ロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」 「ランディーズドーナツ 池袋西口店」2026年4月23日（木） 池袋にテイクアウト専門店をグランドオープン！

グリット・インターナショナル株式会社

グリット・インターナショナル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：芳賀 剛、以下：グリット・インターナショナル）は、日本で展開するロサンゼルスで大人気のドーナツショップ「ランディーズドーナツ（Randy’s Donuts）」の国内5号店となる「ランディーズドーナツ 池袋西口店」を池袋駅構内に2026年4月23日（木）にグランドオープンいたします。

「ランディーズドーナツ」は、1952年にロサンゼルスで創業した大人気ドーナツ店です。特に、米国1号店の屋根上にそびえ立つ直径約10m（32フィート）の巨大なドーナツ型サイン看板が古くから街のシンボルとなっており、人気映画やミュージックビデオにも登場するなど、ロサンゼルスのランドマークとして広く知られています。

昨年5月にグランドオープンした国内1号店の「ランディーズドーナツ渋谷代官山店」は、店舗前には「ランディーズドーナツ」のシンボルである直径約4mの巨大ドーナツ型サイン看板を設置、店舗内には高さ約3m×幅約2.7mの大型ショーケースに、毎日手作りしたデザイン豊富な40種類以上のドーナツを最大約1,000個ディスプレイしており、多くの話題を集めています。

また、昨年9月には初のテイクアウト専門店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」を、12月には「ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店」を東京駅構内にオープン、さらに本年3月には「ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店」をオープンし、より多くのお客様にご利用いただけるよう積極的に店舗展開を進めております。

国内5号店となる「ランディーズドーナツ 池袋西口店」は、首都圏各地から多数の路線が乗り入れ、国内有数の利用者数を誇るターミナル駅として日々多くの人が行き交う池袋駅に立地するテイクアウト専門店です。

このたびのグランドオープンを記念し、「ランディーズドーナツ 池袋西口店」限定ドーナツ『アーモンドチョコレイズド』、『アーモンドストロベリーレイズド』を発売するとともに、限定グッズ『テイクアウトバッグピンク（S）』をご用意いたしました。

「ランディーズドーナツ」は、日本のお客様にも愛されるスイーツブランドを目指してまいります。

参考資料

【新店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ 池袋西口店

オープン日：2026年4月23日（木）

所 在 地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-28-2

*JR池袋駅北改札を出てすぐ

営 業 時 間：10：00～22：00

定 休 日：年中無休

店 舗 面 積：約16.0平米（4.84坪）

席 数：なし

展 開 商 品：ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

公式URL： [ HP ] https://randysdonuts.jp

[ Instagram ] https://www.instagram.com/randysdonutsjp/

店舗壁面には、米国1号店の外観画像や、映画、アーティスト、アパレル・スポーツメーカー等とのさまざまなコラボレーションビジュアルを用いたグラフィックを展開し、ブランドの世界観を表現しています。

【「ランディーズドーナツ 池袋西口店」限定商品概要】 *価格は税込

販売期間：2026年4月23日（木）～2026年5月下旬（予定）

『アーモンドチョコレイズド（ALMOND CHOCOLATE RAISED）』 580円

ホワイトアイシングをコーティングし、細かく砕いたアーモンド、チョコアイシング、スライスアーモンドをトッピングしました。濃厚な甘さのチョコアイシングにアーモンドの風味と食感を組み合わせたイーストドーナツです。

『アーモンドストロベリーレイズド（ALMOND STRAWBERRY CHOCOLATE RAISED）』 580円

ホワイトアイシングをコーティングし、細かく砕いたアーモンド、ストロベリーチョコレート、スライスアーモンドをトッピングしました。甘酸っぱいストロベリーチョコレートにアーモンドの風味と食感を組み合わせたイーストドーナツです。

【「ランディーズドーナツ 池袋西口店」限定グッズ概要】 *価格は税込

販売期間：2026年4月23日（木）～なくなり次第終了

『テイクアウトバッグピンク（S）（TAKEOUT BAG PINK S SIZE）』 1,200円

ドーナツが4個入るテイクアウトバッグです。手土産などにも最適です。

【「ランディーズドーナツ」主要商品概要】*価格は税込

■ ドーナツ

クラシック

定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツ。甘すぎない素朴な味わいの商品。

『グレイズドレイズド（GLAZED RAISED）』 360円

ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツです。バランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。

『ピンクスプリンクルズ アイスケーキ（PINKSPRINKLES ICED CAKE）』 380円

しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、かわいさと遊び心の詰まったケーキドーナツです。

デラックス

贅沢なトッピング（チョコレート、ナッツ等）やフレーバー等、甘さや食感にアクセントが加わった商品。

『シナモンシュガーツイスト（CINNAMON SUGAR TWIST）』 440円

ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げました。香り高いシナモンの風味が楽しめるドーナツです。

『ピンクレイズドスプリンクルズ（PINK RAISED W/SPRINKLES）』 440円

ふんわり食感のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとカラフルなスプリンクルをトッピングしました。

ファンシー

クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション（カラフルなアイシング、クリーム、フィリング入り等）で華やかな商品。

『抹茶レイズド（MATCHA TEA RAISED）』 480円

ふんわり食感のドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピングしました。

『ストロベリージェリーフィルド（STRAWBERRY JELLY FILLED）』 480円

ふわふわ食感の甘くてフレッシュないちごジャムがたっぷりと詰まった魅力的なドーナツです。

プレミアム

クラシックよりもボリュームがあり、高級感のある食材（チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュ等）やユニークなフレーバーを使用した豪華で贅沢な商品。

『スモアズレイズド（S’MORES RAISED）』 550円

米国の伝統的なスモア（焼きマシュマロ）をイメージしたボリュームのあるドーナツです。お土産に最適です。

『チョコレートキャンディ レイズド（CHOCOLATE CANDY RAISED）』 550円

カラフルなチョコレートキャンディをたっぷりとトッピングした、見た目も楽しい定番人気商品です。

『ベーコンメープル ロングジョン（BACON MAPLE LONG JOHN）』 550円

ふんわり食感の棒状ドーナツにメープルアイシングをコーティングし、その上に塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピングしました。

『ベアクロー（BEAR CLAW）』 550円

薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包みました。縦・横のサイズ約12cmのクマの爪をイメージしたドーナツです。

【「ランディーズドーナツ」国内1号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ渋谷代官山店

オープン日：2025年5月15日（木）

所 在 地：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町13-1 LOG ROAD DAIKANYAMA L2棟

*東横線「代官山」駅徒歩4分、JR山手線・東京メトロ日比谷線「恵比寿」駅徒歩9分

営 業 時 間：11：00～19：00

定 休 日：無休（年末年始を除く）

店 舗 面 積：約127.44平米（38.55坪）

席 数：約40席 *テラス席含む

展 開 商 品：ドーナツ40種類以上、ドリンク20種類以上、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」国内2号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店

オープン日：2025年9月17日（水）

所 在 地：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38 EATo LUMINE

*JR新宿駅B1F 改札内（西改札方面）

営 業 時 間： 8：00～22：00

定 休 日： 無休（「EATo LUMINE」に準ずる）

店 舗 面 積： 約12平米（3.64坪）

席 数： なし

展 開 商 品： ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」国内3号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ 東京ギフトパレット店

オープン日：2025年12月9日（火）

所 在 地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1－9－1 1F

*東京駅八重洲北口改札を出てすぐ

営 業 時 間： 平日 9：30～20：30／土日祝 9:00～20:30

定 休 日： 無休（「東京ギフトパレット」に準ずる）

店 舗 面 積： 約22.2平米（6.7坪）

席 数： なし

展 開 商 品： ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、その他Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」国内4号店 店舗概要】

店 名：ランディーズドーナツ 有楽町マルイ店

オープン日：2026年3月17日（火）

所 在 地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2－7－1有楽町マルイ1F

*JR山手線「有楽町駅」中央口 徒歩1分、

有楽町線「有楽町駅」D7出口 徒歩2分

営 業 時 間： 11：00～20：00

定 休 日： 無休（「有楽町マルイ」に準ずる）

店 舗 面 積： 約26.1平米（7.9坪）

席 数： 10席

展 開 商 品： ドーナツ40種類以上（テイクアウトのみ）、ドリンク20種類以上、Tシャツなどの関連グッズも展開

【「ランディーズドーナツ」について】

■「ランディーズドーナツ」のこだわり

1.毎日手作りのドーナツを提供

毎日手作りしているドーナツを提供しています。「ランディーズドーナツ」の最大のこだわりです。

2.厳選した材料の使用

「ランディーズドーナツ」は、厳選した素材を使用することで、その豊かな風味と食感を実現しています。特に、オリジナルのドーナツミックス粉にこだわり、これがドーナツのふっくらとした柔らかさや、リッチな味わいに繋がっています。

3.伝統のレシピ

「ランディーズドーナツ」は、創業以来長年受け継がれてきたオリジナルのレシピを大切にしています。このレシピは創業当初からほとんど変更されておらず、シンプルながらも飽きのこないおいしさの秘密です。一番人気の『グレイズドレイズド』はふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、艶やかなシュガーグレイズをコーティングしたシンプルでバランスの取れた甘さが長く愛されている理由です。

4.独自のドーナツデザイン

「ランディーズドーナツ」では、ユニークでインパクトのあるデザインにもこだわっています。ドーナツ自体も見た目にこだわり、色鮮やかなトッピングや多種多様なデコレーションを施しています。サイズも通常より大きい「テキサス」ドーナツから、かわいい丸型の「ランディーズラウンズ」までバリエーションも豊富。味だけでなく、視覚的にも楽しめる商品をご提供しています。

【「ランディーズドーナツ」のグローバルロケーション】

「ランディーズドーナツ」は、1952年に創業、米国ではロサンゼルスを中心に27店舗を展開、近年では、米国内だけでなく、韓国、フィリピン、サウジアラビア、メキシコと海外でも積極的に展開しています。（2026年4月16日現在）

https://randysdonuts.com/

【グリット・インターナショナル会社概要】

会 社 名：グリット・インターナショナル株式会社（Grit International. Co., Ltd.）

代 表 者：代表取締役 芳賀 剛

本社所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル5F

設 立 日：2021年3月

資 本 金：1,500万円

事 業 内 容：日本での「ランディーズドーナツ」の店舗運営／フランチャイズ本部運営

公 式 URL ：https://randysdonuts.jp/