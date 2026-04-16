ネットプロテクションズ、「CYBOZU AWARD 2026」で「ニューウェーブ賞」を受賞

株式会社ネットプロテクションズ

株式会社ネットプロテクションズ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳、以下「当社」）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青野 慶久、以下「サイボウズ」）が主催する「CYBOZU AWARD 2026」において、「ニューウェーブ賞（プロダクトパートナー部門）」を受賞したことをお知らせいたします。

「CYBOZU AWARD」および「ニューウェーブ賞」について

「CYBOZU AWARD」は、サイボウズが主催する、サイボウズのパートナー制度「Cybozu Partner Network」に参加しているパートナー企業の中から、年間を通じてサイボウズのビジネスに顕著な貢献をしたパートナー企業を表彰する制度です。今回当社が受賞した「ニューウェーブ賞（プロダクトパートナー部門）」は、2025年に加入したサイボウズの連携プロダクトを展開するパートナーの中で、目覚ましい実績を上げ、今後の更なる飛躍が期待されるパートナーに贈られる賞です。

受賞の背景と評価ポイント

ネットプロテクションズ提供の「NP後払いair for kintone」は、サイボウズが提供するノーコード・業務改善プラットフォーム「kintone」上で、請求業務をワンストップで完結させる決済ソリューションです。今回の受賞にあたっては、以下の点が特に高く評価されました。

- 一気通貫のDX推進： 「NP後払いair」と「kintone」をはじめとする複数サービスを組み合わせたソリューション提案により、顧客管理から決済・保証までを統合し、請求・集金業務のDX化を実現した点。- 幅広い業界への普及： 住宅設備や葬儀業界など、これまでIT化が困難だった特定産業における潜在層の開拓に大きく寄与し、業界特有の課題解決に貢献した点- マーケットへのインパクト： 2025年度を通じkintoneエコシステム内での新規導入社数および流通額が急成長を遂げた点。サイボウズ株式会社 執行役員 営業本部長 玉田 一己様のコメント

サイボウズ株式会社は株式会社ネットプロテクションズのCYBOZU AWARD 2026 「ニューウェーブ賞（プロダクトパートナー部門）」受賞を心より歓迎致します。株式会社ネットプロテクションズの「NP後払いair」と「kintone」をはじめとする複数サービスの組み合わせ提案により、請求・集金業務のDX化と特定産業の潜在層開拓に大きく寄与いただきました。今後も強力なパートナーシップのもと、あらゆる業界の課題解決に共に取り組めることを期待しております。

「NP後払いair」について

「NP後払いair」は、水道・ガスの修理、ハウスクリーニング、住設機器の設置・修理など、訪問型の役務サービスで使える後払い決済サービスです。利用者は、サービスを受けた後日に代金を支払うことができるため、当日の現金準備が不要となります。追加請求発生時に手持ち不足になる心配もありません。会員登録やクレジットカード情報の入力も不要です。一方、NP後払いairを導入した事業者は、与信から請求書発行、代金回収までの全てを当社にアウトソースでき、未回収リスクも保証されます。回収・集金業務にかかる負荷・負担や、現金の違算・紛失リスクも解消でき、本来業務へより集中できます。

https://www.netprotections.com/air/

株式会社ネットプロテクションズ 会社概要

商号 ：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者 ：代表取締役社長 柴田 紳

URL ：https://corp.netprotections.com/

事業内容 ：後払い決済サービス各種

創業 ：2000年1月

資本金 ：1億円

所在地 ：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階