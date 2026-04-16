「シール台紙(超重剥離紙)」販売開始

株式会社OSPホールディングス

OSPグループの中核企業で、シール・ラベル、フィルム製品などを製造する大阪シーリング印刷株式会社(https://www.osp.co.jp/)(本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：松口 正)は、ユニークアイデア文具ブランド「Item OSP」 の新商品「シール台紙(超重剥離紙)」を4月20日(月)よりECサイトのAmazonで販売します。

平成カルチャーの再燃で、シール交換やシール収集が幅広い世代でブームとなっています。シール収集や交換を楽しむ人が増える一方で、貼る・はがすを繰り返すことでシールの粘着力が弱くなり、シール帳からシールがはがれてしまうという悩みも聞かれるようになりました。そのようなお悩みを解決しようと企画したのが本商品です。粘着力が弱くなったシールを貼っても端が反りにくく、また、立体的なシールもはがれにくいため、大切なシールをきれいな状態で保管できます。

■商品化背景

シール交換やシール収集は、平成時代に幼少期を過ごした大人世代に加え、現在の小・中学生など若年層にも広がりを見せ、人気商品が欠品するなど社会現象となっています。盛り上がる一方で「一部のシールがシール帳からはがれて困る」、「貼る・剥がすをくりかえすとシールの端が反ってくる」というシールコレクターの悩みも顕在化してきました。こうした状況を受け、シールの原紙であるタック紙の構成材料の「剥離紙」だけをシール台紙として商品化する発想に至り、本商品の企画を開始しました。

■OSPグループの技術を活かして開発

OSPグループは、シールの原紙となる「タック紙」の製造から、企画・デザイン、印刷・加工、販売、印刷機・ラベラー機製造までを一貫して行う垂直統合型の企業です。今回は約400種類のタック紙を展開し、剥離紙製造も手掛けるグループ企業「OSPレーベルストック株式会社」と大阪シーリング印刷が連携して商品化しました。剥離紙にはシールをはがす際に必要な抵抗力を示す「剥離力」という基準があり、表面に塗る液剤の種類や性質などを変えることで、この剥離力を調整しています。OSPレーベルストックが製造する剥離力の異なるさまざまな剥離紙で実際にシールを貼り比べ、その中で最もシールがはがれにくかったものを本商品に採用しました。

■シールのはがれにくさ

机の上で貼る、はがすを５回繰り返し、粘着力が弱くなったシールを2種類の剥離紙に貼り付けた画像です。左が「シール台紙(超重剥離紙)」、

右が弊社の別の剥離紙です。本商品は、剥離力が高く設計された剥離紙を採用しているため、粘着力が弱くなったシールでも端が反りにくく、きれいに貼ることができます。

貼付けの比較■自由にアレンジ可能

自分好みにアレンジしたいというお声に応え、規定サイズで商品化しました。ご自身のシール帳に合わせて穴を開けたり、好きな形に切ったりご自由に加工できます。

■商品概要

サイズ： A4、A6

枚数： 各 30枚入

価格： A4 660円(税込)

A6 550円(税込)

左:A4サイズ、右:A6サイズ■Item OSPとは

OSPの印刷・加工技術を活用し、今までにないユニークなアイデア商品を提案するブランドです。受注生産品で、Item OSPの商品に企業ロゴやキャラクターのデザインを入れるなど、お客様のご要望に応じたカスタマイズのOEM生産に対応しています。「フルーツメッセージ」などの一部人気商品は、ECサイトのAmazonでも販売しています。

Item OSPのホームページ：https://www.osp.co.jp/itemosp/

【大阪シーリング印刷 会社概要】

社名 ：大阪シーリング印刷株式会社

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区小橋町1-8

代表者 ：松口 正

創業 ：1927年

事業内容：シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージの製造・販売およびラベリングシステムの販売

URL ：https://www.osp.co.jp/index.html(https://www.osp.co.jp/index.html)

【OSPホールディングス 会社概要】

社名 ：株式会社OSPホールディングス

所在地 ：大阪府大阪市天王寺区味原本町6-8

代表者 ：松口 正

設立 ：1969年

事業内容：当該企業グループの経営企画・管理並びにそれらに付帯する業務

URL ： https://www.osp-holdings.co.jp/(https://www.osp-holdings.co.jp/)

OSPグループは、計15社(国内9社・海外6社)を展開する総合パッケージグループで、食品流通を主とした社会インフラの使命を果たすために全国18ヵ所に生産拠点を置いています。グループ会社の1社である大阪シーリング印刷株式会社は、創業1927年以来、顧客ニーズや社会環境など時代の変化に対応して事業範囲を拡大してまいりました。現在では、シール・ラベル、フィルム製品、紙器パッケージ、販促物の企画・デザイン、製造を通じて、社会とお客さまの生活を豊かにする製品やサービスを提供しています。また、高品質かつ安定供給を実現するために、グループ内で資材調達、シール・ラベルの印刷用原紙や印刷周辺機器の開発・製造、ラベリングシステムの設計、研究開発に至るまで多岐にわたり展開しています。