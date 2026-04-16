電脳交通、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」認証取得

株式会社電脳交通

株式会社電脳交通（本社：徳島県徳島市、代表取締役社長：近藤 洋祐、以下「電脳交通」）は、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」の認証を取得したことをお知らせいたします。

本認証の取得により、電脳交通の情報管理体制が国際的な基準に適合していることが第三者機関により認められました。タクシー事業者および利用者の皆さまに、より安心してサービスをご利用いただける環境の整備に向け、引き続き取り組んでまいります。

■取得の背景

近年、タクシー業界においては、配車のデジタル化や配車アプリの普及に加え、点呼やバックオフィス業務のクラウド化も進み、クラウドシステムを通じたデータ活用や外部サービスとの連携が拡大しています。それに伴い、運行情報や顧客情報に加え、点呼記録や勤怠・給与関連情報など、重要なデータを安全に管理することの重要性が一層高まっています。

電脳交通は、クラウド型タクシー配車システムの提供に加え、配車業務を受託するコミュニケーションセンター事業を展開しており、全国のタクシー事業者の配車業務を支援しています。

さらに、2025年からはタクシー事業向け点呼システム「電脳点呼」や、タクシー業務管理システム「Cabriolet（カブリオレ）」の提供を通じて、現場業務からバックオフィス業務まで、タクシー事業者の経営全体を支援する体制を構築しています。

こうした事業においては、多様かつ機微性の高い情報を日常的に取り扱うことから、より高度で体系的な情報セキュリティ体制の構築が不可欠です。

このような背景のもと、電脳交通では、情報資産の適切な保護とリスクマネジメントの強化を図るとともに、タクシー事業者および利用者の皆さまに安心してサービスをご利用いただける環境を整備することを目的として、情報セキュリティマネジメント体制の構築・運用を推進し、ISMS認証の取得に至りました。

電脳交通は今後も、ISMSの運用を通じた継続的な改善を推進し、情報セキュリティ体制のさらなる高度化に取り組んでまいります。

■ISO/IEC 27001:2022について

ISO/IEC 27001:2022は、国際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）が策定した、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）に関する国際規格です。組織が保有する情報資産を保護するための管理体制や運用プロセスについて、リスクベースでの継続的な改善を求めるものであり、情報の機密性・完全性・可用性を確保するための枠組みを提供します。

■認証概要

■提供サービス

- 認証規格：JIS Q 27001:2025（ISO/IEC 27001:2022＋Amd 1:2024）- 認証取得日：2026年3月27日- 認証番号：MSA-IS-817- 認証範囲： - クラウド型タクシー配車システム、業務管理システムなどの提供 - 配車業務受託ソリューションの提供- 認証機関：株式会社マネジメントシステム評価センター

クラウド型タクシー配車システム 「DS」

配車オペレーター用画面とドライバー用車載タブレットをセットにした配車システムで、タクシー事業者の業務効率化を実現します。現在、全国47都道府県で約600社・約2万3000台のタクシー車両に導入されています。

サービス詳細 :https://cybertransporters.com/service?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_ISMS&

コミュニケーションセンター

タクシー配車を中核に、点呼業務やライドシェアの運行支援、さらには自動運転・遠隔監視センター業務までを担う、交通領域のコミュニケーションセンターです。現在、全国40都道府県、約150社のタクシー事業者の配車業務を受託しており、コミュニケーションセンターの着信件数は月間20万件に達します。

センターには約120名のコミュニケーターが在籍し、日本全国の各地域や事業形態の異なる多様な移動のニーズに対し、安定したオペレーションを提供しています。

サービス詳細 :https://cybertransporters.com/service-center?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_ISMS&

タクシー事業向け点呼システム「電脳点呼」

電脳交通が開発したタクシー事業者向けクラウド型点呼システムです。

業務前・業務後の遠隔点呼および自動点呼の双方に対応しており、事業規模や勤務形態に応じた柔軟な点呼運用を実現します。現場のドライバーや運行管理者の使いやすさを第一に、タクシー会社の意見を最優先して実証・改善を重ね、サービス提供開始から約1年で23都道府県のタクシー事業者に導入されています。

サービス詳細 :https://cybertransporters.com/denno-tenko?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_ISMS&

タクシー業務管理システム「 Cabriolet (カブリオレ」)」

タクシー事業者向けのクラウド型業務管理システムであり、勤怠や運行、請求から給与・年末調整まで、バックオフィスに必要な機能をワンストップで提供します。すべての機能を標準で備えているため、オプションの追加といった個別カスタマイズは不要で、導入時の追加コストを抑えられます。さらに、働き方の多様化や残業時間規制などの法改正にも、バージョンアップで対応できるため、継続的に安心して利用することが可能です。

サービス詳細 :https://cybertransporters.com/cabriolet?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=2604_ISMS&

■株式会社電脳交通の概要

所在地 :徳島県徳島市寺島本町西1丁目5番 アミコ東館6階

設 立 :2015年12月

代表者 :代表取締役社長 近藤 洋祐

従業員 :220名(2026年1月末時点)

資本金 :1億円

主要株主:阿波銀キャピタル株式会社、株式会社阿波銀行、いよぎんキャピタル株式会社、Uber Technologies, Inc.、株式会社NTTドコモ・ベンチャーズ、ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社、エムケイ株式会社、株式会社沖東交通、国際自動車株式会社、GO株式会社、三和交通株式会社、株式会社JR西日本イノベーションズ、JR東日本スタートアップ株式会社、四国旅客鉄道株式会社、第一交通産業株式会社、大和自動車交通株式会社、つばめ自動車株式会社、株式会社徳島大正銀行、株式会社ブロードバンドタワー、三菱商事株式会社、ゆうちょアセットマネジメント株式会社

※五十音順に記載しております。個人株主を除いた法人株主のみの掲載となります。