千葉県富津市に、海と森に囲まれた一棟貸し別荘「海と森と宿 mina-to（みなと）」が4月20日オープン

トグルホールディングス株式会社

つくる地所株式会社（本社：東京都港区）は、千葉県富津市湊に一棟貸し別荘「海と森と宿 mina-to（みなと）」を2026年4月20日（月）にグランドオープンいたします。東京から車で約90分、JR内房線「上総湊」駅から徒歩約8分。海と森に囲まれた静かな環境で、最大12名でご利用いただける一棟貸しの宿泊施設です。

「解体して新築する」のではなく、「残して、加える」という選択から生まれた本施設。1968年築の古民家に木造トレーラーハウスとフィンランド式サウナ＆プールを組み合わせた、心から『ほどける』新しい滞在体験を提供します。

■ プロジェクトの背景

つくる地所は、その場所の持つ歴史や風土から発想することを大切にしています。その考えのもと、全国で増え続ける空き家や使われていない土地に対し、古民家の記憶と風景を活かしながら移動可能なトレーラーハウスを組み合わせることで、新たな価値を生み出しています。トレーラーハウスは一般的な建築に比べて導入や増設がしやすく、需要に応じて柔軟に構成を変えられる点が本モデルの特徴です。整備して終わりではなく、運営しながら価値を育て続ける土地活用を目指しています。富津市湊を起点に千葉県君津市でも同様のプロジェクトを計画しており、今後全国へと広げてまいります。

■ 「海と森と宿 mina-to」の特徴

1. 「輪郭をほどく」 5つの居場所がある宿

母屋、2棟のトレーラーハウス、フィンランド式サウナ＆プール、ウッドデッキ＆バーベキュースペース。5つの空間がひとつの宿のなかに共存し、その日の気分や一緒にいる人との距離感に合わせて、自分だけの居場所を選べます。そんな自由さが、日常の輪郭をそっとほどいてくれる宿です。

2. 築58年の古民家を再生した「母屋」

1968年築の木造住宅を、構造を活かしながら丁寧に全面改修。1階にはダイニング・キッチン、2階には寝室が配置され、古材や炭色の壁、白い板壁など、時間の記憶と新しさが同居する空間です。

3. オリジナルの木造トレーラーハウス

自社企画の木造トレーラーハウスを2棟設置。天井に木の梁をあらわしにした温もりのある空間で、トレーラーハウスとは思えない居心地を実現。母屋との統一感を保ちながら、海辺のトーンと古材の重厚感という2パターンの内装をデザインしています。

4. 東京から約90分。海と森のあいだへ

JR内房線「上総湊」駅から徒歩8分、東京から車で約90分と好アクセスながら、海と保安林の緑に囲まれた静かな環境で、非日常の週末をお過ごしいただけます。

■ 施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97866/table/92_1_209441a4a4ade02b539337b4fb365d38.jpg?v=202604161151 ]

■ 施設写真

■ 会社概要

社名： つくる地所株式会社

所在地： 東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー36階

設立： 1978年2月

代表者： 代表取締役 山崎 聡史

親会社： トグルホールディングス株式会社

グループ会社： つくる地所トラスト株式会社、つくるAI株式会社、つくる資産。株式会社、

リーウェイズ株式会社

事業内容： 不動産開発、不動産投資

URL： https://tsukuru-jisho.co.jp/