ダンスを愛する高校生ダンサーたちの熱き戦い「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」FINAL出場校発表 第3弾！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー（本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗）は、「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」を4月18日（土）に両国国技館にて開催いたします。

東北地区・関東地方・中部地区・関西地方・九州地区で行われた各予選大会では惜しくも入賞を逃すも、決勝大会出場のラストチャンスとなるファイナルチャレンジで上位3位以内に入賞し、見事FINAL出場権を獲得した高校を紹介いたします。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/highdanfinal2026/

■EAST SMALL ファイナリスト

■EAST LARGE ファイナリスト

■WEST SMALL ファイナリスト

■WEST LARGE ファイナリスト

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」概要

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL

【開催日】

2026年4月18日（土）

【会場】

両国国技館（〒130-0015 東京都墨田区横網1丁目3番28号）

【開催時間】

OPEN 11：00 ／ START 11：30

【主催】

株式会社アノマリー

【特別協賛】

株式会社マイナビ

【特設サイト】

https://high-dan.com/highdanfinal2026/

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11度目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/