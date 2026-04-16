ヒュンメルとメーカーズシャツ鎌倉のコラボ高機能セットアップを発表！

株式会社エスエスケイ

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、メーカーズシャツ鎌倉とコラボレーションしたジャケットとパンツを発表。シャツブランドのオーセンティックさにスポーツブランドのアクティブ感をプラスした高機能セットアップに仕上がりました。

ヒュンメル公式オンラインストアで4月16日から、ヒュンメルEXPOCITY店とヒュンメルアウトレット酒々井店で4月17日より販売します。

- 1gでも軽く、1mmでも美しく

今回のコラボレーションは、アスリートを含むビジネスパーソンの夏の移動や出張をより快適にサポートしたいという両社の想いから実現。スポーツブランドらしい機能性と、鎌倉シャツが培ってきた端正なパターンを融合させ、両社のこだわりを凝縮した一着に仕上がりました。

アスリートは遠征やキャンプ、ビジネスパーソンは国内外への出張と、活躍する人ほど移動が多くなる傾向があります。そんな人たちの夏の移動をもっとスマートにしたいと考え、今回の企画がスタート。ビジネスシーンに相応しい、きちんと感を維持しつつ、長時間の移動時にも耐えうる「ストレスフリーな着心地」を追求し、軽量感とシルエットにこだわりました。

素材には、世界屈指の合繊テキスタイルメーカー「カジナイロン」社製のストレッチのある超軽量素材「テックスナイロン」を採用。特性の異なる超極細の経糸と緯糸が絶妙に組み合わさり、薄くて軽く、程よいストレッチ性を持つ素材で、表面に敢えて残したシボ感が、肌離れの良さやリッチな風合いを演出。薄いながらも、裏地や芯地も極力少なく仕立てることが可能となり、従来のセットアップの常識を覆すような軽さとスーツ特有の美しいシルエットを両立させました。

- 鎌倉シャツの伝統美 × ヒュンメルのスポーツ設計

鎌倉シャツ独自の端正なパターンをベースに、アスリートが着用しやすいようスポーツのエッセンスをプラス。ジャケットは、メンズスーツのきちんと感を損なわないようにしながらも、通常よりゆとりをもたせた設計に。さらに脇をパネル仕様にすることで立体的でシャープなシルエットを実現しました。パンツは穿き心地と動きやすさを重視し、ウエストにゴムがあるドローコード仕様を採用。ジャケットとパンツのボタンを丈夫で柔らかいシリコン製ボタンにすることで、座席や荷物との緩衝によるストレスも軽減します。

超軽量素材のKAJIFナイロンのような極薄素材では、通常スーツ仕様に仕立てをすることは難しいとされていますが、鎌倉シャツの高い縫製技術によって実現。素材から縫製まですべてメイドインジャパンで、細部に至るまで丁寧に仕上げられています。

- 移動や出張・遠征に最適な機能

軽量でストレッチ性もあるため、着心地が良く、長時間の着用にも適しています。またシワになりにくいので、小さく折り畳んでバッグに詰め込んでも、取り出せば元の形に復元。出張や遠征、トラベルシーンの強い味方に。

夏のビジカジスタイルにおいて、「きちんと見えるのに疲れない」というアイロンいらずのセットアップとなりました。

商品情報

ヒュンメル×鎌倉シャツコラボ ジャケット

価格：31,900円（税込）

ヒュンメル×鎌倉シャツコラボ スラックス

価格：22,000円（税込）

サイズ：S・M・L・O・XO・XO2

機能： 撥水、軽量、ストレッチ、防シワ、吸湿

生産国：日本

販売店情報

ヒュンメル公式オンラインストア

https://www.hummel.co.jp/

ヒュンメルららぽーとEXPOCITY

大阪府吹田市千里万博公園2-1 グリーンサイド1F

営業時間：平日10:00～20:00／土日祝10:00～21:00

ヒュンメル プレミアム・アウトレット酒々井

千葉県印旛郡酒々井町飯積2-4-1 酒々井プレミアム・アウトレット店1930区画

営業時間：10:00～20:00

メーカーズシャツ鎌倉について

1993年に鎌倉のコンビニの2階から始まった「メーカーズシャツ鎌倉」は、中間流通を省いた製造小売（SPA）の先駆けとして、高品質なシャツを適正価格で提供し続けている日本ブランド。世界中から厳選した天然素材を使用し、熟練の職人が国内の縫製工場で仕上げる品質へのこだわりを徹底している。クラシックなアイテムをメインにし、普遍的な清潔感を求めるビジネス層に厚い支持を得ている。近年では海外展開やオンライン販売の強化、カジュアルライン拡充とサービスを広げている。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.shirt.co.jp/

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きのフットボールブーツを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ（ドイツ語でhummel）が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年の歴史を経て、現在は、「CHANGE THE WORLD THROUGH SPORT（スポーツを通して世界を変える）」をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/