突撃！ナマイキTV～ラーメンフェスタ２０２６ 開幕ＳＰ～

株式会社東日本放送

株式会社東日本放送(本社：仙台市太白区)は、４月２４日（金）に「突撃！ナマイキＴＶ～ラーメンフェスタ２０２６ 開幕ＳＰ～」を放送します。

４月２４日(金)～５月６日(水・振)の期間、ｋｈｂ社屋前「あすと長町杜の広場公園」では全国の人気ラーメン店が集う「仙台ラーメンフェスタ２０２６」を開催します。第一幕は４月２４日(金)～４月２９日(水・祝)、第二幕は５月１日(金)～６日(水・振)。あわせて２１店舗の絶品ラーメンを提供します。

第一幕の初日となる４月２４日（金）には「突撃！ナマイキＴＶ～ラーメンフェスタ２０２６ 開幕ＳＰ～」を放送。ＭＣ陣がスタジオを飛び出し、会場から１時間全編生中継でお届けします。ゲストとして仙台ラーメンフェスタ実行委員長の新崎人生さんに加え、第一幕を監修するラーメンイベントプロデューサーの森本聡子さん、さらにキャイ～ンのウド鈴木さんが登場します。仙台ラーメンフェスタ初登場の注目ラーメンや地元の人気店が手掛ける限定麺など、今年の会場で提供される究極の一杯を余すことなく紹介します！また、会場で使えるラーメンチケットが当たる視聴者プレゼント企画を実施します。

■番組概要

【番組名】突撃！ナマイキＴＶ～ラーメンフェスタ２０２６ 開幕ＳＰ～

【放送日時】２０２６年４月２４日(金)

午前９時５５分～午前１１時０５分（生放送）

【放送エリア】宮城県ローカル

【出演】ＭＣ：本間秋彦・阿部美里・内田有香（ｋｈｂアナウンサー）

ゲスト：ウド鈴木（キャイ～ン）

新崎人生（仙台ラーメンフェスタ実行委員長）

森本聡子（第一幕監修・ラーメンイベントプロデューサー）

ウド鈴木新崎人生森本聡子