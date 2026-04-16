カブク、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect」、3Dプリントエコノミー版に「光造形樹脂」を追加。高透明「クリア」仕様で活用の幅を拡大

株式会社カブク

株式会社カブクは、オンデマンド製造プラットフォーム「Kabuku Connect（カブクコネクト）」の即時見積サービスにおいて、従来よりも最大77.7%価格を抑えることが可能な「エコノミー版」の3Dプリント素材のラインアップに「光造形樹脂（SLA）」を追加いたしました。これにより、従来の素材では難しかった滑らかな表面仕上げや細かな形状再現を求めるお客様に対し、品質と価格の両方を追究した選択肢をご提供いたします。

また、今回追加したエコノミー版「光造形樹脂(SLA)」には、従来の「半透明」を上回る透過性を持つ「クリア」仕様をラインアップいたしました。本仕様の追加により、内部構造の可視化や光学製品のプロトタイピングなど、エンジニアリング領域における活用の幅がさらに広がります。

エコノミー版新追加素材：光造形樹脂

用 途：流体実験用モデル、レンズ、その他透明器具

特 徴：積層痕が目立ちにくく、細かい形状の再現性に極めて優れている

表 面：なめらか

カラー：クリア(無色透明)、マット（白色半透明）

対応サイズ：25cm³ ～ 600mm × 600mm × 400mm

3Dモデルの各種条件・詳細

対応ファイル

・対応拡張子：.stl、.stp、.step、.igs、.iges

※正しくデータ解析できない場合は、別形式ファイルなどへの変更をお願いする場合がございます。

・図面の数量：一度の見積依頼で最大10種類（10図面）まで同時にご依頼いただけます。

・ファイルの名称：1ファイルあたり拡張子を含め50文字以内で作成してください。

互換性維持のため、半角英数字での命名をお願いいたします（例：parts_A01.stl）

パーツ数

・1ファイル内のパーツ数：1ファイルにつき「1パーツ」でのデータ作成をお願いいたします。

同一ファイルをランナーで繋いだデータは、正確な価格計算ができないため、キャンセルの対象となる場合がございます。

・3Dモデル構造

くさり構造：くさり状の可動構造は作成できかねますので、あらかじめご了承ください。

関連情報

3Dプリンタ素材情報：https://www.kabuku.io/quote/3dprinter/material/

データガイドライン：https://www.kabuku.io/guideline/

即時見積サービスは今後も工法・材質を継続的に拡大し、お客様の部品加工・調達における多様なご要望にお応えしてまいります。設計初期から最終製品に近い試作・組み立てなどの代行まで、ぜひお気軽にご相談ください。

「Kabuku Connect（カブクコネクト）」について

「Kabuku Connect」は、カブクの独自開発によるオンデマンド製造プラットフォームです。

本プラットフォームに接続された国内・海外の工場ネットワークにより短納期、低価格、新素材での造形などお客様の多様なニーズにお応えします。

今回ご紹介した即時見積サービスの他にご用意している特注相談サービスでは、経験豊富なカブク製造スペシャリストがデザイン、設計、試作、製造から量産までを包括的にサポートし、お客様が抱えている課題・疑問・懸念点などを解決します。

https://www.kabuku.io/