野村グループ基金「みらい助成プログラム」　本日4月16日より、2026年度助成対象の募集を開始

社会問題の解決と新たな価値創造を目指して、革新的な取組みを推進するNPOなどの非営利団体に対して、総額5,400万円を支援します

公益財団法人パブリックリソース財団

公益財団法人パブリックリソース財団（所在地：東京都中央区、代表理事：久住 剛）は、野村ホールディングス株式会社（所在地：東京都中央区、代表執行役社長 グループCEO：奥田 健太郎）からの寄付により2024年「野村グループ基金（以下、本基金）」※1を創設しました。

本基金は、社会問題の解決と新たな価値創造を目指し革新的な取組みを推進するNPOなどの非営利団体に対する資金支援として、「みらい助成プログラム（以下、本プログラム）」を実施しています。これまでに、子どもへの学習・教育および生活自立の支援活動を行う団体、持続可能な森林の維持・保護・再生・育成の活動および事業を行う団体、障がい者のアート活動の支援を行う団体等の計15団体に82,296,680円の助成を行ってきました。

このたびの募集は、野村グループが創立100周年の節目に、次の100年の価値創造を支える基盤の一つとして設立した野村ウェルグローイング・インスティテュート※２の取組みの一環として実施するものです。同インスティテュートは、人々が生涯にわたり挑戦と成長を続けられる社会基盤の構築を目指し、「学び」「つながり」「営み（衣・食・住）」を重点テーマに掲げています。本基金を同インスティテュートの取組みとして位置付けることで、これまで継続してきた野村グループの寄付・社会貢献活動を、「つながり」のテーマのもとでより明確に展開していきます。

本基金は4月16日より、3年度目となる「みらい助成プログラム」の公募を開始しました。

▶基金特設サイト：https://www.public.or.jp/project/f0176(https://www.public.or.jp/project/f0176)

本プログラムの目的

本プログラムでは、社会課題の解決と新たな価値創造を目指し、新たな事業や社会的インパクトのある事業に対して資金支援を行い、受益者のウェルビーイングや福祉の向上、社会の仕組みに大きな変化をもたらすことを目的としています。

本プログラムの支援分野

主に次の３つの分野で新たな事業や社会的インパクトのある事業を行うNPOや非営利団体に対する助成を実施します。

１.社会の明日のために（教育・研究、災害支援、医療・福祉）

２.環境課題解決のために（気候変動対策、環境保全）

３.文化の発展のために（文化・芸術支援、スポーツ振興）

みらい助成プログラムでは、毎年度社会環境を踏まえ、これらの分野のなかで特に課題解決や新たな価値創造が求められるテーマを設定し、公募を実施します。

公募概要

- 対象：NPO法人（特定非営利活動法人）、非営利型一般社団法人、社会福祉法人、公益法人などの非営利法人で、下記の支援テーマに沿った活動１.社会の明日のために（教育・研究、災害支援、医療・福祉）支援テーマ：子どもへの学習・教育及び生活自立の支援２.環境課題解決のために（気候変動対策、環境保全）支援テーマ：持続可能な森林の維持・保護・再生・育成の活動及び事業３.文化の発展のために（文化・芸術支援、スポーツ振興）支援テーマ：障がい者のアート活動の支援- 基金総額：最大5,400万円（1団体600万円を上限とする支援、9団体採択予定）- 支援対象期間：最長2年間（申請団体が申請時に1年間もしくは2年間を選択）- 選考方法：対象となる非営利団体からの応募により、審査を経て選考します- 応募期間：2026年4月16日（木）～2026年6月5日（金）17時まで

※「みらい助成プログラム」の詳細、応募方法は、本基金特設サイトをご参照ください。

https://www.public.or.jp/project/f0176(https://www.public.or.jp/project/f0176)

参考情報

公益財団法人パブリックリソース財団（https://www.public.or.jp/）

2000年に非営利のシンクタンク、NPO法人パブリックリソースセンターとして発足し、NPO など非営利事業体のマネジメント強化、SRI（社会的責任投資）にかかる企業の社会性評価やCSRの推進支援、そしてオンライン寄付をはじめとする寄付推進事業などを展開。2013年1月、これらの成果と蓄積を踏まえ、「誰かの力になりたい」という人びとの志を寄付で実現するために、個人や企業の資金力を社会的事業への投資につなぐ寄付推進の専門組織「公益財団法人パブリックリソース財団」として新たにスタート。「意志ある寄付で社会を変える」ことをミッションに、テーマ基金、オリジナル基金(C)︎、遺贈など様々な寄付の方法を提供し、人生を豊かにする寄付、未来を切り拓く寄付の仕組みづくりに取り組む。

野村ホールディングス株式会社（https://www.nomura.com/jp）

野村グループは、グローバルに拠点をもつ金融サービス・グループです。ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメント、ホールセール、バンキングという4つの部門が横断的に連携して、国内外のお客様に付加価値の高い商品・サービスを提供しています。「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」というパーパスのもと、野村グループはお客様をはじめとしたすべてのステークホルダーの声に応え、創造性豊かで付加価値の高いソリューションを提供しています。

※1 2024年3月22日付ニュースリリース「野村グループ基金を創設」をご参照ください。

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/news20240322103053.html

※2 2025年12月25日付ニュースリリース「野村グループ100周年記念事業『野村ウェルグローイング・インスティテュート』を設立」をご参照ください。

https://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nhi20251225a/main/0/link/20251225_nhi_a.pdf