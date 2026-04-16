スニダンの検索機能をさらにアップデート！性別・カラーが「1タップで」絞り込み可能に

株式会社SODA

「SNKRDUNK（スニーカーダンク）」（以下、スニダン）を運営する株式会社SODA（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：内山 雄太、以下SODA）は、2026年4月16日に、スニダンアプリの検索機能のアップデートを実施します。性別に基づくアイテムの切り替えとカラーを”1タップ”で絞り込めるようになり、視認性と検索機能を強化することで、より欲しいアイテムに出会いやすくなりました。

■背景

スニダンでは、2025年4月に出品機能のリニューアルをおこなったことや、世界的なスリフト（古着）ブームを背景に中古アパレルの出品数が前年比2倍（※1）を超え、取引が急増しています。また、登録されている商品のカテゴリー比率において、「アパレル」カテゴリーが「スニダン」登録商品の4割以上（※2）を占めるなど大きく成長しています。

さらに、2026年4月にインポートブランドやラグジュアリーブランドの新品商品の取り扱いを拡充するなど（※3）、ファッションのマーケットプレイスとしての強化を進めてまいりました。

※1：2024年4月～12月および2025年4月～2025年12月の中古アパレルカテゴリー出品数の比較

※2：スニダンに登録されている商品のカテゴリー比率（2026年1月時点）

※3：スニーカーダンクが「プラダ」「ロエベ」「リック・オウエンス」などインポート・ラグジュアリーブランドの取り扱いを大幅拡充 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000156.000043703.html

こうした背景により、スニダンアプリ内でウィメンズアイテムの出品が増えていることから、よりアイテムを探しやすい環境を提供するため、性別に基づくアイテムの切り替えをおこなう検索機能の追加アップデート（※4）を実施いたしました。

※4：「スニダン」アプリの検索機能をアップデート https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000043703.html

また、アパレルやスニーカーを探す際に「色で絞って商品を探したい」というお客さまからのお声を多く頂戴していたことから、カラーで絞り込めるアップデートも実現し、視認性と検索機能を強化することで、より簡単に欲しいアイテムに出会えるようになりました。

※検索キーワードによって絞り込みフィルタが表示されない場合があります

アップデートの詳細は次の通りです。

（1）性別に基づくアイテムをカンタンに切り替えできるように

検索後、「ALL」「メンズ」「ウィメンズ」を”1タップ”で、簡単に切り替えできるようになりました。これにより、よりパーソナライズされた検索結果から商品を選べるようになります。

（2）欲しいアイテムのカラーを1タップで絞り込み可能に

”1タップ”で探したいアイテムの色を選ぶだけで、対象カラーの商品を絞りこめるようになりました。これまで以上に、直感的な検索体験を実現します。

サービス責任者：株式会社SODA 執行役員COO 鍛哲史コメント

今回の検索機能のアップデートにより、より多くのお客様の好みに合わせてより直感的にスニダンでファッションアイテムを探すことを楽しんでいただけるようになりました。これが新たなアイテムとの出会いや、購入のきっかけとなれば嬉しいです。今後も多くのお客様が欲しいものと出会えるように、スニダンの体験を進化させていきます。

■ファッション&コレクティブル マーケットプレイス「スニーカーダンク」について

「スニーカーダンク(スニダン)」は、月間600万人以上が利用する国内最大級ファッション&コレクティブルフリマアプリです。スニーカー、アパレル、トレーディングカードを中心に取り扱っています。全ての取引商品にて、鑑定を行うことで偽造品の流通を防ぎ、安心・安全に取引をおこなっていただくことができます。

SODAは、今後もより多くのお客さまに、より手間なく簡単にスニダンをご利用いただけるよう、サービス開発に努めてまいります。