【宮崎‧⻘島】地域と旅人をつなぐ観光ポータル「AOSHIMA DISCOVERY TOURS」がサービス開始。

株式会社Libertyship

株式会社Libertyship（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役：揚松 晴也）は、宮崎県‧⻘島

エリアの魅力を深く体験できるガイド付きツアーやアクティビティを提供する観光ポータ

ルサイト「AOSHIMA DISCOVERY TOURS」をリリースいたしました。また、本サービス

の開始を記念し、株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海）と

連携し、⻘島での「トライアルステイ（個人向け）」や「オフサイト施設利用（法人向

け）」が抽選で当たる「＆ AOSHIMA（アンド アオシマ）」キャンペーンを実施いたしま

す。

■ AOSHIMA DISCOVERY TOURSについて

「AOSHIMA DISCOVERY TOURS」は、宮崎県・青島エリアを舞台に、地域の魅力をより深く体験できるガイド付きツアーやアクティビティを提供する観光ポータルサイトです。観光スポットを巡るだけでなく、自然・文化・食など青島ならではの魅力を"体験"として楽しめる点が特徴で、訪れる人に新しい発見と特別な時間を提供します。

青島をまるごと楽しめるきっかけを提供する「DMC」としての役割。

私たちは「青島をもっとたのしく もっと魅力的に」というビジョンのもと、単なる観光案内にとどまらず、地域全体を一つの「面」として捉え、各コンテンツのハブとなるDMC（Destination Management Company）としての役割を担います。

株式会社Libertyship（以下、当社）の運営する「AOSHIMA PICNIC CLUB」を拠点に、「自然・アクティビティ」「文化・歴史」「食・ガストロノミー」「教育・SDGs」

といった多彩な要素を有機的に結びつけ、ローカル（地域住民・事業者）とビジター（旅行者）の交流を生み出すことで、青島に新しい人の流れとコミュニティを創出します。

青島エリアには、グランピング・オートキャンプ場・RVパーク・コワーキング・アクティビティ・サウナ・レストランなどを複合的に提供する「AOSHIMA PICNIC CLUB」、海辺のカフェ「uminoie coffee stand」、オーストラリア発のコーヒースタンド「Byron Bay Coffee AOSHIMA」、海辺のライフスタイルを一年中楽しめる公園「AOSHIMA BEACH PARK」があります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=F-NQP7lls90 ]

また、当社運営の施設以外にも、地元食材を活かしたレストラン、アクティビティ、地元のお店によるワークショップなど、多彩で魅力的な施設が集積しています。

AOSHIMA DISCOVERY TOURSはこれらを一つのプラットフォームに統合し、旅行者が青島エリアを「面」として楽しめる環境を整えます。

青島を熟知したコンシェルジュが、あなただけの旅を演出

青島エリアを熟知したコンシェルジュが、お客様のご要望に合わせて最適なプランをご提案します。AOSHIMA PICNIC CLUBの公式LINEから気軽に相談でき、おすすめプランの作成から当日のサポートまで、安心して青島の旅をお楽しみいただけます。

多彩な体験プログラムと施設情報

サーフィン、SUP、サウナ、E-BIKEレンタルクルージング、プライベートサウナ体験、トレッキング、ヨガ、パークゴルフなど、青島の海・山・文化を体感できる多彩な体験プログラムをご用意しています。また、地元の食材を使用した飲食店や、絶景を楽しめる宿泊施設など、青島エリアのおすすめ施設情報も網羅しています。体験カテゴリーは「アクティビティ＆ウェルネス」「歴史・文化」「食・滞在」「教育・体験」の4軸で整理されており、旅行者のニーズや目的に応じた最適な体験を見つけやすい設計となっています。

旅のプランで、青島の魅力を丸ごと体験

AOSHIMA DISCOVERY TOURSでは、複数の体験・施設を組み合わせた「旅のプラン」も提供しています。「日帰り青島満喫コース」「E-BIKE＆グランピング卒業旅行コース「Aoshima Sanctuary & Sea」など、テーマ・目的別の多彩なプランが揃っており、個人から法人、ファミリーまで幅広いニーズに対応します。

【出店者・掲載パートナー募集中】

AOSHIMA DISCOVERY TOURSでは、青島の「新しい発見」を一緒に作っていただける体験プログラム、宿泊施設、飲食店、観光スポットを随時募集しています。当サイトに掲載することで、旅行関心層へのダイレクトなアピールや、エリア全体の回遊性向上、ブランドイメージの向上といったメリットが期待できます。あなたのビジネスや活動を、より多くの旅行者に届けるお手伝いをさせてください。今後も掲載パートナーを順次追加していく予定です。

募集対象カテゴリー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71609/table/29_1_39e2c6eb7ba89548f34ed56fb636fa24.jpg?v=202604161151 ]

詳細・お問い合わせはこちら：https://aoshimadiscoverytours.com/recruitment

■ リリース記念企画「＆ AOSHIMA（AND AOSHIMA ）」キャンペーン

AOSHIMA DISCOVERY TOURSのリリースを記念し、インスタベースを運営する株式会社Rebaseと連携した地方活性化プロジェクト第3弾として、「＆ AOSHIMA（アンド アオシマ）」キャンペーンを実施いたします。

「青島に、もうひとつの居場所を。」をコンセプトに、青島の魅力があたらしいかたちで体験できる2つのプランをご用意しました。個人向けの「青島トライアルステイ（AOSHIMA TRIAL STAY）」と法人向けの「青島オフサイト（AOSHIMA OFFSITE）」です。

１. 【個人向け】青島トライアルステイ（AOSHIMA TRIAL STAY）

住んで、働いて、遊んで。「いつか」を「いま」試せる個人向けプランです。お迎えから見送りまで、現地住民が2日間アテンドして青島をご案内。地元事業者での「1日店舗体験」を通して、観光や移住では体験できない、地域と多様なかたちで継続的に関わる機会を提供します。・当選枠：2組・無償提供：AOSHIMA PICNIC CLUB グランピング宿泊（1泊）・実費負担：飲食費・旅費交通費スケジュール概要（2日間）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71609/table/29_2_18c4dff4c0b1c928b8fa8d3933014e1c.jpg?v=202604161151 ]２. 【法人向け】青島オフサイト（AOSHIMA OFFSITE）

いつもできないことを、青島なら。チームの仲を深める法人向けプランです。AOSHIMA PICNIC CLUBのコワーキングスペースやグランピング施設を拠点に、自然豊かな青島の環境を活かした2日間のオフサイトプログラムを提供します。集中したチームセッションや、海岸沿いの散策を取り入れたブレインストーミング、チームBBQなどを通じて、日常業務では得られない発想の創出とチームビルディングを促進します。

- 当選枠：1社- 無償提供：AOSHIMA PICNIC CLUB コワーキング施設利用（平日限定）- 実費負担：飲食費・旅費交通費・宿泊費

スケジュール概要（2日間）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/71609/table/29_3_eea85fd9b5ffad7fa92aab61af1ec6e1.jpg?v=202604161151 ]

キャンペーン応募概要

■ 会社概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/71609/table/29_4_fb7e7908f6cfdae7d5e50bb50c55dca4.jpg?v=202604161151 ]

株式会社Libertyship

宮崎県青島を拠点に「AOSHIMA PICNIC CLUB」や「AOSHIMA DISCOVERY TOURS」を運営し、地域の魅力を発信する企業です 。コワーキング、グランピング、アクティビティを通じて、青島に新しい人の流れとコミュニティを創出しています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/71609/table/29_5_57eff0e13f1a220fd0399cef45d69213.jpg?v=202604161151 ]