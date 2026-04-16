調査レポート「オープンソースとAIの未来」を公開

The Linux Foundation Japanインフォグラフィック「オープンソースとAIの未来」

生成AIやエージェンティックAI (Agentic AI) の急速な進化がもたらす優先事項と課題をまとめたLF Researchの最新調査レポート日本語版「オープンソースとAIの未来」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : オープンソースとAIの未来(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/04/ai-exec-forum-2026-jp/)- オリジナル (英語) : Open Source and the Future of AI(https://www.linuxfoundation.org/research/ai-exec-forum-2026)

2026年2月、Linux Foundationは主要なステークホルダーを招集し、生成AIやエージェントの利用拡大によってもたらされる主要な優先事項と課題について議論しました。議論は、信頼とアイデンティティー、セキュリティとプライバシー、規制産業におけるエージェンティックAI、およびエージェンティックAIにおけるオープンソースという4つの主要なトピックを中心に行われました。

技術的な問いと並んで存在意義に関わる問いも浮き彫りになり、グループはエージェント開発を持続可能かつ倫理的に進めるためのいくつかの推奨事項をまとめて閉会しました。これらには以下が含まれます。

- 責任の所在と法的枠組みの確立- 語彙と意思決定の標準化- エージェントの新しい能力に対応するためのセキュリティ基盤の近代化- オープンソースコミュニティーへの支援

リーダー層が投げかけている問いや、より良いエージェント化された未来に向けた提言の詳細については、レポート全文をご覧ください。

著者

- Hilary Carter, The Linux Foundation- Anna Hermansen, The Linux Foundation

この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、「Open Source and the Future of AI: How Agents are Disrupting Our Systems, Our Precedent, and the Human Role in Software」の参考訳として、The Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。

日本語版作成協力：吉田行男