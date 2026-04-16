【シャノン活用事例】3社比較で選んだ決め手は「拡張性」。イベント受付の人数を半減し、将来のMA活用を見据えたレイメイ藤井のシャノン導入事例

株式会社シャノン

株式会社シャノン（本社：東京都港区、代表取締役CEO：山崎 浩史、証券コード：3976 以下シャノン）は、株式会社レイメイ藤井 （本社：福岡市博多区、代表取締役社長：藤井 章生、以下レイメイ藤井）における、マーケティング支援システム「SHANON MARKETING PLATFORM（以下シャノンMA）」の活用事例を発表いたします。

株式会社レイメイ藤井は、1890年の創業から130年以上の歴史を持つ老舗企業です。「考える、に光を。」というメッセージを掲げ、商社とメーカー両方の機能を併せ持つ強みを活かして事業を展開しています。

現在は、ビジネスソリューション、ペーパースペシャルティ、オフィスサプライ、ステイショナリーの4つの事業部を軸としており、紙やオリジナル文具の提供にとどまらず、IT・クラウド導入やドローンビジネスなど、多角的にオフィスの課題解決に貢献しています。

■シャノンMA導入の目的

■シャノンMA導入の効果

■事例インタビュー

- 数百名規模が来場する九州各県での展示会の受付混雑を解消し、来場管理をデジタル化- 拠点ごとに散在する顧客データを統合し、イベント管理とメール配信を一元化- 将来的なSFA連携や、数万件の顧客データを活用したMA施策の展開- QR来場票の導入により受付人員を4名へ半減。リアルタイムなデータ反映で当日の混乱を解消- シャノンMAによる申込状況の一元管理と翌日一斉お礼メール配信により業務工数を削減- 数千件への月1回メルマガ配信で開封率22％超、セミナー申込を獲得

3社比較で選んだ決め手は「拡張性」。

イベント受付の人数を半減し、将来のMA活用を見据えたレイメイ藤井のシャノン導入事例

https://www.shanon.co.jp/case/trading/raymay/

■株式会社シャノンについて

シャノンは、クラウドテクノロジーをコアに、企業のマーケティング課題を解決する製品・ソリューション・サービスを提供しています。デジタルとアナログを組み合わせるデジアナマーケティングなどを実現し、イベント、セミナー、マーケティングオートメーション、CMSまで提供するシャノンのマーケティングクラウドは、製造業、金融、不動産、ITサービス、商社や公共団体など業種を問わず、大規模から中小規模まで多様なシーンでご利用いただいています。



社名商号 ：株式会社シャノン（英文：SHANON Inc.）

証券コード：3976（東証グロース）

代表者 ：代表取締役CEO 山崎 浩史(やまざき ひろふみ)

所在地 ：東京都港区浜松町2丁目2番12号 JEI浜松町ビル 7F

事業内容 ：クラウド型マーケティングソリューションの企画・開発・販売・サポート、マーケティングにかかわるコンサルティングおよびサービスの提供

URL ：https://www.shanon.co.jp/

■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

株式会社シャノン マーケティング部

TEL ：03-6743-1565

E-mail：marketing@shanon.co.jp