7月17日 (金)より『光と遊ぶ！超体験型ミュージアム魔法の美術館』北海道立近代美術館で開催！

北海道放送株式会社

HBC北海道放送は、展覧会『光と遊ぶ！超体験型ミュージアム 魔法の美術館』を北海道新聞社とともに開催いたします。

美術館に一歩足を踏み入れると、そこはまるで魔法のようなアートの世界。

来場者の動きに反応して作品がさまざまな表情を見せる、最新のデジタル技術を駆使したメディア・アートを“見て・触って・遊べる”未来型アート展です。

これまで全国で開催され、大きな話題をよんできた「魔法の美術館」。子どもから大人まで、世代を超えたすべての方が、まるで魔法使いになったかのような不思議な体験をお楽しみいただけます。

2026年の夏休みは、ぜひ不思議なアートの世界をご体感ください！

【開催概要】

会期 2026年7月17日（金）～8月30日（日）

※休館日:7月20日を除く月曜日、7月21日（火）

会場 北海道立近代美術館 （札幌市中央区北１条西１７丁目）

開場時間 9：30～17：00（最終入場16：30）

観覧料(税込) 前売券 一般・大学生 1,500円／中高生 800円／小人（3歳～小学生） 500円

★前売限定のお得なペアチケットを展覧会公式サイトのみ販売★

親子ペア（一般券と小人券のセット） 1,800円

当日券 一般・大学生 1,700円／中高生 1,000円／小人（3歳～小学生） 700円

※2歳以下無料（小学生以下は要保護者同伴、保護者も観覧券が必要）

※10名以上の団体、リピーター割引は前売料金でご観覧いただけます。

※リピーター割引は、道立美術館・芸術館で開催された特別展の半券をご提示いただいた場合の

料金（有効期限は半券に記載。1枚につき1名 1回限り有効。）

※身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方およびその介護者

（1名）は無料。ミライロID利用可。

【チケット販売について】

■販売期間 【前売券】2026年4月16日（木）10:00～7月16日(木)23:59

※当日券は北海道立近代美術館、展覧会公式サイトほかで販売します。

■購入方法 展覧会公式サイト、北海道立近代美術館、道新プレイガイド、

セイコーマート店内マルチコピー機（セコマコード D26071701）、アソビュー！、

ローソンチケット（Lコード 12177）、セブンチケット（セブンコード 114-700）で 販売します。

その他ご入場、チケット購入に関する詳細、注意事項は展覧会公式サイトをご覧ください。

『光と遊ぶ！超体験型ミュージアム 魔法の美術館』

主催 北海道新聞社、HBC北海道放送

公演 北海道、札幌市、札幌市教育委員会

企画協力 ステップ・イースト

公式サイト https://event.hokkaido-np.co.jp/mahou-museum

お問い合わせ 北海道新聞社事業センター

011-210-5731 （平日10:00～12:00・13：00～17：00）