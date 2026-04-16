Reaplus、「自分をアゲる、アツゾコ革命(ハート)」FILA厚底スニーカーのチヨダ限定モデル、瀬川 陽菜乃さん出演のプロモーションを支援

株式会社Reaplus

株式会社Reaplus [リアプラス]（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松元 詞音）は、株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）が展開するFILA厚底スニーカーのチヨダ限定モデル発売に伴い、Z世代向けプロモーションの企画・インフルエンサーキャスティング・SNS施策の設計および実行を支援いたしました。

■プロジェクト概要

本プロジェクトでは、「自分をアゲる、アツゾコ革命(ハート)」をコンセプトに、若年層の購買意欲を最大化するためのSNSや店舗起点のマーケティング設計を実施。

Z世代から高い支持を集めるモデル／インフルエンサー・瀬川陽菜乃さんを起用し、FILA厚底スニーカーの魅力を「スタイルアップ×日常使い」の文脈で再定義。SNSや店舗上での共感・拡散を促進するコンテンツ制作を行いました。

この度、発売されたFILAのチヨダ限定の厚底スニーカーは、通気性の良いメッシュ素材と質感豊かな素材の組み合わせにダイナミックなチャンキーソールが目を引くダッドスニーカー「Potent（FC-5264W）」と、圧倒的存在感を持つボリューム厚底スニーカー「Balena（FC-5246W）」、そして通学からデイリーまでアガるジュニアサイズの厚底スニーカー「Libero（FC-5265Ｊ）」の３モデルです。ストリートで絶大な支持を集めるFILAの厚底スニーカーは、履くだけで自然なスタイルアップができるトレンド感満載のアイテムです。

今回の、FILA厚底スニーカーのレディースモデルとジュニアモデルの発売に合わせて、瀬川 陽菜乃さんが出演するプロモーションを開始しました。瀬川さんは若年層から大きな支持を集める大人気恋愛リアリティーショーにも参加した18歳のモデル/インフルエンサー。「自分をアゲる、アツゾコ革命(ハート)」のタイトルで、FILAのチヨダ限定モデルを履きこなした瀬川さんがスタイル提案をします。

足もとから圧倒的な存在感を放つFILAの厚底スニーカーは、全国のシュープラザ、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで販売しております。

■商品詳細 (ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー)

FILA Potent FC-5264W（レディース）

\7,590（税込） 23.0～25.0cm

アイボリー/ブルー

ホワイト/ブラック

ホワイト/グリーン

ホワイト/ライトグレー

FILA Balena FC-5246W（レディース）

\8,690（税込） 23.0～25.0cm

ベージュ

ブラック

グレー/サックス

マルチカラー/グリーン

FILA Libero FC-5265Ｊ（ジュニアサイズ）

\5,940（税込） 21.0～23.5cm

アイボリー/ダークグレー

アイボリー/サックス

ライトベージュ/イエロー

ホワイト/ブラック

■取り扱い業態

シュープラザ、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※店舗により、在庫・取り扱い状況が異なりますので、詳しくはお近くの店舗までお問い合わせください。

■瀬川 陽菜乃さんのプロフィール

名前 ：瀬川陽菜乃

所属先 ：株式会社Uniiique

所属先HP ：https://uniiique.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/ponpon___2008/

TikTok ：https://www.tiktok.com/@ponpon_20080

■会社概要

◼️株式会社Reaplus(リアプラス)

社名 ：株式会社Reaplus（リアプラス）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町9-8 アーバンパーク代官山 0208

代表者 ：代表取締役 松元 詞音

設立年月：2023年7月20日

事業内容：コミュニケーションプロデュース事業 / インサイト事業 /

タレント支援事業 /キャスティング事業 / 補助金支援事業 / D2C事業

HP ：https://reaplus.jp/

note ：https://note.com/reaplus_

◼️株式会社チヨダ

社名 ：株式会社チヨダ

所在地 ：東京都杉並区荻窪4-30-16 藤澤ビルディング5F

代表者 ：代表取締役 町野 雅俊

設立年月：1948年6月（創業1936年3月）

事業内容：紳士靴・婦人靴・スニーカー等の販売

子会社 ：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社