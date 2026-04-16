【メガネ業界向け無料レポート公開】「似合わせ」重視の接客は逆効果？データから見えた、お客様に選ばれる店舗の「共通点」

株式会社カンリー

Google ビジネスプロフィール(TM)︎・HP・各SNSの一括管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は、メガネ業界向けに「メガネ販売店に集まるクチコミ分析レポート」を無料公開しましたので、ご案内いたします。

レポートの無料請求はこちら :https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_eyewear/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes

突然ですが、貴社の店舗において、トレンドのフレームを充実させたり、「どれが似合うか」を提案する接客に力を入れているにもかかわらず、リピート率や口コミ評価が伸び悩んでいませんか？

全国のメガネ店に寄せられた膨大なクチコミデータを分析した結果、店舗側が一生懸命にアピールしている価値と、お客様が「このお店でまた買いたい」と判断する決め手には、明確な違いが存在することが明らかになりました。

本レポートでは、現場が見落としがちな消費者の「本音」に焦点を当て、明日からの店舗運営や接客を見直すことで再来店を引き出すヒントをご紹介します。

■ データから見えた、メガネ選びにおける消費者の「本音」

クチコミを横断的に分析した結果、ファッション性やデザインの良さ以上に、「見え方」や「品質」といった機能的な安心感が店舗の評価を大きく左右していることが読み取れます。

現場の接客力の向上や、効果的なアフターフォローにすぐ活用いただける、以下の3つのポイントを解説しています。

▼この資料でわかること

- デザイン訴求の落とし穴と、アイケア（見え方・品質）で確かな信頼を獲得する方法- 「スタイリスト型」から「コンサルタント型」へ接客をアップデートするポイント- 「早さ×丁寧さ」の両立と、顧客満足度を最大化させるアフターサービスの重要性

▼【無料】ダウンロードはこちらから（60秒で入力完了）

https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_eyewear/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes(https://jp.can-ly.com/whitepaper/reviewreport_wp_eyewear/?utm_source=wp&utm_medium=wp&utm_campaign=prtimes)

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。



■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、Google ビジネスプロフィール、Yahoo! プレイス、Apple マップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

カンリー導入企業（一部抜粋）

■カンリー福利厚生について

約130,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/demo

カンリー福利厚生（フクリー）掲載クーポン（一部抜粋）

■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2-20 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣のクーポンを探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://jp.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com