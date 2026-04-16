ホテル評論家・瀧澤信秋氏のビジネスホテルムック発売＆12.5周年記念パーティーにスーパーホテル代表 山本が登壇

株式会社スーパーホテル

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに国内外180店舗のホテル運営を手掛ける株式会社スーパーホテル（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：山本健策）は、2026年4月11日（日）に梅田Lateralにて開催された、ホテル評論家・瀧澤信秋氏主宰のイベント「ビジネスホテルムック 発売＆ホテル評論家【瀧澤信秋】12.5周年記念パーティー」に参加いたしました。

当日は、瀧澤氏と親交の深いホテル運営会社3社の経営幹部が集結。約50名の参加者を前に、業界の裏側や今後の展望を語り合う貴重な機会となりました。

■ 開催の背景：ホテル業界に「横のつながり」を

【左：ホテル評論家 瀧澤信秋氏、右：スーパーホテル 代表取締役社長 山本健策 】

本イベントは、ホテル評論家として活動12.5周年を迎えた瀧澤信秋氏の節目と、同氏が監修したムック本『すごいビジネスホテル図鑑』（イカロス出版）の発売を記念して開催されました。

「宿泊業界は企業間の横のつながりが少ない」という業界内の課題を受け、「せっかくの節目を、ホテル同士が交流し、共に業界を盛り上げる場にしたい」という瀧澤氏の想いから、競合の枠を超えた異例のコラボレーションが実現しました。

イベント内容：ここでしか聞けない本音のトークセッション

イベントのメインコンテンツであるトークショーでは、瀧澤氏をファシリテーターに、業界を牽引する2社と共に登壇しました。

【登壇者】（写真左より）

ホテル評論家： 瀧澤 信秋 氏（ファシリテーター）

株式会社スーパーホテル： 代表取締役社長 山本 健策

コアグローバルマネジメント株式会社： 代表取締役 中野 正純 氏

株式会社ベッセルホテル開発： 代表取締役社長 瀬尾 吉郎 氏

トークセッションでは、各社の独自の出店戦略や、深刻化する人手不足への具体的な対応策について議論が交わされました。また、自社の強みだけでなく「あえて語る自社の課題」など、クローズドな会場ならではの熱気あふれる本音トークが繰り広げられました。

■ 「1泊35万円」の宿泊券も！大盛況のプレゼント抽選会

後半に行われた抽選会では、登壇各社および参加ホテルから豪華な宿泊券が提供されました。



「参加者全員に何かが当たる」という大盤振る舞いの内容に加え、中には1泊35万円相当の宿泊券を提供するホテルもあり、会場のボルテージは最高潮に達しました。

■ スーパーホテル 代表取締役社長 山本 健策のコメント

「この度は瀧澤様のホテル評論家としての活動12.5周年、ならびに監修された『すごいビジネスホテル図鑑』のご出版、心よりお祝い申し上げます。

瀧澤様には、長年にわたり宿泊業界の価値を独自の視点で発信し続けていただき、私たちホテル運営者にとっても大きな励みとなってきました。今回のイベントでも、ベッセルホテル開発の瀬尾代表、コアグローバルマネジメントの中野代表と共に、競合の垣根を越えて業界の未来のために知見を共有し、交流する場を持てたことを大変光栄に思います。

こうした貴重な『横のつながり』のきっかけをくださった瀧澤様に深く感謝申し上げるとともに、今後もお客様に『日常の感動』をお届けできるホテルづくりに、業界全体で切磋琢磨しながら邁進してまいります。」

■ 関連書籍情報

タイトル： 『すごいビジネスホテル図鑑』

著者： 瀧澤 信秋

発行： イカロス出版

URL： https://books.ikaros.jp/book/b10158684.html

【株式会社スーパーホテルについて】

「Natural, Organic, Smart」をコンセプトに、健康でサステナブルなライフスタイルを提案するホテルとして国内178店舗、海外2店舗を運営。環境大臣が先進的・独自的で、業界をリードする環境保全の取り組みを行っている環境先進企業と認定する「エコ・ファースト制度」※で、ホテル業界で唯一認定を受けています。

環境保全活動以外にも地域活性化や次世代支援などのSDGs活動に積極的に取り組んでいます。

公式サイト ： https://www.superhotel.co.jp/

SDGsの取り組み : https://www.superhotel.co.jp/sdgs/

SDGs REPORT 2025：https://www.superhotel.co.jp/kaisya_r/eco_report/2025/report.pdf

※「エコ・ファースト制度」について：https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/

その他の主な受賞歴：「第6回 カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞」カーボン・オフセット推進ネッ トワーク（2016年）、「気候変動アクション環境大臣表彰」 普及・促進部門 環境省（2020年）