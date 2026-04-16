“やる気低下”から“不眠” “体調不良”へ　五月病に変化、相談は秋に最多

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社

ソフトバンク株式会社（以下「ソフトバンク」）の子会社で、ヘルスケアアプリ「HELPO（へルポ）」を提供するヘルスケアテクノロジーズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：鴻池大介、以下「ヘルスケアテクノロジーズ」）は、2025年5月に寄せられた健康医療相談データを分析し、メンタル関連の相談内容に変化が見られたことをお知らせします。

HELPOの健康医療相談は匿名での相談が可能であり、対面では相談しにくい不調や初期段階の症状も捉えている点が特徴です。

2024年5月は「やる気が出ない」など心理的な不調が上位だった一方、2025年5月は「不眠」や「身体の不調」が上位に入り、自律神経の乱れを示唆する症状が目立つ結果となりました。

また、異動や転職など環境変化に関連する相談は3～5月に集中し、同年12月と比較すると約6倍となりました。これらの結果から、春は環境変化に伴ってストレスが高まりやすく、メンタル不調が心理的要素から身体の不調へと変化している可能性が示唆されます。

■ 主な調査結果

1．5月の不調、「こころ」から「体」へ変化

2025年5月の相談内容では、「ストレス」（26.0％）が最多となった一方で、

「不眠」（23.6％）が2位に浮上し、「不安」（19.4％）、「心因性が疑われる身体の不調」（16.5％）と続きました。

2024年5月は「やる気が出ない（元気が出ない）」（16.7％）が上位に入っていたのに対し、2025年はメンタル要因による身体の不調に関連する相談が増加しています。

2．環境変化に伴う相談は春に集中、通常期の約6倍

2025年における異動・転職など環境変化に関連する相談は、3～5月にかけて各月のこころの症状全体の13～15％を占めました。

一方で、12月は2％と低水準であり、春は環境変化に伴ってストレスが顕在化しやすい時期といえます。

3．「本人以外の変化」もストレス要因に

相談内容の分析からは、以下のような傾向が見られました。

・自身の異動だけでなく、上司・同僚の異動や退職による人間関係の変化

・新たな業務やプロジェクト、スキル習得へのプレッシャー

・子どもの新学期など、家庭環境の変化による影響

4．GW明けに不調が顕在化、メンタル不調は秋にピーク

2025年のメンタル関連相談を月別割合でみると、

1位：10月（10.7％）、2位：9月（9.7％）、3位：5月（9.5％）となっており、

5月に表面化した不調を放置すると秋にかけてさらに深刻化する可能性があります

そのため、5月の段階で見られる不眠や身体の不調といったサインに早期に気づき、

生活リズムの見直しや相談などの対応を行うことが重要です。

■ 医師コメント

ヘルスケアテクノロジーズ所属 加藤 卓浩 医師

環境変化によるストレスは、睡眠の質の低下として現れることが多くあります。このような状態を放置すると、頭痛や倦怠感などのストレスに関連した身体の不調につながることもあります。

特に、寝つきの悪さや中途覚醒に加え、日中の不調が週に3日以上ある場合は注意が必要です。

生活リズムを整えることに加え、早めに産業医へ相談したり、我々のような医療者による相談サービスを活用したりして、不調の改善を図ることが重要です。

■調査概要

対象：ヘルスケアアプリ「HELPO」に寄せられた健康医療相談

分析期間：2024年5月、2025年5月、2025年通年

分析内容：メンタル不調に関連する相談の分類・傾向分析

※利用者数や相談総数が時期によって変動するため件数ではなく構成比で傾向を分析しています

※相談内容が機微性の高い情報を含むため、個別件数の開示は控えています

■ 関連動画の紹介

本調査に関連し、企業におけるメンタルヘルスをテーマとしたトークセッション動画を公開いたしました。

本動画では、「メンタルヘルスは個人の問題ではなく、組織設計によって左右される」という視点から、企業が見過ごしがちなメンタル不調の背景やAI時代における人事の役割、従業員の不調を早期に把握・対応するための具体的なヒントをご紹介しています。

詳細は以下よりご覧ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IE9htt7HRDg ]

■ ヘルスケアテクノロジーズ株式会社について

ヘルスケアテクノロジーズ株式会社は、ソフトバンク株式会社がDX（デジタルトランスフォーメーション）を活用して日本の医療課題の解決を図るために設立した会社です。「HELPO」をはじめとしたサービスを通じて増大する医療費や医師の長時間労働などに貢献するため、ヘルスケアプラットフォームを提供しています。

https://healthcare-tech.co.jp/

所在地：東京都港区芝2-28-8

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 鴻池大介

事業内容：ヘルスケア事業

●ヘルスケアテクノロジーズおよびHELPOの名称、ロゴは、ヘルスケアテクノロジーズ株式会社の登録商標または商標です。

●SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。