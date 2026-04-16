【BMI改善を3ヶ月で支援】健診結果を起点に高BMI層へ運動介入する「BMI改善プログラム」の提供開始（健康経営優良法人の運用支援にも対応）

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社は、企業の健康診断結果を起点に、BMIが高い方々（有所見者・予備群を含む）に向けて、3ヶ月間で運動習慣の実装と推移確認を行う「BMI改善プログラム」の提供を開始しました。

健康経営優良法人の取得・運用に取り組む企業では、健診後のフォローや生活習慣の改善を、施策として継続運用できる形に落とし込むことが課題になりやすい一方、対象者を絞った運動介入は実装しやすいテーマです。

本プログラムでは、企業が保有する健診結果に基づき対象層を整理し、3ヶ月という区切りで運用しやすい設計により、実施率・継続率とあわせて推移確認までを一体で支援します。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。数値改善を保証するものではありません。個人情報の取り扱い、同意、閲覧範囲は企業側の規程・方針に沿って整理します。治療中の方は、主治医の指示・留意事項を優先し、無理のない範囲で実施します。

提供開始の背景

健診でBMIが高い状態が見られても、実務では次の理由で改善が進みにくいケースがあります。

対象者が広く、優先順位と打ち手が決められない

単発の啓発で終わり、行動に落ちない

運動施策は導入しても継続しにくく、運用が止まる

効果の確認方法が曖昧で、次年度に改善が残らない

本プログラムは、健診結果という一次情報を起点に、対象を整理し、3ヶ月で運用と推移確認まで残すことで、改善の継続を前提とした仕組み化を狙います。

プログラム概要（対象整理→3ヶ月運用→推移確認）

本プログラムは、企業ごとの対象者規模と就業環境に合わせて、運動介入を実装するパッケージです。

提供内容

対象者設計（健診結果を起点に優先順位付け）

- 企業が保有する健診結果から、高BMI層（有所見者・予備群等）の対象を整理- 対象者規模、実施形態、頻度、実施時間帯を企業別に設計- 個人情報の取り扱いは企業側の方針に沿い、必要な範囲で運用を整理

3ヶ月運動プログラムの提供（継続前提の設計）

- 運動経験の有無、勤務形態、時間制約に合わせて内容と強度を調整- 続かない要因（時間がない、きつい、痛みが出る等）を前提に、継続率が上がる導線を整備- 企業別に運用しやすい形（オンライン、対面、動画等）で構成

推移確認（Before/Afterの整理）

- 開始時点と3ヶ月後の推移を、企業側で確認しやすい形で整理- 確認項目例：体重、BMI、腹囲等（企業の運用方針と計測可能範囲に準拠）- 因果を断定せず、運用改善に使うための確認として扱います

運用指標（例）

- 参加率、継続率、実施回数- 3ヶ月完遂率- 推移の確認結果（企業運用方針に準拠、個人特定しない集計も可）

期待できる経営インパクト

対象を絞った介入でムダ打ちを抑制

健診結果起点で優先順位を固定し、必要層へ集中できます。

3ヶ月で運用しやすい設計

短期で立ち上げ、中期で継続の型を作る運用が可能です。

推移確認が残り、次の改善に接続

実施状況と推移をセットで整理でき、翌期施策の更新に活用できます。

導入の流れ

- 事前ヒアリング（目的、対象規模、勤務形態、運用制約の整理）- 対象者設計（健診結果の活用範囲、運用ルールの確認）- プログラム設計（頻度、期間、導線、実施方法の確定）- 3ヶ月運用開始（実施・リマインド・運用改善）- 3ヶ月後レビュー（参加率・継続率・推移確認、次期提案）

本プログラムについて

本プログラムは、健診結果を起点に高BMI層を整理し、3ヶ月の運動介入を企業別に実装し、参加率・継続率と推移確認までを一体で支援するパッケージです。

治療中の方を含む対象設計にも対応し、企業の運用方針に合わせて無理のない形で設計します。

導入をご検討の企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)

https://fractal-workout.com/(https://fractal-workout.com/)

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/(https://body-palette.com/)