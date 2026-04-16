国内総興行収入850億円超えの大人気スター・ウォーズシリーズ7年ぶりの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、Happyくじに登場！

株式会社サニーサイドアップ

株式会社サニーサイドアップが手掛けるHappyくじより、7年ぶりとなる最新作映画の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（2026年5月22日（金）公開）のキャラクターをグッズ化したHappyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』の発売が決定いたしました。2026年5月下旬より、ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなどで発売予定です。発売日の詳細は後日Happyくじ公式Xにて改めてお知らせいたします。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページ（https://www.h-kuji.com/goods/swmandg(https://www.h-kuji.com/goods/swmandg)）をご確認ください。

◆全世界待望！『スター・ウォーズ』シリーズ7年ぶりの最新作が、いよいよ5月22日（金）に公開！

スター・ウォーズの世界観で展開される初の実写ドラマシリーズとして2019年に配信が開始された『マンダロリアン』は、シーズン1配信開始からわずか3日で視聴者が1億人を突破し、同年アメリカで最も視聴された配信作品となるなど、配信開始当初から大きな注目を集めた作品です。そして、7年ぶりの『スター・ウォーズ』シリーズ最新作として劇場映画化される今回の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、そのドラマシリーズの続編として描かれます。事前に公開された本作のトレーラーは、公開から1ヶ月で1,148万回以上再生されるなど、世界中から高い期待が寄せられている作品です。

◆Last賞として、前作のシリーズ2で爆破されながらも、今回の映画で登場が予告されているマンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」のフィギュアが登場！細部までこだわり抜いた精巧な作りはファン必見！

最後のくじを引いた方がGETできるLast賞には、今回の映画で復活が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」の精巧フィギュアが登場！全長約25cmの超BIGサイズで、存在感抜群のアイテムです。機体の金属感を表現した色彩や、飛び立つ瞬間の迫力を再現した造形など、細部までこだわりの詰まったフィギュアです。そのほかにも本くじでは、A賞からI賞まで幅広いラインアップをご用意する予定です。詳細は後日改めて発表いたします。今後もHappyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』に、ぜひご注目ください！

◆商品紹介

Last賞：レイザー・クレスト フィギュア【全1種】

全長（約）：25cm

今回の映画で登場が予告されている主人公・マンダロリアンの愛機「レイザー・クレスト」を全長約25cmのビッグサイズでフィギュア化！

細部までこだわり抜かれた、実物さながらの精巧なフィギュアをお部屋に飾れば、テンションが上がること間違いなし！

【商品概要】

●Happyくじ / STAR WARS(TM) 『マンダロリアン・アンド・グローグー』

価格：1回990円（税込）

発売日：2026年5月下旬

販売箇所：ローソン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、ホビーショップ、Happyくじオンラインなど

景品内容：全9等級＋Last賞

公式HP：https://www.h-kuji.com/goods/swmandg

◆株式会社サニーサイドアップ 会社概要(SUNNY SIDE UP Inc.)

サニーサイドアップグループのコア事業として、企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント、地方創生など幅広い領域で、PR発想を軸としたブランドコミュニケーション事業を展開。PR、ブランディング、プロモーションをはじめとした統合的なコミュニケーションソリューションを通じて、企業やブランドと人や社会との関係性をデザインする「RelationsDesign Company」です。

社名：株式会社サニーサイドアップ / SUNNY SIDE UP Inc.

代表取締役社長：リュウ シーチャウ

公式サイト：https://ssu.co.jp