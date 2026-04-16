『キングダム』連載開始20周年記念フェアを実施

株式会社トーハン

株式会社トーハン（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川上浩明）は、人気コミックス『キングダム』（原 泰久 著／集英社 刊）の連載開始20周年を記念した書店フェアを、全国の書店で4月16日（木）より順次実施します。

企画概要

- 実施期間：4月16日（木）～ 順次実施- 展開書店：全国625書店 書店リストはこちら(https://www.tohan.jp/wp/wp-content/uploads/2026/04/th20260416_kingdom_shop.pdf)- 対象商品：『キングダム』コミックス・関連商品（集英社 刊）※フェアの開始時期・展開期間・展開商品は店舗によって異なります。- ノベルティ：「キングダム メタリック カードくじ」（全15種・うちシークレット1種）『キングダム』のキャラクターを描いたカード1枚がランダムに封入されています。サイズ95mm×135mm。※ノベルティは、対象商品を1冊購入ごとに1点進呈します。※各店舗で無くなり次第終了となります。

『キングダム』について

春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政の物語を中心に描く漫画作品。2006年より『週刊ヤングジャンプ』にて連載を開始。2026年4月現在で78巻まで発売され、シリーズ累計1億2千万部を突破。

2019年から2024年にかけて実写映画4作品が公開され、今夏にも新作映画が公開予定。テレビアニメもこれまでに第6シーズンまで放映され、続編も予定されている。

【新作映画情報】

『キングダム 魂の決戦』

公開：2026年7月17日（金）

キャスト：山崎賢人、吉沢 亮、橋本環奈、山田裕貴、豊川悦司、小栗 旬 他

監督：佐藤信介 脚本：黒岩 勉・原 泰久 音楽：やまだ豊

配給：東宝、ソニー ・ ピクチャーズ エンタテインメント

公式サイトはこちら(https://kingdom-the-movie.jp/)