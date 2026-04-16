世界遺産「大浦天主堂」にマルチペイメント自動券売機を導入。長崎の修学旅行に欠かせない「長崎遊学券」も自動発券が可能に

株式会社グッドフェローズ

株式会社グッドフェローズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：磯部 昌美）は、世界遺産「大浦天主堂」（所在地：長崎県長崎市）にマルチペイメント自動券売機「マル券くん」および発券管理システム「券作くん」を導入し、2025年10月1日より運用を開始しました。

2026年４月１日からは学生向けクーポン券の自動発券機能も追加され、従来窓口で行っていた学生一人ひとりへの割引対応業務を自動化し、業務効率化と来場者の利便性向上を実現しました。

お客様はクーポン料金での精算を１.「マル券くん」で済ませられるため、２.有人窓口での対応が大幅に削減される。

■導入の背景｜省人化とキャッシュレス対応への課題

大浦天主堂では、窓口業務において人員体制の維持や継続性の確保に課題があり、慢性的なスタッフ不足も重なっていました。また、国内外から多くの来場者が訪れる中、マルチリンガル（多言語）対応やキャッシュレス決済対応ニーズも高まっていました。

また、修学旅行などの学生団体の多くが使う「長崎遊学券」は、学生一人ひとりが割引クーポン券を有人窓口で提示し、窓口スタッフによるクーポン券の確認・専用チケットの発券・会計処理を行っていたため、年間来場者数48万人（長崎居留地歴まちグランドデザイン令和元年度による）を超える大浦天主堂では、受付業務の負担増加や混雑の一因となっていました。

●長崎遊学券とは

長崎市内の主要観光施設5か所の入場券と、人気観光施設19か所の提示割引と市内情報がまとまった、現地学習に使える冊子です。

発行は一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会で、長崎の修学旅行などで活用され20年間で累計約200万人が利用しています（2022年DMO NAGASAKI調べ）

■導入内容

これらの課題解決を目的に、マルチペイメント自動券売機「マル券くん」と発券管理システムを導入しました。

●当日購入のための自動券売機の設置

「マル券くん」では現金、クレジットカード、各種キャッシュレス決済が可能になり、売上データは管理システムと連携し、売上の可視化と管理業務の効率化を実現しています。

●事前購入のためのWeb販売を導入

Webチケットストア「Webket(R)」では、各種チケットの事前購入ができるため来場者の購入機会を増やし、自動券売機との両用で窓口の混雑を緩和します。また、「Webket(R)」販売データも管理システムと連携され、事前販売・当日販売の売上一元管理が可能です。

●学生向け割引クーポンをセルフ発券する機能を追加

「マル券くん」に「長崎遊学券」の自動読み取り機能を追加。これにより、大浦天主堂の割引クーポンに記載のQRコードを読み取らせることで、割引適用料金が自動表示され、そのまま決済・発券が可能になります。

「マル券くん」のモニター画面

■見込まれる効果

■導入した製品・サービス一覧

●券作くん

さまざまな集客施設の入場券やスキー場のリフト券を簡単に発行できるチケットPOS・営業支援システムです。

●マル券くん

大型ディスプレイのタッチパネル型券売機。当日発券のほかオンライン事前購入のQRコード読み取りによる無人発券に対応。マルチリンガル（多言語）音声＆表示やアニメーションガイドでインバウンド需要にも対応します。

●Webket(R)

施設様のオフィシャルHPから電子チケットを販売するWebチケットストアです。現地の窓口発券・入退場システムとも自動で連携されます。

■グッドフェローズ 担当者よりコメント

課題であったキャッシュレス対応を実現するとともに、窓口業務の負担軽減・効率化を図っております。これにより、ご来場者のスムーズな入場をサポートし、サービス向上にも寄与しています。

今後も、省人化・省力化の推進を通じて、施設運用のさらなる効率化と価値向上に貢献してまいります。

【保守体制】

・365日電話受付（9:00～21:00）

・リモートメンテナンス対応

・緊急時の現地対応

＜当リリースへのご利用に関する事業者様からのお問い合わせ先＞

グッドフェローズ法人問合せフォームよりお問い合わせください。

https://goodf.co.jp/inquiry/form/biz_inquiry.html

【大浦天主堂のご紹介】

長崎市にある大浦天主堂は、幕末の1864年に建立された日本現存最古の木造教会です。国宝に指定され、世界遺産の構成資産でもあります。美しいステンドグラスと、信徒発見の舞台となった歴史的価値が魅力です。

【株式会社グッドフェローズについて】

チケット施設（レジャー施設、ミュージアム、スキー場など）のチケッティングに関する業務を中心に、各種ICTプロダクト・サービスで、現場を支えます。さらに、チケット流通プラットフォーマーとしてチケットの販売を支援いたします。今後はよりチケット施設と密接な関係を築き、培ってきた経験を活かしICTでマーケティングのお手伝いをさせていただきたいと考えています。

公式HP：https://goodf.co.jp