ヘリテージ・オークションズ 「第37回 東京国際コイン・コンヴェンション（TICC）」に出展
世界最大の貨幣オークション会社であるヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州ダラス）は、2026年5月1日（金）～3日（日）に開催される「第37回 東京国際コイン・コンヴェンション（TICC）」に出展いたします。
当社ブースでは、2026年6月に香港にて開催予定のHKINFコイン・オークションおよび9月にアメリカにて開催予定のANAコイン・オークションに出品予定の注目コインを展示します。さらに、専門家によるコイン、紙幣の無料査定も実施。出品をご希望の場合は、その場で出品手続きおよび委託品のお預かりが可能です。
展示予定の注目コイン（一部）：
中華民国 民国10年（1921年）徐世昌 金打ち試鋳貨「パビリオン」ダラー 裏面下部無銘SP63+ PCGS
The Peh Family（白家）コレクションより
詳細はこちらをクリック(https://coins.ha.com/itm/china/p/3134-11019.s?type=surl-3134-11019)
イギリス 1839年 ヴィクトリア女王 ウナ＆ライオン 5ポンド金貨NGC PR63 Ultra Cameo
The Peh Family（白家）コレクションより
詳細はこちらをクリック(https://coins.ha.com/itm/great-britain/victoria-gold-proof-una-and-the-lion-5-pounds-1839-pr63-ultra-cameo-ngc-/p/3134-11014.s?type=surl-3134-11014)
メキシコ 1732年フェリペ5世 8レアル銀貨MS61 NGC
詳細はこちらをクリック(https://coins.ha.com/itm/mexico/philip-v-8-reales-1732-mo-f-ms61-ngc-/p/3135-13057.s?ic4=GalleryView-Thumbnail-071515)
展示品は予告なく変更される場合がございます。
第37回 東京国際コイン・コンヴェンション（TICC）概要
会場：ロイヤルパークホテル（東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1）3階
日程：2026年5月1日（金）～3日（日）
時間：
5月1日（金）10:30～18:00
5月2日（土）10:00～18:00
5月3日（日）10:00～17:00
入場料：無料
※無料査定をご希望の場合は、事前予約をおすすめしております。
ご希望の日時とコインの概要を、Japan@HA.com までご連絡ください。当日もブースにて受付可能ですが、お待ちいただく場合がございます。
【本件に関するお問い合わせ先】
Heritage Auctions Japan株式会社
TEL：03-6257-1131
Email：Japan@HA.com