岡山県道431号 六条院東里庄線の一部区間開通を機に、“通過点”を“立ち寄る理由”へ

株式会社サンラヴィアン

株式会社サンラヴィアン（本社：岡山県浅口郡里庄町、代表取締役：占部守弘）は、岡山県が整備を進めてきた岡山県道431号 六条院東里庄線の一部区間の開通にあわせ、期間限定イベント「431号開通記念 よいさと・よいみち・よりみちフェア」を2026年4月14日（火）から5月6日（水）まで、本社併設の直営店アウトレットショップ「カフェ・サンラヴィアン」にて開催しています。

本企画は、新たに整備された道路によって生まれる人の流れを“通過点”で終わらせるのではなく、地域に足を止めるきっかけへとつなげる取り組みです。年間約20万人超が来店する同店の集客力を活かし、地域に人が集まり、滞在し、回遊する起点づくりを目指しています。地域に根差した企業だからこそできる視点で、新しいインフラと地域の接点を生み出します。

■長年の整備を経て開通した新たな道路

県道六条院東里庄線は、浅口市鴨方町六条院東と里庄町新庄を結ぶ路線であり、既存道路の改良や接続整備を含め、段階的に整備が進められてきました。国道2号や玉島笠岡道路とあわせて、岡山県西部における東西方向の交通ネットワークの一部を担っています。本路線の整備により、交通の円滑化や安全性の向上、地域内外の移動利便性の向上が図られることが期待されています。

■“通るだけの道”を、“立ち寄るきっかけ”へ

新たに整備された道路は、地域内外の移動をよりスムーズにする一方で、多くの場合は目的地へ向かうための通過経路として利用されます。当社は、この新たな人の流れを背景に、地域に立ち寄るきっかけづくりにつなげたいと考え、本フェアを企画しました。新しい道を利用する中で、無理なく立ち寄れる場を用意することで、地域との接点を生み出すことを目指しています。

■イベント概要

【イベント名】

431号開通記念

「よいさと・よいみち・よりみちフェア」

【開催期間】

2026年4月14日（火）～5月6日（水）

【場所】

カフェ・サンラヴィアン

（〒719-0302 岡山県浅口郡里庄町新庄3920）

■「431」で表現する、地域と道のストーリー

期間中は「431（よいさと・よいみち・よりみち）」をテーマに、税込431円で統一した限定商品を展開します。

価格の統一にとどまらず、数字の語呂に着想を得た商品開発と売り場づくりにより、本企画のコンセプトを体感できる構成としています。

「431＝よいさと・よいみち・よりみち」この数字に意味を重ねることで、地域（里庄）・道路（開通）・来訪体験（寄り道）をゆるやかにつなぎます。

・よいさと（良い里）＝地域の魅力

・よいみち（良い道）＝新しく生まれた道

・よりみち（寄り道）＝立ち寄る楽しみ

新しい道をきっかけに、この場所に足を止める理由が生まれる・・・そんな流れを売り場全体で表現しています。

また期間中は、スタッフがオリジナルの開通記念Tシャツを着用し、空間全体で統一感を演出。

商品だけでなく、その場で過ごす時間も含めて、記憶に残るひとときをお届けします。

● 431 よいみちブレッド

道をイメージしたバゲットに「431」を象ったチーズをあしらい、新しい道の誕生を表現。

● 431 よいさとジェラート

里庄産まこもたけと町花・椿をイメージしたジェラート。地域の素材と風景を一つに。

● 431 よりみちドリンク

まこもたけ・抹茶・大山乳業の白バラ牛乳を使用したアイスラテ。

やさしい味わいで“ひと休み”を提案。

よいみちブレッドよいさとジェラートよりみちドリンク

また、フェア商品以外にも、アウトレットならではのお得な商品や季節限定商品など、多数取り揃えています。

■地域企業だからこそできる、小さな起点づくり

本企画は、大規模な集客を目的としたイベントではなく、日常の延長線上で自然に「立ち寄る理由」を生み出す取り組みです。地域に拠点を持つ企業だからこそ、新たに整備されたインフラを単なる“通過点”で終わらせず、人と地域がつながる接点へと育てていくことを目指しています。こうした小さなきっかけの積み重ねが、地域の魅力に触れる機会を増やし、新たな人の流れを生み出す一歩になると考えています。

本フェアも、そのきっかけのひとつとして、来訪の動機をつくり、地域への関心や回遊の広がりにつながることを期待しています。今後も地域に根ざした企業として、地域が一体となって盛り上がるような仕掛けや企画を継続的に展開し、持続的な地域活性化に貢献していきます。

会社概要

1980年広島県福山市鞆の浦で鉄工業から菓子製造業へと転身、現在岡山県里庄町に2つの工場を構える洋菓子メーカーです。長年にわたり愛され続けているフルーツケーキやベルギーワッフル、そして国内シェアNo.1の手作りデコレーション用スポンジケーキなど、数々のオリジナル商品を提供しています。

サンラヴィアンは「キチンとした商品を、キチンと誂え、キチンとお届けする」という企業理念のもと、社会課題の解決に取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

●会社名 株式会社サンラヴィアン

●所在地 岡山県浅口郡里庄町新庄3920

●代表取締役 占部 守弘

●現業設立 1980年（昭和55年）

●事業内容 洋菓子・和菓子及びパンの製造及び販売

●会社H P http://www.sunlavieen.co.jp/

お客様からのお問い合わせ先

電話：0120-34-4771（土日祝・年末年始を除く月～金曜日 9:00～17:00）

メール：info@sunlavieen.co.jp

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サンラヴィアン 担当者：管理本部 総務部 南

電話：0865-64-4771 メール：m-minami@sunlavieen.com