【来場登録・スポンサー募集開始】赤羽根優子40周年記念・日本初アートメイク専門EXPO「PMU EXPO 2026」開催決定

株式会社 NMT Japan

医療アートメイク総合プラットフォーム『PMU Global Chains』（本社：東京都港区、代表取締役社長：土屋恵美）は、2026年11月8日（日）、横浜・新都市ホールにて、日本初となるアートメイク専門展示会「PMU EXPO 2026」を開催します。 本EXPOは、業界の第一人者である赤羽根優子の40周年を記念した特別企画として開催され、約2,000名の来場を見込んでいます。

PMU EXPO 2026 開催概要

■イベント名：赤羽根優子40周年記念 | PMU EXPO2026

■開催日：2026年11月8日（日）10:00～16:00

■会場：新都市ホール（横浜駅直結）

■入場料：無料（事前登録制）

■主催：PMU Global Chains・株式会社 NMT Japan ・Save ME

■公式サイト： https://40years.pmu.global/

■来場予定数：2,000人見込み

日本初のアートメイク専門エキスポが横浜で開幕。来場登録・スポンサー募集を同時スタート。

アートメイク業界のパイオニア・赤羽根優子の活動40周年を記念した日本初のアートメイク専門エキスポ「PMU EXPO 2026」の開催が決定しました。2026年11月8日（日）、横浜駅直結の新都市ホールにて、参加無料で開催します。医師・看護師・アートメイクアーティスト・美容業界関係者・企業など、業界に関わるすべての方を対象に、来場登録およびスポンサー・ブース出展の募集を開始します。

40年の軌跡が、一日に集まる

日本におけるアートメイク業界をリードしてきた赤羽根優子氏の活動40周年を機に、技術・教育・医療・社会貢献が一堂に会する場として、日本初のアートメイク専門エキスポの開催が実現しました。ベテランのアートメイクアーティストから、これからアートメイクを学ぶ医療従事者まで、アートメイクに携わるすべての方が垣根を越えて集い、学び・交流・体験できる特別な一日です。

医療アートメイク業界のパイオニア - 赤羽根優子

PMU Global Chains（旧Biotouch Japan） 創設者

BMC Clinic（一般社団法人Medical Beauty Labo） 理事長

株式会社NMT Japan 取締役会長

女性医療クリニックLUNAグループ 理事

国際審査員連盟 理事長

医療アートメイク・パラメディカルピグメンテーションの第一人者として、国内外における技術・知識の標準化と発展を牽引。国際大会の特別審査員を数多く歴任し、世界的な評価を受けるトップアートメイクアーティストである。

主なプログラム

ライブデモ実演

約40名のアーティストによる技術実演。最新手技をリアルタイムで間近に体感できます。

ワークショップ・ミニセミナー

実践型の少人数制セミナー。無料体験から技術習得まで、多彩なプログラムを提供します。

患者会セミナー

医療・福祉に関わる患者会・団体による講演。アートメイクと医療・社会貢献の交差点を探ります。

展示会・ブース出展

国内外35社以上が出展予定。製品の体験・比較・相談ができる展示エリアを設けます。

現在募集中

＼ 業界の意思決定者2,000名に、直接届く ／

スポンサー・ブース出展募集（企業・ブランド向け）

PMU EXPO 2026に集まるのは、アートメイクアーティスト・看護師・医師・クリニック運営者など、購買と導入の決定権を持つプロフェッショナルたち。 広告では届かない層に、製品・技術・サービスを直接体験してもらえる、年に一度の絶好機です。 ブランド認知の向上から、その場での商談創出まで--出展効果を、リアルに実感してください。

共通スポンサー特典（全プラン共通）

公式HP・SNS・プレスリリース・会場メインパネルへのロゴ掲載に加え、公式HPへの企業ページリンクを掲載します。

※プラチナム・ゴールドプランには、スクリーンCM動画配信および記念パーティーへのご招待（各1名）が含まれます。

こんな企業・ブランドにおすすめ

アートメイク・美容関連企業 ／ 製品・サービスを業界のプロに直接訴求したい方

スクール・教育機関 ／ 受講生の獲得やブランド認知の向上を目指す方

クリニック・医療機関 ／ 採用強化や地域・業界内での認知拡大を図りたい方

※出展枠には限りがございます。お早めにお問い合わせください。

▶ スポンサー・出展申し込みはこちら： https://40years.pmu.global/sponsors/

ライブデモ出演者募集

こんな方におすすめ

- アートメイクの施術技術をお持ちのアーティスト- 最新手技・技法を広く発信されたい方- 国内外の業界関係者へ向けてブランドを打ち出したい方- 実演を通じてクライアントや受講生との新たな出会いをお求めの方

▶ ライブデモ出演申し込みはこちら： https://40years.pmu.global/live-demo/

来場登録受付開始

対象者：

- アートメイクアーティスト・アートメイクを学びたい方- 医師・看護師・歯科医師・歯科衛生士などの医療従事者- 美容サロン・クリニック関係者- スクール・教育関係者- アートメイク関連企業・メーカー勤務の方- アートメイクに関心のある一般の方

▶ 来場登録はこちら： https://40years.pmu.global/#apply

■ 本件に関するお問い合わせ

PMU Global Chains イベント事務局

メール：event@pmu.global