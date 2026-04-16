知らないと損する最新情報を網羅│ワーホリ・留学ガイドブック vol.16 を公開

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

ワーキングホリデー制度を支援し、促進している非営利団体 一般社団法人日本ワーキング・ホリデー協会は、これからワーキングホリデー・留学を検討される方に向けた最新情報冊子「ワーキングホリデー・留学ガイドブック vol.16」を公開いたしました。

本ガイドブックは、初めての海外渡航でも安心して準備を進められるよう、必要な情報を網羅した総合ガイドとして制作しており、現在はスマートフォンやPCから閲覧できるデジタル版として提供しております。

■ ワーホリ・留学準備に必要な情報を1冊に集約

本ガイドブックでは、以下のような内容を分かりやすく解説しています。

・出発までの準備と全体の流れ

・各国の特徴や魅力、ビザ情報

・現地での仕事探し・住まい・生活費の目安

・語学学校の必要性と選び方

・おすすめ語学学校の紹介

「何から始めればいいかわからない」という方でも、順を追って理解できる構成となっており、ワーホリ・留学の全体像を把握できる内容です。

■ vol.16の主なアップデート内容

今回の最新版では、変化の激しい海外事情に対応するため、以下の情報を大幅にアップデートしました。

・新たなワーキングホリデー協定国の情報を追加

・各国の最新ビザ情報を反映

・ワーホリ・留学を取り巻く最新トレンド・実情を網羅

特にビザ制度や渡航条件は年々変化しているため、最新情報をもとに準備を進めることの重要性が高まっています。本ガイドブックは、その「情報のズレ」を防ぐための基礎資料として活用いただけます。

■ 無料配布（条件あり）

本ガイドブックは、以下のいずれかを満たした方に無料で配布しております。

・当協会主催のセミナーに参加

・メンバー登録を完了

ワーホリ・留学を具体的に検討している方はもちろん、「興味はあるがまだ迷っている」という段階の方にもご活用いただけます。

■ 今後の展望

当協会では、今後もワーキングホリデー・留学を目指すすべての方が、正しい情報をもとに安心して海外へ挑戦できる環境づくりを推進してまいります。

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/