸成において重要性が高まっています。本施策では、フォローおよびリポストによる参加導線を設計し、情報拡散とユーザー接点の創出を図ります。これにより、潜在来場者層へのリーチを拡大し、イベント価値の理解促進と来場促進の両立を目指します。

「Super Lady Festival 2026 -Season5-」について

「Super Lady Festival 2026 -Season5-」は、シンガー中村あゆみがオーガナイザーを務める音楽フェスティバルです。2021年にスタートした「ママホリ」を原点とし、“音楽の力で頑張る人を応援する”というコンセプトのもと開催されてきました。

2026年は会場をNHKホールへ移し、名称を「Super Lady Festival」へと刷新。女性アーティストを中心としたステージとして、新たな展開を迎えます。

出演には中村あゆみをはじめ、大黒摩季、一青窈、小柳ゆき、相川七瀬、hitomi、土屋アンナらが名を連ね、世代を超えて音楽を共有できる機会を提供します。

SNSキャンペーン第六弾の実施背景

Super Lady Festival 2026 -Season5-Super Lady Festival 2026 -Season5-

本キャンペーンは、「Super Lady Festival 2026」の認知拡大および来場促進を目的とした段階的プロモーション施策の一環です。

今回の第六弾も応援スポンサーとの連携により、参加者にとって魅力的な特典を提供しながら、SNS上での情報拡散と継続的な話題創出を図ります。

応援スポンサー提供による特典内容

第六弾では、本イベントを応援するスポンサーであるエステプロラボの提供により、以下の特典が用意されています。

【特典内容】

エステプロラボ提供 ！

・プロテインセット 4名様

キャンペーン参加方法

本キャンペーンは、SNS上でのフォローおよびリポストにより参加可能です。

【キャンペーン概要】

・応募方法：指定アカウント（@mama_holip）をフォローし、対象投稿をリポスト

・応募期間：2026年4月16日～2026年4月19日

・提供：エステプロラボ

また、投稿への応援メッセージをコメントすることで当選確率が向上する仕組みを採用し、参加体験の向上とエンゲージメント強化を図ります。

総合プロモーション支援の特徴

ファーストイノベーションは、本イベントにおいてSNS施策、クリエイティブ制作、マーケティング設計を統合した総合プロモーション支援を実施しています。

本キャンペーンはその一環として、オンライン上の情報接触からリアルイベントへの来場までを一貫して設計することで、効果的な集客導線の構築を目指しています。

第七弾キャンペーンの展開予定

本キャンペーンは複数回にわたる施策として展開されており、今後は第七弾キャンペーンの実施も予定されています。

応援スポンサー各社との連携をさらに強化しながら、継続的な話題創出と参加機会の提供を通じて、イベントへの関心を高めていきます。

■ 関連企業・団体概要

【イベント主催企業】

株式会社Lady.A

音楽イベントの企画・運営を行う企業。Super Lady Festival主催。

【イベントプロモーション企業】

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表者：代表取締役社長 木ノ根雄志

URL：https://www.f-innovations.co.jp/