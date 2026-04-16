はてなが株主優待としてデジタルギフト(R)を採用

株式会社デジタルプラス

株式会社はてな（代表取締役社長：栗栖 義臣、東証グロース：証券コード 3930）において、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」を上場10周年記念株主優待としてご活用いただくことになりました。

■今回のお取り組みについて

はてな適時開示：https://ssl4.eir-parts.net/doc/3930/tdnet/2789951/00.pdf

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/313_1_6b1924b585d0327327fe6acdc7820b61.jpg?v=202604170351 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/313_2_d78a5170bb3880ca1e2d10d7f3244c2e.jpg?v=202604170351 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 石渡

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

TEL:03-5465-0690 Email:pr@digital-plus.co.jp