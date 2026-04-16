“響 100周年記念ボトル”を自宅で愉しむホテル厳選の希少銘酒、販売開始

エスパシオエンタープライズ株式会社

2026年度、「時を紡ぎ、未来を編む～Bridging the past, building the future.～」をコンセプトに掲げ、開業90周年を迎える名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦一丁目19番30号、総支配人 中神章裕）では、館内テイクアウトショップにて、“響 100周年記念ボトル”をはじめとする希少銘酒の販売を開始いたします。ラインアップには、長い熟成の時を経て生まれる価値を持つ銘酒や、節目を記念した特別ボトルに加え、日本酒やワインなど多彩な酒類を取り揃え、これまで館内で培ってきた美酒のセレクションをご自宅でもお愉しみいただける新たな体験としてご提案いたします。

記念日やご褒美のひととき、贈り物など多様なシーンに寄り添うラインアップを通じて、日常の中に上質な時間をお届けいたします。

【店 舗】ル・シュッド テイクアウトショップ

【時 間】10:30～19:30

【お問合せ】052-231-7789(ル・シュッド テイクアウトショップ直通)

■「響 100周年ボトル」

時を重ねてこそ生まれる、香りとおもてなしがあります。

酒齢17年以上の個性豊かな原酒に、30年を超える山崎ミズナラ樽モルト、円熟の知多グレーンを丁寧に重ねた「響」100周年ブレンド。

華やかな香味に、しっかりとした熟成感と複雑さが寄り添い、なめらかで余韻の長いアフターテイストが、これからへと続く想いを静かに語りかけます。

そして2026年12月、開業90周年を迎える名古屋観光ホテルもまた、積み重ねてきた時間が価値になる場所。節目の一年にふさわしい上質な空間と、磨き抜かれたサービスで、特別な一杯の記憶をより深く、より美しく引き立てます。

100年のウイスキーと、90年のホテル。

ふたつの“周年”が出会う夜は、祝うだけでなく、未来へとつながる余韻を愉しむ時間へ。

■取扱商品

【ウイスキー】

・響100周年ボトル ・山崎12年 ・白州12年 ・その他

【ワイン】

・オーパス・ワン2022 ・エシュゾー・グラン・クリュ2015 ・その他

【シャンパン】

・ドン ペリニヨン ヴィンテージ 2015 村上隆 限定エディシヨン ・その他

【日本酒】

・蓬莱泉(R) 純米大吟醸 魔訶(R) ・蓬莱泉(R) 純米大吟醸 吟 ・その他

■名古屋観光ホテル（名古屋市中区錦1-90-30）

名古屋観光ホテルは、1928年、時の名古屋ロータリー倶楽部会長による「名古屋にも国際級のホテルを作るべきだ」との提唱で名古屋商工会議所などが中心となりホテル建設構想がスタートし、1936年12月16日に開業をしたホテルです。その後、1972年12月、当時名古屋一の高さ（81.5ｍ）を誇る国際級の威風堂々たるホテルとして、新館営業を開始し、2026年12月16日には開業90周年を迎えます。

https://www.nagoyakankohotel.co.jp/

■エスパシオエンタープライズ株式会社（本社：名古屋市中区錦1-19-30 名古屋観光ホテル内）

名古屋観光ホテルを運営してきた株式会社名古屋観光ホテルと、ホテルナゴヤキャッスル、キャッスルプラザを運営してきた株式会社ナゴヤキャッスル、そして株式会社鳳凰が、2021年7月1日にホテル・料飲事業を吸収分割し、エスパシオエンタープライズ株式会社に承継いたしました。

現在は、名古屋観光ホテルの他、「エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ ３施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。

https://www.espacioenterprise.com/

※当プレスリリースの内容は2026年4月16日現在の情報です。イメージ画像の内容や提供サービスなどは変更する場合がございます。