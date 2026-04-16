池袋駅西口徒歩1分、TIME SHARINGシリーズ池袋エリア初出店、貸し会議室「TIME SHARING 池袋 吉大ビル 3F」が2026年4月オープン

株式会社あどばる

株式会社あどばる（本社：東京都新宿区、代表取締役：中野邦人）は、貸し会議室・レンタルスペースブランド「TIME SHARING」の新拠点として、「TIME SHARING 池袋 吉大ビル 3F」を2026年4月13日にオープンしました。

新会場は、JR各線・東京メトロ・西武池袋線・東武東上線が乗り入れる首都圏有数のターミナル駅である池袋駅の西口より徒歩1分に位置します。商業施設や教育機関が集積する池袋エリアにおいて、企業の研修・セミナー・採用関連イベントなど、多様なビジネス利用に対応する会場です。

■ 開設背景・市場ニーズ

TIME SHARING 池袋 吉大ビル 3F

首都圏では、企業研修やセミナー、採用イベント、勉強会といった催事の開催ニーズが継続的に存在しています。なかでも池袋エリアは、複数の主要鉄道路線が集中するターミナル駅として、都内各所に加え埼玉方面からも参加者を集めやすい立地です。

会社説明会や採用イベント、外部向けセミナーなど、幅広い属性の参加者が集まる催事において、交通アクセスの良さは会場選定の重要な要素の一つです。

「TIME SHARING 池袋 吉大ビル 3F」は、こうした需要に応えるべく、駅近の利便性と、多用途に対応しやすい広さ・収容人数を備えた会場としてオープンしました。

また、本会場はTIME SHARINGシリーズとして池袋エリア初の会場となり、これまで新宿・渋谷・品川・新橋など都内主要エリアを中心に展開してきた同ブランドにおいて、池袋エリアでの新たな需要獲得を目指します。

■ 会場の特徴・強み

特徴1. 池袋駅西口より徒歩1分のアクセス利便性

JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京メトロ丸ノ内線・副都心線・有楽町線、西武池袋線、東武東上線が利用可能な池袋駅の西口より徒歩1分の立地です。首都圏各所からのアクセスに優れており、参加者を集めるイベントにも適しています。

特徴2. スクール形式60名対応・131.92平方メートル の中規模会場

スクール形式で60名を収容可能な、131.92平方メートル の室内空間を備えています。企業研修、講演会、会社説明会、勉強会など、一定規模の参加者を想定した催事に対応します。

特徴3. 8:00～23:00の営業時間で幅広い時間帯に対応

営業時間は全日8:00～23:00です。朝の会議から終日の研修、夕方以降の説明会まで、用途やスケジュールに合わせて利用できます。

特徴4. 軽飲食可能で、長時間利用にも配慮

交流会形式での利用には対応していませんが、軽飲食の持ち込みが可能です。休憩を挟む研修や、飲み物・軽食を用意した説明会などにも活用しやすい環境です。

■ 施設概要

会場名 ：TIME SHARING 池袋 吉大ビル 3F

オープン ：2026年4月13日

所在地 ：東京都豊島区西池袋1-15-5 吉大ビル 3F

アクセス ：JR各線（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）池袋駅 西口より徒歩1分

：東京メトロ（丸ノ内線・副都心線・有楽町線）池袋駅 西口より徒歩1分

：西武池袋線 池袋駅 西口より徒歩1分

：東武東上線 池袋駅 西口より徒歩1分

広さ ：131.92平方メートル

収容人数 ：スクール形式60名

営業時間 ：8:00～23:00

飲食 ：軽飲食可（交流会形式不可）

想定利用用途 ：企業研修、セミナー、講演会、会社説明会、勉強会 など

詳細URL ：https://time-sharing.jp/detail/666869(https://time-sharing.jp/detail/666869?ref=ASSAF0000636&utm_source=ts_affiliate_pressrelease&utm_medium=referral_prtimes&utm_campaign=ASSAF0000636_prtimes_tsikebukuroop)

■ 会社概要

会社名 ：株式会社あどばる

代表者 ：代表取締役 中野 邦人

所在地 ：〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-4-10 KDX東新宿ビル 5階

設立 ：2016年6月

事業内容 ：スペースシェアリング事業、不動産売買事業、M&A・不動産仲介事業、サブリース事業、

飲食ケータリング・デリバリー事業

URL ：https://adval.jp/

【TIME SHARINGについて】

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エリア・用途・人数から探せるスペースシェアサービス「TIME SHARING」は、累計利用者数は350万人にのぼる貸し会議室・レンタルスペース予約検索サイトです。駅近の好立地を中心に、ビジネス利用に特化した会議室から、パーティー・撮影・イベントに適した空間まで、300室以上の多彩なスペースを30分単位から手軽にご利用いただけます。

【株式会社あどばるについて】

2008年の創業以来、遊休不動産を活用しレンタルスペースとして収益化する「スペースシェアリング事業」を軸に、不動産売買、 M&A・不動産仲介、ケータリング事業を展

開しています。

「add value（付加価値）」の社名の通り、単なる場所の貸し借りを越え、ユーザーのライフスタイルを豊かにする付加価値の創造を追求しています。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社あどばる 広報担当：野本

TEL：090-7037-9165 FAX：03-6709-6122 E-mail：press@adval.jp