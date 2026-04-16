国内最大級のベリーベスト法律事務所が「Legalscape」を導入し、リサーチ工数を50%削減。全国75拠点の情報格差を解消

株式会社Legalscape

株式会社Legalscape（本社：東京都文京区、代表取締役社長・最高経営責任者：八木田 樹、以下リーガルスケープ）は、ベリーベスト法律事務所（東京オフィス：東京都港区、代表弁護士：酒井 将）におけるリーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape」の導入事例を公開しました。

導入から6ヶ月間で、一般民事および企業法務におけるリサーチ負担が約半分に軽減されるなどの成果を確認したことをお知らせします。

■ 導入事例インタビュー全文を公開中

本導入に関する詳細なインタビュー記事は、以下のURLよりご覧いただけます。

URL：https://www.legalscape.jp/case/vbest(https://www.legalscape.jp/case/vbest?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_vbest0416_kiji)

■ 背景：全国75拠点の情報格差とリサーチの属人化を解消

国内75拠点を展開するベリーベスト法律事務所では、若手弁護士が中心となる地方支店において、物理的な蔵書の制限や「その支店内の経験知だけでは解決しない」というリサーチの属人化が課題となっていました。

また、クライアント側でのAI活用が進む中、弁護士側にもより迅速かつ正確な回答が求められるようになっています。これらの課題を解決し、全国どこでも質の高い法的サービスを提供できる体制を構築するため、Legalscapeの導入に至りました。

■ 導入による主な成果

■ コメント

- リサーチ工数の大幅削減（1/2へ半減）：膨大な書籍や判例からの検索が効率化され、従来比で約50%の工数削減を実現しました。これにより、創出した時間をより高度な判断業務や顧客対応に充てることが可能となりました。- 「その場」での回答による顧客満足度の向上：電話相談中であっても、Legalscapeを活用することで即座に暫定的な回答を提示できる体制が整いました。初動スピードの向上が、クライアントの安心感と信頼獲得に直結しています。- 場所の制約からの解放と隙間時間の活用：スマートフォン対応により、移動中や自宅からでも高度なリサーチが可能になりました。重厚な文献を持ち運ぶ物理的負担を解消し、若手弁護士の学習機会も増加しています。- 未知の分野への受任ハードル低下：AIによる関連書籍・判例の自動提示や論点サジェスト機能により、経験の浅い分野でも迅速に全体像を把握できるようになり、案件受任の幅が拡大しました。

ベリーベスト法律事務所 パートナー弁護士 吉川 栄輔 氏

「AIリサーチは遠くないうちに法曹界のデファクトスタンダードになると確信しています。Legalscapeの導入により、リサーチのハードルが劇的に下がりました。AIで効率化できる業務は積極的に任せ、人間にしか担えない紛争解決などの領域に人的リソースを集中させる『業務の選択と集中』を加速させていきます。」

■ ベリーベスト法律事務所について

全国75拠点（2026年4月時点）を展開する日本有数の総合法律事務所。

一般民事事件をはじめ、企業法務、刑事事件、国際案件まで幅広く対応。

「お客様の最高のパートナーでありたい。」を理念に掲げ、社会課題の解決に取り組む。

公式サイト：https://www.vbest.jp/

◼️リーガルリサーチプラットフォーム「Legalscape（リーガルスケープ）」について

「Legalscape（リーガルスケープ）」は、2021年6月より提供を開始したリーガルリサーチプラットフォームです。 AIが必要な法情報を瞬時に要約し、知りたいことに最速でアクセスできます。

▼「Legalscape（リーガルスケープ）」サービスサイト

https://www.legalscape.jp/(https://www.legalscape.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_vbest0416_top)

▼サービスの資料ダウンロード

「Legalscape（リーガルスケープ）」の詳細資料はこちらからダウンロードできます

https://www.legalscape.jp/contact(https://www.legalscape.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_vbest0416_shiryo)

2023年9月には生成AIと弊社独自の自然言語処理技術を組み合わせたAIリサーチ機能を日本で初めて導入。書籍・法令・ガイドラインなどが一目で見渡せるその次世代的な体験や、業界最大級のコンテンツ （4,000冊以上の書籍を含む、計40,000件超) を利用できる点などをご評価いただき、五大法律事務所や、大手企業法務部、地域密着の法律事務所、社労士事務所や司法書士事務所など、全国の法務パーソンにご愛顧いただいております。

■株式会社Legalscapeについて

Legalscapeは「人とテクノロジーの共創による 未来の法社会を実装する」というパーパスを掲げ、高度な自然言語処理技術や生成AIの法律分野での基礎研究・応用などの技術力を強みとするリーガルデータ＆AIカンパニーです。法にまつわる知的生産を支え、法の知をより正確に・迅速に・社会の隅々まで届けることで、より豊かな法社会を実現していくことを目指しています。

■会社概要

企業名：株式会社Legalscape（リーガルスケープ）

代表者：代表取締役社長・最高経営責任者 八木田 樹

所在地：東大前オフィス（本社）

〒113-0023 東京都文京区向丘二丁目3番10号 東大前HiRAKU GATE 8階

虎ノ門オフィス

〒105-0001 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号 住友不動産虎ノ門タワー6階

グロース虎ノ門 Room 6

設立：2017年9月14日

公式HP：https://www.legalscape.jp/corp