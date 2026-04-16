劇団BDP、オリジナルミュージカル「KAGUYA -月の娘たち-」チケット販売開始

株式会社劇団BDP

劇団BDP（東京都稲城市／代表取締役会長 青砥 洋（あおと・よう））は、2026年5月23日（土）・24日（日）に大田区民プラザ 大ホールにて上演するミュージカル「KAGUYA -月の娘たち-」のチケット販売を、2026年3月28日（土）10時より開始いたしました。



本公演は、日本の昔話や神話に描かれてきた和の物語をミュージカルとして届ける「光-Hikari- プロジェクト」の第一弾であるとともに、同劇団が展開する教育プログラム「BDPアカデミー」による公演です。舞台芸術を通じた人材育成と、プロフェッショナルによる本格的な舞台制作を融合した取り組みとして展開されます。

＜映像動画＞ https://youtu.be/deb4LGDZh8s?si=gDHCU_x6L7EsPSZT

■作品概要

「KAGUYA -月の娘たち-」は、日本最古の物語のひとつ「竹取物語」をモチーフに、人間の“心”と“選択”をテーマに描かれたオリジナルミュージカルです。

物語は、月の姉妹の一人・望月が「心」を持ったことにより天帝の怒りを受け、地上へと追放されるところから始まります。その精霊は竹の中に宿り、やがて竹取の翁によって見出され、「かぐや姫」として育てられます。地上で初めて恋を知り、この世界で生きる意味を見出していくかぐや姫。しかしその想いは、彼女を想う月の姉妹たちの間に葛藤を生み出し、やがて月からの迎えが迫る中で、彼女は大きな選択を迫られます。

日本的な美意識と幻想的な世界観に加え、現代的な感情や価値観を重ねた本作は、世代や国籍を問わず楽しめる作品となっています。

■劇団BDPおよび母体組織について

劇団BDPは、1993年に創設された児童劇団「大きな夢」を母体に、2001年に設立された舞台創作集団です。児童劇団「大きな夢」は、「ミュージカルを通じて人間力を育む」ことを理念に、歌・ダンス・演技を総合的に学ぶ舞台教育の場として発展してきました。現在では全国26拠点に展開し、約700名が所属する日本有数の子どもミュージカルネットワークへと成長しています。

同劇団の大きな特長は、入団オーディションを設けず、誰もが参加できる環境でありながら、作品づくりには第一線のプロフェッショナルが参画している点にあります。脚本・音楽・演出・舞台美術など各分野において、国内外で活躍するクリエイターと共に本格的な舞台制作を行うことで、教育と芸術の両立を実現しています。

また、舞台制作を通じて、協調性や責任感、礼儀、時間管理といった社会性に加え、本番を乗り越える成功体験による自己肯定感の醸成など、学校教育では得難い学びを提供している点も特徴です。

劇団BDPは、こうした児童劇団で育った人材の次のステージとして位置づけられ、高校生以上を中心にミュージカルや舞台作品の創作・上演を行っています。さらに、BDPアカデミーでは高校生から大学生までを対象にしたレッスンプログラムを展開し、舞台芸術を通じた継続的な人材育成を担っています。

これまでの活動からは、宝塚歌劇団や国内外の舞台、エンターテインメント業界へ進む人材も輩出しており、単なる舞台活動にとどまらず、人材育成のプラットフォームとしての役割も果たしています。

■公演概要

公演名：KAGUYA -月の娘たち-

日程：2026年5月23日（土）・24日（日）

会場：大田区民プラザ 大ホール

上演スケジュール：

5月23日（土）14:00（A）／18:00（B）

5月24日（日）12:30（B）／16:30（A）

■チケット情報

発売日：2026年3月28日（土）10:00～

〈劇場チケット（全席指定）〉

一般：4,500円 U-22：3,800円

〈配信チケット〉

配信期間：2026年6月6日（土）～6月20日（土）

各組：3,500円 両組セット：5,000円

※海外からの留学生特別割引／学生団体 特別割引

海外から日本へ留学されている方、また、日本語学校・インターナショナルスクールの団体でのご鑑賞を特別割引にて承っております。（1名2,000円）お気軽に劇団事務局までお問い合わせください。

劇団事務局：info2@gekidan-bdp.jp

■最新情報

稽古の様子や公演の最新情報は、公式Instagramにて発信しています。

劇団BDP：https://www.instagram.com/gekidanbdp/

BDPアカデミー：https://www.instagram.com/gekidanbdpacademy/

■公式サイト・チケット販売

チケット販売ページ：https://livepocket.jp/t/kaguya2026

劇団公式サイト：https://www.gekidan-bdp.jp/w/kaguya