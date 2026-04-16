MBSドラマ特区『あの夜、社長の子供を授かりました』本日4月16日より順次放送開始！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップtaskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、taskeyオリジナル作品を原作とする地上波ドラマ『あの夜、社長の子供を授かりました』が、MBSドラマ特区にて本日4月16日（木）より順次放送開始されることをお知らせいたします。

今夜24:59よりMBSドラマ特区にて初回放送を迎えるほか、TVerでの見逃し配信、FODでの見放題独占配信も実施されます。

『あの夜、社長の子供を授かりました』は、taskeyのオリジナルレーベル「comic 恋とカシス」から展開する恋愛作品です。めちゃコミック 急上昇ランキング（総合） 第1位を獲得（※）するなど多くの読者に支持されています。

※2025年10月25日時点

本ドラマは、女性アイドルグループ日向坂46の元メンバーで、卒業後は俳優として活躍する佐々木美玲さん、先日東京ドーム公演が発表され、今大注目の9人組メインダンサー&バックボーカルグループ「超特急」のメインダンサー・マサヒロこと、森次政裕さんがW主演を務めます。

さらに、栞里の元恋人・吉野恵一役に和田雅成さん、貴人の許嫁・浅風玲奈役に大原 梓さん、栞里の親友・友奈役に朝井瞳子さん、貴人の父・瀬古常一役に神保悟志さんが出演し、物語を彩ります。

ドラマ情報

(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBSストーリー

ファッション流通サイトの営業部で働く花井栞里（佐々木美玲）は、同僚たちの仕事を陰で支える献身的な女性。そんな栞里には、付き合って3年になる恋人がいる。恋人はどこかモラハラ気味だが、栞里はそれでも彼を純粋に慕っていた。

迎えた3年目の記念日。手料理を用意し、帰りを待つ栞里。しかし帰宅した恵一の隣には、見知らぬ女性の姿が――。しかも恵一は、その女性を「婚約者」だと紹介するのだった。突然の裏切りに打ちのめされた栞里は、友人が働くBarで涙をこぼす。そこに、優しく声をかける一人の男性が現れる。男性は栞里の話を黙って受け止め、気の済むまで付き合ってくれる。酔い潰れた栞里は、介抱してくれる彼に思わず甘えてしまい、二人は一夜を共にする。

それからしばらくして、栞里は突然のめまいに襲われる。病院で告げられたのは――妊娠。さらに追い打ちをかけるように、勤めていた会社が買収されることに。そして、新社長として現れたのは――あの夜の男性・瀬古貴人（森次政裕）だった。

一夜から始まる運命。 裏切り、妊娠、そして再会―。 前途多難な二人の関係が、今、動き出す。

キャスト紹介

花井 栞里 役：佐々木美玲さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

アパレル通販会社「STYLE WEB」の営業部。

真面目な性格で常に他人のために、献身的に働く。

自己評価は低く控えめだが、丁寧で細かい所まで気が利く仕事ぶりと純粋な優しさで、周りから信頼されている。3年付き合った彼氏にフラれて深く傷つき、涙を流していると貴人に優しく慰められる。一夜の過ちから妊娠してしまい、平凡な日常が一変するが、貴人からの愛情で、自分の価値を見出していく。

瀬古 貴人役：森次政裕さん（超特急）(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

アパレル通販会社「STYLE WEB」社長。

仕事に対して非常にストイックで、部下の努力を正当に評価する。「瀬古グループの御曹司」という肩書きだけで判断される人生に虚しさを感じていた時、身分を知らずに自分の努力を認めてくれた栞里に救われ、それ以来彼女を想い続けてきた。自分の価値を信じられなかった栞里に対し、「あなたに価値がないなんてありえない」と言い、彼女に無償の愛を注ぐ。

吉野恵一役：和田雅成さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

会社では“営業部のエース”とされ、人当たりも良く、人気がある。

しかし裏ではプライドが高く、出世意欲が強い。栞里を雑用のように扱い、その手柄を自分のものにして成果を出してきた。自身の出世のために、3年付き合った栞里をあっさり捨てて、取引先の女性と婚約する。

玲奈役：大原 梓さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

瀬古グループに次ぐ、業界第２位・浅風物産の令嬢。

堂々とした立ち振る舞いと発言力で、仕事でも一流の実力を持つ。貴人とは幼馴染であり、親同士で結婚を決められた許嫁でもある。その役目に自分こそが相応しいと認識し、貴人に結婚を迫る。

友奈役：朝井瞳子さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

カフェ＆Bar「デパール」で働く栞里の親友。

常連客の貴人とも顔見知りで、二人の関係を最初に知る人物となる。その後、二人を見守り、それぞれの話を受け止めて、時に背中を押す。

瀬古常一役：神保悟志さん(C)「あの夜、社長の子供を授かりました」製作委員会・MBS

瀬古グループの会長であり、貴人の父。

会社の未来のため、栞里と貴人の結婚を断固として認めない。

許嫁の玲奈と通じて、二人の仲を引き裂こうとする。

放送情報

■放送

2026年4月16日（木）初回放送スタート

MBS： 4月16日（木）より毎週木曜24:59～

テレビ神奈川： 4月16日（木）より毎週木曜23:30～

チバテレ： 4月17日（金）より毎週金曜23:00～

テレ玉： 4月22日（水）より毎週水曜24:30～

とちテレ： 4月23日（木）より毎週木曜23:30～

群馬テレビ： 4月23日（木）より毎週木曜24:00～

■配信

TVerで見逃し配信

FOD見放題にて独占配信

■公式HP

https://www.mbs.jp/anoyorusazukarimashita/

■公式SNS

公式 X：@dramatokku2_mbs(https://x.com/dramatokku2_mbs)

公式Instagram：@dramatokku2_mbs(https://www.instagram.com/dramatokku2_mbs/)

公式TikTok：@dramatokku_mbs(https://www.tiktok.com/@dramatokku_mbs)

公式タグ：#あの夜社長の子供を授かりました #ドラマ特区

原作情報

『あの夜、社長の子供を授かりました』

【めちゃコミック 急上昇ランキング（総合） 第1位 獲得！（※2025年10月25日時点）】

●原作：夏野水分 / 漫画：城宮えす

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：comic 恋とカシス

「君を愛し抜く。この体に宿った命ごと--」

アパレルEC企業に勤める栞里は、付き合って3周年の日に恋人・恵一に浮気され、別れを告げられる。失意の中、バーで出会った一人の男性。栞里は彼の真摯な態度に絆され、一夜を共に過ごしてしまう。もう二度と会わないものと思っていたが――なんと彼は、栞里たちの会社の新社長として現れる。さらに、あの一夜のせいで彼の子を――！？

お問い合わせ

配信情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/172_1_42d7c73bdb8da9b118b2981498d9d4c8.jpg?v=202604171251 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

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