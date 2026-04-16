群馬県館林市、群馬銀行、バイウィルが「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、群馬県館林市（市長：多田 善洋、以下「館林市」）、株式会社群馬銀行（本店：群馬県前橋市、代表取締役 頭取：深井 彰彦、以下「群馬銀行」）と、「カーボンニュートラルの取組に関する連携協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）群馬銀行 常務執行役員 石関孝史氏、館林市 多田善洋氏、バイウィル サステナビリティ事業本部長 齋藤雅英

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年3月30日 （月）

締結日当日には、館林市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値に関する情報・サービス・ノウハウ等の提供

（２）地域の脱炭素化に資する新たなビジネスモデルの創出

（３）その他、当事者が協議して必要と認める事項

【締結の背景】

館林市は、2020年12月21日に2050年に向けた「たてばやし5つのゼロ宣言」を行い、あわせて、環境省において推進している「ゼロカーボンシティ」も表明し、「２０５０年ＣＯ２実質排出ゼロ」を目指しております。実現に向けて、再生可能エネルギー資源の有効活用や日々の生活を見直しエコな暮らしの推進に取り組んでいます。

また、群馬銀行とバイウィルは2024年3月29日に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回、館林市においては新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、3者での連携協定に至りました。

参考）

・館林市：たてばやし 5つのゼロ宣言

（https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/080/050/sengen.pdf）

【今後の展望】

館林市の脱炭素化を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、公共施設のLED化や太陽光発電システムが設置された住宅への蓄電池設備等の補助事業などから着手することを検討しており、その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。

バイウィルは、館林市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、群馬銀行とも協力し、「地産地消」によって館林市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

【3者概要】

＜館林市概要＞

■代表者：市長 多田 善洋

■所在地：群馬県館林市城町1番1号

■公式HP：https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/index.html

＜群馬銀行 概要＞

■名称：株式会社群馬銀行

■代表者：代表取締役 頭取 深井 彰彦

■本店：群馬県前橋市元総社町194番地

■事業内容：銀行業

■公式HP：https://www.gunmabank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）