フェムテック事業創出支援を加速　大広フェムテック・フェムケアラボ、Floraと戦略提携

株式会社大広

株式会社大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉恭雄、以下「大広」）の「大広フェムテック・フェムケアラボ」は、女性向けヘルスケアアプリ「Moonly」等を運営するFlora株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：クレシェンコ・アンナ、以下「Flora」）と連携し、女性向けの商品・サービス開発の包括的な支援体制を構築します。

本連携により、大広が提供する事業構想や上市も見据えたプランニングとFloraの強みである顧客の声に傾聴したビッグデータやAI、専門家ネットワークを繋げることで、企業のフェムテック市場参入および事業成長を「顧客にとって価値があり利用しやすい」形になるよう、強力にサポートします。

【連携の背景と目的】

女性の健康課題に対する社会的な関心が高まる中、多くの企業がフェムテック市場参入を模索しています。他方、エンドユーザーとなる顧客の理解を得て、利用継続と愛用に至り事業成長できることは全ての商品・サービスの課題であり、フェムテック領域でも同様であると両社は捉えています。

女性の健康課題や生活に寄与する事業を、真にユーザーに必要とされる価値を叶える形にし、持続的な事業成長を実現するためには、深いユーザーインサイトに基づいた「価値の設計」と、エビデンスに基づく「検証」は不可欠です。

そこで、大広フェムテック・フェムケアラボの強みである事業構想段階から上市以降も見据えた「事業構想支援・マーケティング戦略設計・プランニング」と 、Floraが保有する「顧客の声に傾聴したビッグデータ・検証環境・専門家ネットワーク」を掛け合わせ、エンドユーザーとなる生活者の不/インサイトをしっかりと捉え、利用意向につながる商品開発と市場導入、上市前の実証と上市後のマーケティングも含めた事業伴走を一気通貫で支援します。



【協業による4つの柱】

本パートナーシップでは、エンドユーザーでもある女性の心と体に寄り添い・声を聴き・磨きながら進むことを重視し、主に以下の４つの領域で企業の事業を支援します。エンドユーザーである顧客の声をくみ取り、エビデンスを掴みながら、事業の価値を創り・伝え・育てます。

１. 顧客の声×企業の強み掛け算した事業構想・コンセプト開発支援

女性の健康や生活に寄与する企業アセットと、エンドユーザーの声と課題を組み合わせた事業構想・コンセプト開発を支援。上市を見据えユーザーのテスト利用も組み合わせプランニングします。

２. データとAIを活用し、エビデンスを持った事業開発支援

Floraが保有する女性ヘルスケアデータおよびAI解析基盤を活用し、仮説検証から意思決定までをデータドリブンに推進。

感覚に依存しない、再現性のある事業開発・コンセプト開発を支援します。

３. エンドユーザーの方への傾聴・共創のある実証

Floraの女性向けアプリ「Moonly」（20万DL）や従業員向けサービス「Wellflow」（100社導入）を利用する会員を含むFloraパネルでの実証検証が可能です。対象者リクルーティングからアンケート配信、データ分析まで一気通貫で実施し、有効性・市場性・受容性・ハードルを定量的に検証。事業化に向けた意思決定を加速します。

４. 専門家・アスリートと事業活動のつなぎ込み

Floraが有する婦人科領域の専門家やアスリートとのネットワークを、大広のコミュニケーション戦略・クリエイティブ力を統合し、事業構想から対外発信までを一気通貫で設計。信頼性の担保とブランド価値向上を同時に実現します。

【Flora株式会社について】

「FemTech Big Data」を構築し、女性一人ひとりの「なりたい自分」を実現することをビジョンとしています。個人向け月経妊活アプリ「Moonly」、AIを活用した企業向け健康支援サービス「Wellflow」を提供し、思春期から更年期までビッグデータを活用して女性の健康をサポートするヘルステック企業です。

https://biz.flora-tech.jp/ja



【大広フェムテック・フェムケアラボについて】

大広フェムテック・フェムケアラボは、2020年に社内R＆Dから始動し2021年に正式組成した、日本国内における広告会社初のフェムテック領域専門チームです。性別やライフステージ、拠点や職能の違う多様なメンバーを要し、女性のヘルスケアやウェルビーイング課題のインサイト発掘および企業の事業開発やコミュニケーション支援を実施。その先のジェンダード・イノベーションやパーソナルヘルスケアを見据えて、一人ひとりが自分の心と身体について正しく知り・気づき・対処することや選択肢が当たり前となり、生きやすい社会の実現にマーケティングで培った力を還元し活動しています。

https://femtech.daiko.co.jp/ (https://femtech.daiko.co.jp/)