リビングの収納に関する調査報告書

株式会社LIXIL住宅研究所

株式会社LIXIL住宅研究所では、自宅で散らかりやすい場所や散らかって欲しく無い場所、リビングの大型収納スペースへの意識、理想的な収納スタイルなど自宅の収納などについて調査を実施しました。有効回答は20代から50代の一戸建てにお住まいの男性（200名）女性（200名）の計400名、調査時期は2026年2月16日～22日です。

■調査結果の総括

自宅の中で「物が散らかりやすい」と感じる場所のトップはリビングで65.0%に達している一方、「常に整理整頓され、散らかってほしくない」と感じる場所のトップもリビングが66.5%になっており、自宅の収納はリビングがポイントのようです。そのためかリビングに大型の収納スペースが欲しいとの回答が55.8％と半数以上となり、その大型の収納スペースに収納したいものとしては、日用品のストック（42.5%）、季節もの/ストーブなど（32.0%）、掃除用具/掃除機など（31.8%）が上位となっています。このリビングの収納において中身を「隠す」ことについては、完全に隠せる収納が理想的が43.0%、ある程度隠せれば、一部見えていても構わないが37.8%となり、隠す必要はなく、見せる収納で構わないは10.3%にとどまっています。

理想的な収納スタイルとしては、分散収納：各部屋や必要な場所に細かく収納スペースを設けるが最も多く35.8%となり、集中収納：一箇所にまとめて大きな収納スペースを設けるの19.3%に比べて支持が高く、両方を組み合わせたいとの回答も29.8%となっています。

■調査結果の要約

・自宅の中で「物が散らかりやすい」と感じる場所BEST３

リビング（65.0%）、ダイニング（28.5%）、子ども部屋（28.5%）

・自宅の中で「常に整理整頓され、散らかってほしくない」と感じる場所BEST３

リビング（66.5%）、キッチン（33.8%）、ダイニング（32.8%）

・散らかっている部屋で過ごすとストレスを感じる方＝67.5%

・自宅のリビングに大型の収納スペースが欲しい＝55.8％

・リビングに大型の収納スペースを設置したら収納したい物BEST4

日用品のストック（42.5%）、季節もの/ストーブなど（32.0%）、

掃除用具/掃除機など（31.8%）、衣類/アウターなど（30.0%）

・リビングの収納において中身を「隠す」ことについて

完全に隠せる収納が理想的である（43.0%）

ある程度隠せれば、一部見えていても構わない（37.8%）

隠す必要はなく見せる収納で構わない（10.3%）

・理想的な収納スタイル

集中収納：一箇所にまとめて大きな収納スペースを設ける（19.3%）

分散収納：各部屋や必要な場所に細かく収納スペースを設ける（35.8%）

両方を組み合わせたい（29.8%）

■調査結果（詳細）

Q1.自宅の中で「物が散らかりやすい」と感じる場所は？（MA） N=400

Q2.自宅の中で「常に整理整頓され、散らかってほしくない」と感じる場所は？（MA） N=400

Q3.散らかっている部屋で過ごすことについて、どの程度ストレスを感じますか（SA）

Q4.自宅のリビングに大型の収納スペースが欲しいと思いますか（SA）

※大型の収納スペースとは、壁面システム収納やリビングクローゼット（納戸）などのこと

Q5.リビングに大型の収納を設置するとしたら、主に何を収納したいですか（MA） N=400

※大型の収納スペースとは、壁面システム収納やリビングクローゼット（納戸）などのこと

Q6.リビングの収納において中身を「隠す」ことについてどのように考えていますか（SA）

Q7.理想的な収納スタイルは、どちらに近いですか（SA）

●本調査の概要

・有効回答：400名

・調査対象：20代から50代の一戸建てにお住まいの男性（200名）、女性（200名）

・調査時期：2026年2月16日～22日

・調査地域：全国

・調査方法：WEB調査

・調査会社：株式会社 マーケティング・リサーチ・サービス

◆当社概要

・会社名：株式会社LIXIL住宅研究所

・代表者：代表取締役社長 加嶋 伸彦

・本社所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL：【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/(https://www.lixil-jk.co.jp/)

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。2024年からは新築VC（ボランタリーチェーン）の「YUIE（ユイエ）」、戸建リノベーションVCの「DUUO（デューオ）」を展開し、全国の工務店・ビルダー支援に取り組んでいます。