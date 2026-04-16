BOOKOFF U.S.A.で『初音ミク』ホロモデリンクセット発売開始 Gugenka、米国で販路拡大

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、2026年4月10日（金）より米国のBOOKOFF店舗にて「初音ミク」ホロモデルリンクセットの販売を開始しました。

本商品は、スマートフォンで楽しめるデジタルフィギュア「ホロモデル」の『初音ミク』シリアルカードと専用デバイス「ホロモデリンク」をセットにした商品を、BOOKOFF U.S.A. INC.が展開する米国店舗にて販売開始いたします。



■販売商品について

本商品は、キャラクターを現実空間に表示して撮影・鑑賞できる「ホロモデル」をより手軽に楽しめるセット商品です。付属の「ホロモデリンク」は、スマートフォンと連携することでキャラクターの表示や操作をサポートする専用デバイスで、自宅の卓上などに設置し、デジタルフィギュアを“飾って楽しむ”体験を可能にします。

本商品は、米国内のBOOKOFF5店舗での販売を予定しており、海外市場における「ホロモデル」商品の展開を本格的に開始いたします。

日本発のキャラクターコンテンツとXR技術を組み合わせた新たな楽しみ方を、グローバルに広げてまいります。

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■販売店舗情報

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/321_2_965774b232f672340ba9b2f36db4557e.jpg?v=202604171251 ]

※販売店舗は順次拡大予定です。

■ホロモデルとは

ホロモデルは、スマートフォン上で楽しめるデジタルフィギュアで、表情やポーズ、サイズを自由にカスタマイズすることが可能です。ユーザーは好きなキャラクターを自由に飾り、外出先やイベントなどで撮影を楽しむことができます。

また、表示するコンテンツはご自身で作成して差し替えることが可能です。

オリジナルのイラストを表示したり、作品紹介の動画を流したりと、アイデア次第でさまざまなシチュエーションで活用できます。

■公式サイト：https://holomodels.jp/holomodelink

■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/