飯野海運株式会社所有の飯野ビルディングが「WELL(TM)認証 v2」「WELL Core(TM)認証 v2」において、最高ランク「プラチナ」を同時取得

株式会社ヴォンエルフ

飯野海運株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大谷 祐介）は、2026年3月、本社オフィスを評価対象とした「WELL(TM)認証 v2」、またビル共用部を評価対象とした「WELL Core(TM)認証 v2」のそれぞれについて、最高ランクである「プラチナ」を取得しました。株式会社ヴォンエルフ（本社：東京都千代田区、代表取締役：平松 宏城、以下「当社」）は、本プロジェクトにおいて、認証取得支援を担当いたしました。

飯野海運本社オフィス「WELL(TM)認証 v2」飯野ビルディング「WELL Core(TM)認証 v2」

同認証の最新バージョンである「v2」は、認証開始から6年が経過した2026年4月現在においても、国内でプラチナ認証を取得したプロジェクト数は27件にとどまっています。その中で、大規模改修を実施していない既存施設全体において「プラチナ」を取得したプロジェクトは、飯野ビルディングが国内初となります。

WELL認証とは

WELL(TM)（WELL Building Standard(TM)）とは、建物や空間の設計・建設・運用において、従来の環境性能評価に加え、「人間の健康とウェルビーイング」を中心に据えて評価する国際的な認証制度です。空気・水・光・音・温熱快適性・材料といった物理的要素だけでなく、運動、食物、こころ（メンタルヘルス）、コミュニティなど、人の心身に影響を与える多様な観点から空間の質を総合的に測定・審査し、一定の基準を満たした建物や施設を認証します。

WELL認証は、「人が健康で、快適に、そして前向きに過ごせる環境かどうか」を科学的根拠に基づいて評価する点が特徴であり、オフィス、商業施設、教育施設、医療施設、住宅など、さまざまな用途の建築物で導入が進んでいます。WELLの審査および認証は、IWBIが指定する第三者性を有する機関が行い、LEED(R)認証と同様に世界的に信頼性の高い第三者認証として位置づけられています。

WELL認証の種類や評価項目、認証プロセスなどの詳細については、下記ページもあわせてご参照ください。

https://woonerf.jp/certifications/well/

■ 飯野海運株式会社の取り組み

WELL Certification(TM)（本社オフィス対象）

飯野海運株式会社は、働き方の多様化への対応および人的資本の強化を目的として、オフィスの全面リニューアルを実施し、2025年5月に完了しました。今回のリニューアルでは、「コミュニケーションの活性化や生産性向上に資する空間設計とした執務エリアおよび会議室エリア」をはじめ、「人と人とのつながりを重視したゆとりのあるラウンジスペース」や、「従業員がリラックスした時間を過ごすための休息スペース〈凪の間〉」の設置など、働く人の心身の健康を支える要素や工夫を各所に取り入れました。これらの取り組みが、本認証の取得においても高く評価されています。



なお、27階の本社オフィスは、2011年に日本で初めて「LEEDプラチナ認証」を取得しています。

WELL Core(TM)（ビル共用部対象）

飯野ビルディングは、オフィスフロアにおけるLED照明の全面採用、デシカント空調の導入、ダブルスキン外装の採用、エコボイドを利用した自然換気、太陽光発電設備の設置など環境性能の高い設備を導入しサステナビリティへの取組みを重視しています。WELL認証の評価基準においてはビル自体の性能の高さとともに、「換気設備への高性能フィルターの導入」、「ビルの清掃オペレーション」、「緊急時のレジリエンス体制やリソース」といったビル室内環境を清潔かつ健康的に保っていることや、非常時における対応力を備えている点なども高く評価されました。

近年では、従業員の健康・ウェルビーイング向上の観点からWELL認証を取得する企業が増加していますが、建物として「WELL Core(TM)」を取得している場合、入居企業がWELL認証を取得する際に一部評価項目の審査免除を受けることができ、認証取得が容易となるメリットがあります。

【飯野ビルディング 施設概要】

施設名称 ：飯野ビルディング

所在地 ：東京都千代田区内幸町 2-1-1

主要用途 ：事務所・商業・ホール・カンファレンス・駐車場

敷地面積 ：8,027 平方メートル

延床面積 ：103,826.88 平方メートル

階数 ：地上 27階、地下5階、塔屋2階

構造 ：鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造

竣工 ：2014年10月(2期工事完了後)

（参考）

・本社オフィス 全面リニューアルについて - 飯野海運株式会社

https://www.iino.co.jp/kaiun/news/other/2025/0516-682.html

・気候変動への対応 - 飯野海運株式会社

https://www.iino.co.jp/kaiun/csr/environment/climate_change.html

・飯野ビルディング 「WELL(TM)認証 v2」「WELL Core(TM)認証 v2」における 最高ランク「プラチナ」の同時取得について - 飯野海運株式会社

https://www.iino.co.jp/kaiun/news/estate/2026/0413-789.html

▼ ヴォンエルフの認証取得支援

当社では、WELL（WELL Building Standard）全般において、認証や評価の新規取得および更新に向けたコンサルティングサービスを提供しています。構想段階から運用・改善フェーズまで一貫して伴走し、空間づくりと組織施策の両面から、働く人の健康とウェルビーイングの向上を支援します。

・WELL認証・評価取得に向けた方針策定、スコア戦略立案支援

・設計・運用内容の整理、申請要件への適合確認および改善提案

・書類作成・申請プロセス支援、審査対応に関する助言

・認証取得後を見据えた運用・改善支援、更新時のサポート

＜今後の展望＞

ヴォンエルフは今後も、オフィスビルをはじめとする多様なプロジェクトにおいて、企業文化や人権・DEIへの取り組みを「見える化」し、実効性のある改善を目指す企業・組織の皆様をご支援します。認証取得そのものを目的とするのではなく、組織の価値観や働き方を反映した空間・制度づくりを通じて、働く人のウェルビーイングと企業価値の持続的な向上に貢献してまいります。

株式会社ヴォンエルフ 会社概要

会社名 ：株式会社ヴォンエルフ

代表 ：代表取締役 平松 宏城

設立 ：2006年4月

所在地 ：東京都千代田区九段北4-3-26 N-cross KUDAN 2F

URL ：https://woonerf.jp/

事業内容：

ヴォンエルフは、グリーンビルディング認証取得支援、ライフサイクルアセスメント、エネルギーシミュレーション、コミッショニング、脱炭素戦略策定、ESG評価業務等を行っています。建物を保有するすべての主体（民間部門、公的部門、研究教育機関）や不動産セクターの利害関係者（投資家、事業主、デベロッパー、建設業者、設計者など）のサステナビリティを目指す取り組みをサポートいたします。

＜株式会社ヴォンエルフ お問い合わせフォーム＞

以下のフォームよりお問い合わせください。

https://woonerf.jp/contact