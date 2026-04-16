ポッドキャストの祭典「PODCAST EXPO 2026」エキシビションエリア公開。Spotify・株式会社ズーム・J-WAVEら７社による「体験型ブース」が無料エリアに登場！

株式会社雑談

「PODCAST EXPO 2026」（2026年5月9日・10日開催）は、150ものポッドキャスト番組が出店する「無料マーケットエリア」、50名を超える登壇者によるトークセッションが楽しめる「有料カンファレンスエリア」に続き、音声コンテンツの"いま"を象徴する「無料エキシビションエリア」を公開します。

「PODCAST EXPO 2026」は、日頃からポッドキャストを楽しむすべての人が、あらゆる音声体験に没入し、2日間を通して遊び、学び、つながり合える国内最大級のポッドキャストの祭典です。

パートナー企業による体験型エキシビション

■Spotify｜Spotify "ONAIR" Lounge

Spotifyのポッドキャストスタジオを模した、フォトスペース＆ラウンジがEXPOに出現。ポッドキャスター気分でどなたも自由に写真撮影可能。撮った写真をSNSに投稿すると、限定ノベルティが当たる「Spotifyガチャ」にも挑戦できます。

■J-WAVE｜おみゆの好き蒐集俱楽部 supported by 日本香堂

おみゆこと、モデルの小谷実由による公開収録に加え、日本香堂による「香り」のワークショップも開催。声、香り、ことばを通して、「好き」を蒐める楽しさをぜひ体感してください。

※出展は「5月/9日（土）」のみとなります。

■株式会社ズーム｜ズームのレコーダーでポッドキャストを、もっと手軽に、高音質に。

ポッドキャスター御用達のZOOM製品が勢揃い！ブースでは「外録り・多人数・コンパクト」など、あらゆる現場を支える最新機材が、プロのサポートのもとその場で体験できます。

■株式会社ヤマハミュージックジャパン｜Yamaha Creator Hub

エントリーモデルからハイエンドモデルまで、最適な配信環境をご提案。これからPodcastをはじめてみたい方も、自身の環境をアップデートしたい方も、是非気軽にお立ち寄りください！

■東京書籍株式会社｜お久しぶりです、東京書籍です。

「懐かしい！」あの1冊に再会しませんか？昭和～令和の教科書を実際に手に取り、学びの歴史を体感。エレン・ベーカー先生はじめ、教科書キャラクターのパネルと一緒にお待ちしています。

■CTI Japan｜かんたんヨハク診断 by CTI JAPAN

あなたに必要な「ヨハク」は６つのうちどれ？コーチングの視点から90秒でかんたん診断！対話を通じて「やるといいこと」「やめること」を整理して、自分なりの次の一歩を持ち帰れます。

■株式会社オトナル｜MashUp Playlist -みんなの「推し番組」が交差する壁-

あなたの「お気に入りポッドキャスト」への想いを詰め込んで、みんなでシェアしよう。『MashUp Playlist -みんなの「推し番組」が交差する壁-』は、みんなの"推しポッドキャスト"を集めて、2日限りの巨大なプレイリストを壁に創り上げる参加型企画です。

■HOME/WORK VILLAGE｜店舗エキシビション

「こども放送室」レンズ by まちの研究所

こども放送室は、こどもたちが館内放送の読み上げに挑戦できるワークショップです。飛び入り参加大歓迎！収録した声は、実際にイベント当日の館内放送として流れます。

「アンテナが生えた！ アンテナクリップ作り」PLAY! SETAGAYA

PLAY! SETAGAYAに来ると、二日間限定で頭からアンテナを生やすことができます。アンテナクリップを作って、ラジオに必要なアンテナを頭の上に生やしてみよう！

「namida lounge bar」namida

HOME/WORK VILLAGE内の日本食レストラン「namida」によるラウンジ形式のバー。通常は予約制で営業するカウンターを、この2日間に限り、自由に立ち寄れる場としてひらきます。

※各エキシビションの詳細は、公式サイトで公開中！

公式サイトにて、各エキシビション特設ページを公開しました。

当日までに追加のエキシビション企画も続々発表予定。

詳しくは公式サイト https://podcastexpo.jp(https://podcastexpo.jp/exhibition)/exhibition(https://podcastexpo.jp/exhibition) をご確認ください。

校庭と校舎が「音声のあそび場」になる。入場無料で楽しめる２つのエリア

PODCAST EXPOは、旧池尻中学校をリノベーションした「HOME/WORK VILLAGE」を舞台とした、ポッドキャストを「個人の趣味」から「産業としての文化」へと発展させる試みです。

その象徴として、カンファレンス以外のすべてのエリアは「入場無料」でお楽しみいただけます。

E1…Spotify Japan

E2…株式会社ズーム

E3…株式会社ヤマハミュージックジャパン

E4…CTI JAPAN

E5…株式会社東京書籍

E6…J-WAVE（日本香堂）

E7…株式会社オトナル

S1…namida

S2…PLAY! SETAGAYA

S3…レンズ

■EXHIBITION（校舎内／無料エリア）

本リリースで全容を公開する、企業の最先端体験が集結するエリア。単なる展示ではなく、実際に「録る、観る、体験する」遊び心が詰まった空間です。

■Podcast Weekend（校庭／無料エリア）

全国から150ものポッドキャスト番組が集結する国内最大級のポッドキャストに特化したマーケットイベント。リスナーとクリエイターが直接出会い、交流できる場です。

■P7 PODCAST SUMMIT（体育館／有料エリア）

約50名の国内音声クリエイターによる合計24時間のトークセッション。現在、お得な限定価格にてチケット販売中。※詳しくは https://podcastexpo.jp#ticket をご確認ください。

追加パートナーのお知らせ

さらに、本イベント体験と発信力を強化する、強力なパートナー2社の参画が決定いたしました。

有限会社エイコー印刷

来場者に無料配布予定のオリジナルステッカー（６種）をはじめ、スタッフパスに至るまで、PODCAST EXPOにおけるすべての「ステッカー印刷・製作」を確かな技術力で、ご協力いただきます。

朝日新聞ポッドキャスト

新たにメディアパートナーとして、本イベントの熱量を多角的に発信し、音声カルチャーの裾野をさらに広げる強力なバックアップを

いただきます。

開催概要

イベント名称：PODCAST EXPO 2026（ #PCEX2026 ）

開催日：2026年5月9日（土）・10日（日）

開催場所：HOME/WORK VILLAGE(https://homeworkvillage.com/)（東京都世田谷区池尻2-4-5）

開催内容：Podcast Weekend 2026／P7 - PODCAST SUMMIT 2026

主催：PODCAST EXPO 実行委員会（株式会社雑談／株式会社散歩社）

公式アカウント

X：https://twitter.com/podcast_expo/

IG：https://instagram.com/podcast_expo/

お申込先、お問い合わせ先 一覧

パートナー企業さまお問合せ窓口：https://forms.gle/Vuy6XfH96rJBsXbf8

イベント総合お問合せ窓口：info@podcastexpo.jp（担当：西原）