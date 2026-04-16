ダウジング｜決断の最終兵器【禁断領域までエグり出す】霊導師マユリのコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年4月16日（木）より、運営する『本格占い｜みのり』にて「ダウジング│マユリ」の提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆ダウジング｜決断の最終兵器【禁断領域までエグり出す】霊導師マユリ

URL: https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/428/mayuri(https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_ren/428/mayuri)

ダウジング│マユリ

■提供内容のご紹介

ダウジング｜迷い、欺瞞、誤りを許さない--決断の最終兵器“霊能ペンデュラム”。「この人の手には神が宿る」規格外霊力の持ち主【霊導師マユリ】が宿命/本音/転機までを容赦無用で全開示。揺れる先端が暴き出す"後戻り不可"の現実宣告を是非その目でお確かめ下さい。

■監修者紹介

20年以上にわたり、サイキックリーダーとして数千人のクライアントを遠隔透視。オンラインでサイキックリーディング講座、ダウジング講座、パワーストーン制作講座等を開催、一般の方にも分かりやすく、日常に役立つ透視能力を教授。自らもオンラインで、サイキックリーディング、前世リーディング、先祖のリーディング、家土地のリーディングなど実施。現実の問題を解決する実践的なサイキック能力をモットーとする。

・著書

「速習！ペンジュラム」

「パワーストーンと隕石の真実」以上既刊

「神々の履歴書ー日本古代史の真実

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。