『HERP AI Recruiter』、新機能を続々提供。第一弾として「書類選考サポート」を提供開始

株式会社HERP

株式会社HERP（本社：東京都品川区、代表取締役：庄田一郎）は、『HERP AI Recruiter（ハープAIリクルーター）』β版において、AIを活用した新機能を連続的に拡充予定です。第一弾として、「書類選考サポート」の提供を開始しました。

■採用活動における課題と、『HERP AI Recruiter』が目指す未来

AIが前提になる採用活動において、企業と候補者の良い出会いを生むためには、一緒にどんな挑戦ができるかといった、「未来に向けたすり合わせ」の重要性がますます高まると考えられます。

しかし、採用担当者は日程調整や情報共有といった定常のオペレーション業務にかかる負担が大きく、候補者とのすり合わせに向き合う時間を十分に取れていない現状があります。また、品質の高いすり合わせを行うために把握しなくてはならない文脈や情報が大量なため、採用チーム全体として、一貫性のあるコミュニケーションを候補者に提供することが難しいケースも少なくありません。

さらに、採用活動は、一人の選考に費やした工夫や知見を、次の活動や他の候補者の選考に活かすことが難しく、採用規模が拡大するほど工数も増大してしまう課題があります。

こうした課題に対し、『HERP AI Recruiter』は、AIが選考に関するあらゆる情報を把握し、オペレーション業務にかかる時間と工数を削減することで、採用担当者や面接官が候補者一人ひとりとの丁寧なすり合わせに集中できるようサポートします。また、目の前の選考で得た工夫や知見を未来の採用にも活きる知見として蓄積することで、採用活動の品質を継続的に高めていきます。これにより、採用活動において「人が向き合い、AIが支える」という協働を実現し、企業の採用成果向上に貢献します。

■「書類選考サポート」機能について

今回新たに提供を開始する「書類選考サポート」機能では、職種ごとに採用要件を設定することが可能になります。採用要件に沿ってAIが応募書類の内容を照合し、個別の要件に対する合致の度合いと根拠を提示しながら、要件全体に対するサマリを生成します。これにより、書類選考の負荷を軽減するとともに、深掘りすべきポイントの明確化など、面接におけるすり合わせに向けた準備を支援します。

『HERP AI Recruiter』は以前より、面接の議事録を約1分で生成できる「インタビューサポート」機能を提供してきました。この機能によって、面接官が候補者との対話に集中できるようになるとともに、面接内容のブラックボックス化の防止に寄与してきました。さらに今回「書類選考サポート」機能が追加されたことにより、面接の前段階の書類選考もサポート可能になり、採用プロセスにおける対応範囲を拡大しました。

■資料ダウンロード

右の画面で実際の応募書類と照らし合わせて確認することが可能

本機能にご興味をお持ちの方は、お気軽に『HERP AI Recruiter』のサービス説明資料をダウンロードください。

■『HERP AI Recruiter』について

資料ダウンロードはこちら :https://lp.herp.cloud/contact/hire_request_dl_ai-recruiter?utm_source=prtimes&utm_medium=media&utm_campaign=260416release

『HERP AI Recruiter』β版は、採用管理システム『HERP Hire』と連携し、AIが一連の採用プロセスを支援するサービスです。書類選考の補助や、面接内容の書き起こし・議事録作成、評価・申し送り案作成などを自動化します。また、データに基づいた選考プロセスの振り返りや改善提案も可能です。採用活動の業務効率化やプロセス改善を実現し、企業が候補者一人ひとりに向き合うことに集中できる環境をつくります。

URL：https://lp.herp.cloud/ai-recruiter

■株式会社HERPについて

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田一丁目2番10号 CIRCLES五反田3階

代表者：代表取締役 庄田一郎

設立日：2017年3月24日

事業内容：採用管理システム『HERP Hire』の開発・提供、タレントプールシステム『HERP Nurture』の開発・提供、オンライン完結型リファレンスチェックツール『HERP Trust』の開発・提供、求人メディア『HERP Career』の開発・提供、採用コンサルティング事業の提供、人材紹介システム『ジョブミル』の開発・提供

URL：https://herp.co.jp/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。



