サステナビリティ戦略に基づく４つの環境方針について

東京フットボールクラブ株式会社

FC東京は、クラブが掲げるソーシャルステートメント『わたしたちのくらしの未来につながるゴールを』の実現に向けて、環境への取り組みをクラブ経営の重要なテーマとして推進しています。

2026年2月5日(木)には、『サステナビリティ戦略』を発表しました。この戦略のもとFC東京は、プロスポーツ団体がサステナビリティの取り組みと気候アクションを数値化し環境負荷の低減をめざす国際的な枠組みである『Sport Positive Leagues（SPL）』に参画いたします。

そして、このたび、サステナビリティ戦略を具体的な行動に移すにあたって、4つの環境方針を定めました。FC東京は、サステナビリティ戦略で掲げた方向性を、SPLの枠組みも踏まえながら次の4つの方針として整理し、ホームタウン・東京とともに持続可能な未来づくりを進めていきます。

FC東京サステナビリティ戦略について

Sport Positive Leagues（SPL）とは

詳細はこちらから(https://www.fctokyo.co.jp/news/details/330261/)

Sport Positive Leagues（SPL）は、サッカークラブの環境サステナビリティへの取り組みを12の重要項目で可視化し、進捗やめざすべき方向性を分かりやすく示す国際的なイニシアチブです。Jリーグはアジアで初めて参画しており、エネルギー、再生可能エネルギー、移動、廃棄物、調達、教育など多面的な視点からクラブの取り組みが整理・評価されます。

SPORT POSITIVE LEAGUES（SPL）:Ｊリーグ気候アクション(https://www.jleague.jp/climateaction/spl/)

4つの環境方針

1.クライメートポジティブ

クライメート・ポジティブ方針

CLIMATE POSITIVE POLICY

私たちは、クライメート・ポジティブな社会をめざしクラブの経営、新たなビジネスモデルへの挑戦をファン・サポーター、パートナー、自治体、地域のみなさまとめざします。

移動ガイドライン

TRANSPORTATION GUIDELINE

私たちは、クライメート・ポジティブな社会に適した移動の実現をめざします。

クラブスタッフおよびチームの移動は、公共交通機関やチームバス等による低炭素の移動を基本とします。

・ファン・サポーターに、公共交通機関等による低炭素な来場が選ばれる環境をつくります。

・スタジアムへのアクセスを支える交通事業者の脱炭素の取り組みを応援します。

2. 資源循環100％

資源循環100%方針

CIRCULAR DESIGN POLICY

私たちは、事業活動において使用する資源（原材料、水等）および発生する廃棄物について、発生抑制を最優先とし、再使用・リサイクルの促進を通じて、資源の価値をできる限り循環させます。その実現にあたって、ファン・サポーター、パートナー、自治体、地域、、取引先および廃棄物処理業者などのステークホルダーと協力しながら、資源循環100％社会の実現をめざします。

使い捨てプラ削減ガイドライン

NO SINGLE USE PLASTIC GUIDELINE

資源循環100%方針に従い、使い捨てプラスチック削減に努めます。対象は、当社が事業活動として直接関与し、管理可能な範囲の使い捨てプラスチックとします。

3. ネイチャーポジティブ

ネイチャーポジティブ方針

NATURE POSITIVE POLICY

選手、ファン・サポーター、クラブスタッフの健康や安全、そして競技の質を高める試合環境。

こうしたFC東京の活動が日常のなかで続いていく背景には、きれいな空気や水、四季の恵み、そして生き物が息づく都市の自然。私たちのホームタウン東京のくらしを未来へつないでいくために、人と自然が共生する都市・東京をめざし、ネイチャーポジティブの考え方のもと行動します。

水循環ガイドライン

WATER STEWARDSHIP GUIDELINE

選手やファン・サポーターの健康を支える飲み水、選手がプレーする芝生、そして日々の暮らしを支えるインフラは、水の循環によって支えられています。水の循環を健全化*し、その回復力を高める連携をします。

*水の循環の健全化：水や土地の利用が、自然の再生・浸透・貯留の速度と整合した状態

4. 持続可能な調達

持続可能な調達の方針

SUPPLY CHAIN POLICY

私たちは、「サステナビリティ戦略」に基づき、ファン・サポーターに安心して楽しめる試合環境やサービスを、お取引先と共に安定的に提供し続けます。

品質・安全・安定供給の確保

調達物の仕様や供給体制を確認し、安定的に提供できる仕組みを整えます。

環境・人権・労働への配慮

調達物や取引先に関する環境・人権・労働面のリスクを把握し、必要に応じて改善に取り組みます。

公正で透明な取引の徹底

取引条件や選定プロセスの透明性を高め、公正で誠実な取引を行います。

取引先との対話と協働

取引先との対話を通じて課題や工夫を共有し、協働による改善を進めるとともに、その成果をファン・サポーターのみなさまに安心というかたちでお届けしていきます。

※ 「持続可能な調達の方針」は、試合会場で販売・使用されるグッズに限らず、営業用ノベルティ、事務用品、業務委託など、当社の事業活動に関わるすべての調達を対象としています。

サステナビリティ戦略の推進メンバー

サステナビリティ戦略の具体化にあたっては、一般社団法人SWiTCHとサステナビリティ戦略の構築と活動の推進をして参ります。また中京大学スポーツ科学部スポーツマネジメント学科 准教授として、プロスポーツクラブにおけるサステナビリティ経営や社会的インパクト評価の研究に取り組む塚本拓也氏の知見も活かしています。

FC東京として、できていること・できていないことを明確にしながら、継続的な改善を重ね、具体的な行動へとつなげてまいります。

佐座 槙苗（さざ まな）一般社団法人SWiTCH 代表理事

FC東京 エリアプロモーション本部 サステナビリティ推進部 環境ディレクター

ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大学院 サステナブル開発専攻 卒業。Mock COP26 グローバルコーディネーター、COP26で環境教育サミットを開催、国際的に注目を浴びる。2023年 Forbes JAPAN 30 UNDER 30選出。 COP26・COP28・COP29日本代表。日本学術会議連携会員（特任）。ＮＨＫ国際放送番組審議会委員。

塚本 拓也（つかもと たくや）・博士（スポーツウエルネス学：筑波大学大学院）

中京大学スポーツ科学部 スポーツマネジメント学科 准教授

FC東京 エリアプロモーション本部 サステナビリティ推進部 アドバイザー

本件に関するお問い合わせ

AISTS Mastering Sport（スイス）修了。ダンロップフェニックスをはじめ、数々のゴルフトーナメントの企画運営に従事。筑波大学体育系主任研究員として、日本初の国際スポーツアカデミー「筑波大学大学院つくば国際スポーツアカデミー（TIAS）」の立ち上げおよび海外広報戦略を担う。2018年より国際オリンピック委員会（IOC）客員研究員。オリンピック・レガシー分野の調査を担当。

FC東京 サステナビリティ推進部

E-Mail：sharen@fctokyo.co.jp