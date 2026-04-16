アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」のグッズがシンクイノベーション株式会社より発売されます！

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シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」グッズの予約販売を下記サイトにて4月16日（木）から開始いたしました。




アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」よりオリジナル描き起こしシリーズ


「mochochoシリーズ」の新商品が登場！





メイドと執事に扮した結束バンドメンバーにご注目♪


缶バッジやステッカーなど豊富なラインナップをお見逃しなく！





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2026年4月16日（木）12:00～


■出荷予定日：2026年6月下旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～








(C)はまじあき／芳文社・アニプレックス




※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！




＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（X：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


中津明大ビル 8階


大阪営業所　MD事業部



＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売