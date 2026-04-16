『キングダム 乱 -天下統一への道-』LGトッヂ・LGフゥヂが登場！『新城主応援キャンペーン』第3弾開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲーム『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年4月15日(水) 18:00 より新たな武将『LGトッヂ』『LGフゥヂ』をリリースしたこと、『新城主応援キャンペーン』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■『トッヂ』『フゥヂ』がLG覚醒！

LG祝剣を集めて『URトッヂ』『URフゥヂ』に使用することで、『LGトッヂ』『LGフゥヂ』に覚醒することができます！

トッヂ・フゥヂをLG覚醒すると、武将レベルの上限解放に必要な『龍剣石Lv3』や争覇スキル解放に必要な『争覇解放石』などが入手できる特別なログインボーナスを獲得できます！

・LGトッヂの特徴

山界の死王・楊端和の近衛を務める山の民の戦士・トッヂは、LGに覚醒することで、新たな副将スキルを習得します。

新たに習得するLGスキルは、自部隊が近接交戦中の際に、自部隊と味方総大将部隊の継戦能力を強化します。

さらに、条件を達成することで味方総大将を強化する複数の効果を習得するため、総大将を支える副将として活躍が期待できます。

・トッヂ裏スキル 概要

山界の死王・楊端和の側近を務める、山の民の戦士であるトッヂは、裏スキルで攻城戦スキルと3つの全軍強化スキルを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

また、新たに習得する副将スキルでは、時間帯が『夜』の際に、自部隊と味方総大将部隊の様々な能力を強化します。

さらに、自身のクリティカル攻撃時に味方山の民部隊や味方総大将部隊を強化するため、山の民を中心とした編成や、クリティカル攻撃を得意とする武将の副将として活躍が期待できます。

・LGフゥヂの特徴

戦闘時には楊端和の周囲を固め、その驚異的な突破を補佐するフゥヂは、LGに覚醒することで新たな副将スキルを習得します。

新たに習得するLGスキルにより、自部隊のさまざまな能力を強化します。

さらに、自部隊以外が総大将である場合、自部隊が敵武将部隊を撃破した際に、味方総大将を援護する複数の効果が発動します。

そのため、総大将とは別部隊で主攻を担う部隊の副将として、特に力を発揮する武将です。

・フゥヂ裏スキル 概要

山界の死王・楊端和に仕える、山の民の戦士であるフゥヂは、裏スキルで攻城戦スキルと3つの全軍強化スキルを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

また、新たに習得する副将スキルでは、自部隊がターゲットしている敵部隊の攻撃力と防御力を低下させます。

さらに、条件達成時には、味方総大将部隊をターゲットしている敵部隊の様々な能力を低下させるため、総大将を囮とするような戦術で敵を弱体化させることができるようになります。

■『新城主応援キャンペーン』第3弾開催中！

『キングダム 乱 -天下統一への道-』では、継続的に新規のお客様が増えており、たくさんの方々に毎日キンランを楽しんでいただいております！

昨年に引き続き、今年も新年度や新学期の始まりに合わせて、新城主のお客様を応援する新城主応援キャンペーンを開催します！

新城主応援キャンペーンは、新規にゲームを開始するお客様が気持ち良くスタートダッシュを切れるようなキャンペーンとなっておりますので、どうぞお楽しみください！

その1【新城主応援積み荷パック販売！】

《開催期間》

4月15日(水) 18:00 ～ 4月22日(水) 18:00

4月15日(水) 18:00 ～ 4月28日(火) 18:00

《概要》

新城主応援の特別なパックが登場！

資材や鉱石などの資源や資源獲得に役立つ武将の武運をお得に獲得できる『【新城主応援】判別難解パック』が新登場！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その2【新城主応援毐国＋α★5ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

4月15日(水) 18:00 ～ 4月28日(火) 14:00

《概要》

9セット目で『★4武将選択宝箱【毐国2】』が確定！

さらに、10セット目で『★5武将選択宝箱【毐国】』で武将を選んで

獲得できます！

その3【新城主応援覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

4月15日(水) 18:00 ～ 4月22日(水) 14:00

《概要》

ガチャを10セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将

選択宝箱【覚醒16】』が獲得できます！

その4【新城主応援SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

京令・フゥヂ

4月15日(水) 18:00 ～ 4月22日(水) 14:00

オタジ・トッヂ

4月15日(水) 18:00 ～ 4月22日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その5【新城主応援復刻ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

紀昌・春平君

4月17日(金) 18:00 ～ 4月24日(金) 18:00

《概要》

UR武将排出確率が通常時の2倍にUPします！

その6【復刻争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

4月20日(月) 18:00 ～ 4月27日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』は全てUR★6状態のため、解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

■『山界最強決定戦！』イベント復刻開催

イベントクエストをクリアして『バジオウの双剣』を集め、豪華報酬と交換しよう！

指定された武将でイベントクエスト『山界統べる美しき死王』をクリアすると、『騎兵の書 中級』『歩兵の書 中級』『盾兵の書 中級』『弓兵の書 中級』いずれかを追加で獲得できます！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営