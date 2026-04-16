鉾田市への地域活性化起業人派遣、3年目へ　関係人口創出の「自走化」を目指し、地域との連携をさらに深化

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、総務省「地域活性化起業人」制度を活用し、2024年度より継続して茨城県鉾田市への社員派遣をしており、2026年度も継続することをお知らせします。3年目となる今年度は、これまでの取組みを地域が主体的に継続できる「自走化」の実現を最大のテーマに掲げ、活動を推進してまいります。

■ 背景と3年間の歩み

FLNは2024年度より、地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営で培ったノウハウを活かし、鉾田市の観光振興・関係人口創出を支援してきました。

この2年間で実施した主な取組みは以下のとおりです。

- 市内観光動向の分析・観光情報発信- 農業体験プログラムの企画・実施（※）- フェノロジーカレンダー・観光マップの制作（2025年度）

※2024年度はタイミートラベルを活用して参加者を募集。2025年度は自社独自で企画・募集・運営までを実施しました。2年間で合計13回実施し、中には応募者多数で抽選になる回や2年連続で参加する方が発生するなどの反響を得ています。

■ 2026年度のテーマ：「自走化」への挑戦

3年目となる今年度は、FLNによる派遣が終了した後も、地域が自らの力で関係人口創出の取組みを継続できる仕組みの構築に注力します。

【重点テーマ１.】地域連携の深化

市内事業者や地域おこし協力隊員との連携を強化し、農業体験プログラムをはじめとする各種取組みを、地域が主体となって運営できる体制を整えます。

【重点テーマ２.】外部発信の強化

オンラインセミナーの開催など、取組みを市外へ積極的に発信します。鉾田市の魅力や地域活性化の成果を広く伝えることで、新たな関係人口の獲得を図ります。

■ 派遣社員について

2026年度の派遣社員は、2024・2025年度に務めた坂田大知に代わり、田口真が担当します。

地域活性化起業人に任命された当社社員（田口）の意気込み

これまで複数事業によって、当社は豊かな農産物や環境をはじめとする鉾田市の魅力に触れてきました。鉾田市に繰り返し触れる方を増やし、さらにそれを持続的な取り組みとできるよう邁進してまいります。

起業人の業務履歴

●2016～2024年

地域情報プラットフォーム「まいぷれ」全国展開に向け、各地域のパートナー企業支援や新規パートナー加盟提案を担当。

●2024年～現在

地域の産品を届ける「まいぷれのご当地ギフト」事業責任者として事業推進。

■2025年～現在

地域×IPで「推せるまち」をつくる「まちスパチャプロジェクト」にて業務担当者として鉾田市のPRに携わる。

■ 将来展望：全国展開を見据えたソリューションへ

今回の鉾田市での取組みは、FLNが推進する関係人口創出事業の重要な実証フィールドと位置づけています。今後、全国的に普及が見込まれる「ふるさと住民登録制度」への貢献も視野に入れ、多くの自治体に提供できる再現性の高いソリューションとして確立させることを目指します。

■関連情報

・フューチャーリンクネットワーク、茨城県鉾田市の地域活性化起業人に任命 長年のノウハウを活かして幅広く観光事業に携わり、観光振興・交流人口の拡大を図る

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000278.000058260.html

・【農業体験 参加者インタビュー】「おかえり」が聞きたくて。兵庫から茨城・鉾田市へ、リピーターが語る“第二のふるさと”の魅力

https://nativ.media/103273/