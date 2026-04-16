池袋PARCO 2026年春のリニューアル第2弾

『A.P.C.』『DIESEL』『Calvin Klein』『Clarks Originals』が新装オープン『UNITED ARROWS』『EDIFICE』『FREAK’S STORE』などの人気のセレクトショップがリニューアル

株式会社パルコ

池袋PARCOは、2025年春から2026年秋にかけて、約80区画2,600坪の大規模リニューアルを進行中です。

マーケットの変化に応じ、PARCOの強みであるファッションとポップカルチャーを軸に、各フロアに新たなコンセプトを設けた編集を行い、多様化する価値観に寄り添う新たな場へと進化してまいります。

春のリニューアル第2弾では、新たなポップカルチャーコンテンツに加え、人気のセレクトショップやファッションブランドが多数オープン。今春の約40区画1,500坪のリニューアルが完了します。

▶本館3F・4Fではファッションゾーン計20店舗のリニューアルを進行中。本館3F「TIMELESS WARDROBE」では、『A.P.C.』『DIESEL』など世界で活躍するグローバルブランドに加え、『UNITED ARROWS』『EDIFICE』など上質で高感度なセレクトショップが新装オープン。本館4F「STREET MOOD」では、『Calvin Klein』『Clarks Originals』などストリートの空気感を表現するファッションブランドや、『FREAK’S STORE』『POKER FACE』など都会的で遊び心のあるセレクトショップがオープンし、性別や年齢を問わず楽しめる新たなファッションゾーンを提案します。

▶本館B2F「POP CULTURE BASE」には『ちいかわらんど』が都内最大級の売場面積でオープン。さらに、POP UP SPACE「SPOT」では、人気ゲーム&コミック関連グッズを扱う『SQUARE ENIX POP UP STORE』が期間限定で登場し、ゴールデンウィークを盛り上げます。ポップカルチャーの発信拠点として、本館6F「POP CULTURE FREAK」と共に池袋の新たなランドマークを目指します。

▶昨年からリニューアルを続けてきた本館B1F「WELLNESS FASHION」では、世界中のニッチフレグランスを扱うNOSE SHOPの新業態『U NOSE SHOP』が初出店。他にもシューズ・ジュエリー・アクセサリーなど計4店舗が新装オープン。

▶本館5F「LIFESTYLE UTILITY」ではランジェリーブランド『AMPHI』が新装オープン。日常をより快適に自分らしく過ごすためのライフスタイルブランドがフロアに集結し、現代のライフスタイルを支えていきます。

池袋PARCOでは2026年秋に向けて、話題のブランドが続々とオープンしていきます。

NEW&RENEWAL特設サイト :https://ikebukuro.parco.jp/page/new-renewal2026/

本館3F TIMELESS WARDROBE

移ろいゆく流行や価値観に左右されず、時代を超えて愛され続ける“本質的な一着”を提案するフロアです。年齢や性別に捉われず、普遍的な自分らしさを映し出すワードローブをお届けします。

■A.P.C.（アー・ペー・セー）本館3F

[メンズ・ウィメンズ] 4/24（金）NEW OPEN

1987年にジャン・トゥイトゥが設立したフランスのファッションブランド。 今日ではその創造性、人類の足跡に対する正統派的アプローチと哲学で名高い。＜アー・ペー・セー＞はロウデニムで名声を得る一方、カジュアルなエレガンスを具現化したメンズとレディースの服飾・アクセサリー全般のコレクションを提案いたします。

●オープニング企画

税込38,500円以上お買上げの方にA.P.C.アーカイブファブリックを使用した限定トートバッグをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■UNITED ARROWS（ユナイテッド アローズ）本館3F

[メンズ・ウィメンズ] 4/24（金）RENEWAL OPEN

「ユナイテッドアローズ」と「ビューティー&ユース」を展開。 UNITED ARROWS…ファッションを通した新しい日本の生活文化の創造を目指して 「豊かさ・上質感」をキーワードに、大人に向けたドレス軸のライフスタイルを提案。

BEAUTY&YOUTH…年齢にとらわれず自由な発想や知的好奇心から得る「若々しさ」。時代 / 次代の本質的な「美しさ」と「若々しさ」を纏うこと、そしてその生活を豊かにすることを目的とした、エモーショナルな感覚で品揃え。

●オープニング企画

税込27,500円以上お買上げの方にオリジナル ハンディファンをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■DIESEL（ディーゼル）本館3F

[メンズ・ウィメンズ] 4/24（金）RENEWAL OPEN

イタリアのプレミアム・カジュアル・ブランド。1978年に誕生したDIESELは、デニムをはじめ、メンズ・ウィメンズのコレクションから小物まで幅広いスタイルのアイテムを展開。遊び心あふれるユニークなデザインで世界中のファンを魅了し続けています。

●オープニング企画

税込44,000円以上お買上げの方にノベルティをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■EDIFICE（エディフィス）本館3F

[メンズ] 5/15（金）RENEWAL OPEN

ファッションだけでなく、ライフスタイル全般に興味を持つ高感度な男性に向けて。 こだわりを持ち、居心地良く空間演出された店舗で、フレンチマインドを通した洗練された品の良いスタイルを提案。

本館4F STREET MOOD

東京の街角から生まれるリアルな感性を集めたフロア。都会的で遊び心のあるブランドを通じて、ストリートの空気感を映し出します。自由でエネルギッシュな発想とミックススタイルを楽しみながら、自分らしさを表現する空間です。

■Calvin Klein（カルバン・クライン）本館4F

[メンズ・ウィメンズ] 4/24（金）NEW OPEN

Calvin Klein (カルバン・クライン) は、世界有数のグローバルファッションライフスタイルブランド。1968年、ニューヨークで誕生以来、モダンでミニマルな美学を毎シーズン、製品を通して新しく解釈し、無限の自己表現の可能性を提供するキャンバスを作りだしています。

●オープニング企画

税込25,000円以上お買上げの方にノベルティ（キーホルダー）をプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■Clarks Originals（クラークス オリジナルズ）本館4F

[シューズ] 4/24（金）NEW OPEN

1825年創業の英国シューズブランド。デザートブーツやワラビーといえばこのブランドの代名詞。 “ただ単に「履く」ということでなく、靴は「包む」ものであるべきだ”という考えで、約200年間にわたり、靴づくりをしてきたブランド。 アイコン(象徴)であり、歴史が一番深いコレクションである「クラークス オリジナルズ」商品のみを展開しております。

●オープニング企画

シューズをお買上げの方にノベルティ（ピンバッジ）をプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■FREAK’S STORE（フリークス ストア）本館4F

[メンズ・ウィメンズ] 4/23（木）RENEWAL OPEN

洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案します。

●オープニング企画

・大阪を拠点に、画家／デザイナー／スタッズ職人として活動するSAKI氏(＠saki__ygm)の東京初の在店カスタムイベントを4/24(金)・4/25(土)の2日間限定で開催

・FREAK’S MOVIE監修の『スター・ウォーズ』池袋限定アイテムを展開

・UMBRO×アーティスト『Aooo』コラボレーションアイテムを展開

・ビーズフラワブランド『P studio』POPUP開催

・ヘアアクセサリーブランド『AURA』POPUP開催

■POKER FACE（ポーカーフェイス）本館4F

[眼鏡・サングラス] 4/29（水祝）RENEWAL OPEN

上質でハイスタイルなアイウェアを厳選・提案するアイウェアセレクトショップ。 国内外の人気ブランドから希少性の高いハンドメイドフレームまで、 優れた機能・デザインの眼鏡とサングラスもラインナップ。 見るためのツールとしてはもちろん、 個性を表現するアイテムとして、 最新のアイウェア・スタイルを発信します。

●オープニング企画

「RIMLESS TOKYO」の新規取扱い開始

本館B2F POP CULTURE BASE

マンガ・アニメ・ゲームなどポップカルチャーを発信する池袋の新たな拠点。地下深くに隠れた秘密基地から熱量高い情報が日々発信されます。

※混雑緩和のため事前入場予約が必要な場合がございます。■ちいかわらんど 本館B2F

[キャラクター雑貨] 4/3（金）NEW OPEN

ちいかわの世界観がたくさん詰まったちいかわのオフィシャルショップです。

■PUG（パグ）本館B2F

[スイーツ] 4/24（金）NEW OPEN

Chunky, Melty, Guilty. PUG’s Boston Cookie 一度食べたら虜になる、極上のクッキー体験

●オープニング企画

トッピング無料パスポート配布（4/24～4/26）

本館B2F POP UP SPACE 「SPOT」

■SQUARE ENIX POP UP STORE（スクウェア エニックス ポップ アップ ストア）

開催期間：4/17（金）～5/10（日）

スクウェア・エニックスの人気ゲームシリーズ「ドラゴンクエスト」「ファイナルファンタジー」「キングダム ハーツ」や、人気コミック「鋼の錬金術師」などの関連グッズを多数取り揃えた期間限定ショップです。

■ナタリーストア

開催期間：5/15（金）～6/7（日）

ニュースサイト「ナタリー」が手がけるポップアップ。 「ドロヘドロ」「塊魂」「トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦」など、人気アイテムが勢揃いします。

本館5F LIFESTYLE UTILITY

日々の暮らしを、より快適に、より自分らしく。シューズやアイウェア、雑貨など、日常に欠かせないアイテムを機能性とデザインの両面から再編集したフロアです。使うたびに心地よく、毎日に自然と馴染むプロダクトを通じて、現代のライフスタイルを支えます。

■coly more!（コリーモア！）本館5F

[キャラクター雑貨] 4/24（金）RENEWAL OPEN

株式会社colyのオフィシャルキャラクターグッズストアです。 coly more!では、あなたの毎日をもっと豊かにする、日々のトキメキをお届けします。

●オープニング企画

・オープン記念商品

・店舗限定商品

・お買上げノベルティ

■AMPHI（アンフィ）本館5F

[ランジェリー] 4/24（金）RENEWAL OPEN

I LOVE FASHION. 私たちは、ファッションが大好きだ。身につけるものは全部オシャレでいたいし、服は最高にきれいに着こなしたい。だから、そんな欲張りを全部叶えるインナーも欲しいんだ。

●オープニング企画

税込7,000円以上お買上げの方にノベルティをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

本館B1F WELLNESS FASHION

美しさは、整うことから生まれる。心と身体に寄り添うファッションとライフスタイルを提案するフロアです。旬を感じるファッションと、内面から美しくなるコスメ、日常を彩るジュエリーやシューズ、そしてゆったりとした時間を過ごせるカフェ。自分自身を大切にする時間と装いをお届けします。

■U NOSE SHOP（ユー ノーズショップ）本館B1F

[フレグランス] 5/15（金）NEW OPEN

「Up to U.」あなたの直感で香りを選ぶフレグランスのセレクトショップ。NOSE SHOPの審美眼をベースに、個性豊かなブランドと出会い、自由に楽しめる新しい香りの入口です。

●オープニング企画

税込12,000円以上お買上げの方に、U NOSE SHOPオリジナルグッズをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■DIANA（ダイアナ）本館B1F

[シューズ] 5/15（金）RENEWAL OPEN

時代のトレンドを創り出す「ダイアナ」を中心に大人の社会性のあるスニーカーを提案する「プラスダイアナ」など豊富な品揃えが魅力のショップです。シューズ、バッグ、小物を通じ、女性のライフスタイルやシーンに応じたファッションを提案します。

●オープニング企画

・オープン限定商品（ミュール）

・税込10,000円以上お買上げの方にノベルティをプレゼント（5/15～5/17）

※数量限定につき、無くなり次第終了

■agete（アガット）本館B1F

[ジュエリー］ 5/29（金）RENEWAL OPEN

シンプルで洗練されたなかにも、 時代感覚のあるファッションジュエリーやアクセサリーを集めた、アガット。

●オープニング企画

税込33,000円以上お買上げの方にオリジナルシルバーチャームをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

■ANEMONE（アネモネ）本館B1F

[アクセサリー] 5/29（金）RENEWAL OPEN

『ANEMONE』は 「いつの日も、どんなわたしにも」を コンセプトにアクセサリーを提案します。いまを楽しみたい、わたし。 大人になった、わたし。いつの日もわたしを楽しめるように。アネモネは、そんな「わたし」を大切にしていきます。

●オープニング企画

・「MY 自分で選べるヘアゴムセット」 税込1,650円

開催期間：5/29（金）～6/12（金）

100種類以上あるヘアゴムとパーツから自分の好きなものを選ぶヘアゴムセット

・「TheCRO ノベルティプレゼント」

税込3,300円以上お買上げの方にノベルティをプレゼント

※数量限定につき、無くなり次第終了

池袋PARCO NEW＆RENEWAL 2026 CAMPAIGN「NEW FRIENDS」

MILKTEA SERVICE

PICNIC

「NEW FRIENDS」の第二弾として、本館3F・4FでOPENING RECEPTIONを開催。対象フロア各ブランドによるオープニングイベント、『MILKTEA SERVICE』『PICNIC』によるケータリング、DJイベントなどがお楽しみいただけます。

(production by ORANGE PARLOR)

〈開催日時〉4/24（金） 17:00～21:00

〈開催会場〉本館3F・4F（入場無料）

池袋PARCO公式Instagramのフォロー画面ご提示でケータリング（ドリンクorクッキー）をプレゼント。

・『MILKTEA SERVICE』ドリンク

・『PICNIC』プリントクッキー

※ケータリングは無くなり次第終了となります

※引換はお１人様１回まで

※本キャンペーンは予告なく変更・中止となる場合がございます

■MAX10%OFF PAYBACK

期間中、池袋PARCOでPARCOカードまたはポケパル払い決済にて10,000円（税込・合算可）お買上げごとに池袋PARCOお買物券1,000円分をプレゼント。

〈引換会場〉本館3F 特設会場

〈引換期間〉2026/4/24（金）～4/29（水祝）

〈引換時間〉11:00～21:00 ※物販ショップ営業時間に準ずる

キャンペーン詳細はこちら :https://ikebukuro.parco.jp/pnews/detail/?id=36986

■BGM for IKEBUKURO PARCO

2026年4月～10月にかけて館内ではアーティスト『板橋兄弟』の「PUNPEE」と「原島“ど真ん中”宙芳」がセレクトしたBGMが流れ、館内を彩ります。

板橋兄弟インタビュー「PEOPLE」 :https://parco.jp/cruise/detail/?id=74

池袋PARCO 2026年NEW＆RENEWAL SHOP 一覧

*今後の改装情報については、8～9月頃に配信を予定しております