【小野建株式会社】当社が協賛するアカデミースポーツチームが全国で活躍

サガン鳥栖U-12が九州16チームの頂点に

小野建株式会社

日刊スポーツホールディングスが主催する「JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会」（特別協賛：全国農業協同組合連合会）では、全国9ブロック（北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中国・四国・九州）で地区大会を実施しており、3月28日～29日に開催された九州大会には全16チームが出場。当社がアカデミーユニフォームに協賛しているサガン鳥栖U-12は、見事1位に輝きました。

なお、サガン鳥栖U-12は5月3日から日産スタジアム（横浜市）で開催される決勝大会に出場します。

ライジングゼファーフクオカU-15は全国2位

代表取締役社長小野剛（左）とサガン鳥栖U-12の選手の交流（撮影は今年2月）

日環アリーナ栃木で3月25日～29日にわたり開催されたバスケットボールBリーグU-15チャンピオンシップには全国51チームが出場。当社がパートナーシップ契約を結んでいるライジングゼファーフクオカU-15は、予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち抜き決勝に進出しましたが、惜しくも敗れ準優勝となりました。

なお、ライジングゼファーフクオカU-15含む上位6チームは、次回開催される「インフロニア B.LEAGUE U16 CHALLENG CUP 2026」に出場いたします。

スポンサー活動、奨学金事業で社会に貢献

代表取締役社長（前列中央）とライジングゼファーフクオカユースチームとの交流（撮影は昨年10月）

当社は地域に根付いたスポーツチームへのスポンサー活動や、アカデミーチームへの協賛を通じて地域活性に貢献しているほか、当社が支援する公益財団法人ONOKEN財団による奨学金事業で「明るく、元気に、前向きに」学業やスポーツにチャレンジする学生を応援しています。今後も鉄鋼流通・建設事業だけでなく、これらの社会貢献活動を継続していくことで「クニづくり・マチづくり・モノづくり」に貢献してまいります。

当社概要

会社名：小野建株式会社

所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1

設 立：1949年8月

営業拠点一覧

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