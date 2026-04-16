「この家には物語が詰まっている」イラストレーター・吉田 誠治 氏推薦！韓国のゲームコンセプトアーティストが描くイラスト設定資料集『イソマルトの夢見る家』5月下旬発売

株式会社ボーンデジタル

株式会社ボーンデジタル（本社：東京都千代田区、CEO：新 和也、URL：https://www.borndigital.co.jp）は、『イソマルトの夢見る家 設定資料集』（著：イソマルト）を2026年5月下旬に発売いたします。

作品に命を吹き込むためのヒントが凝縮！住人の性格や生活動線を徹底的に考え抜いた、『家』を巡るコンセプトアート集

詳細を見る :https://www.borndigital.co.jp/book/9784862466631/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=organic&utm_campaign=2605_bookisomalt

韓国のゲームコンセプトアーティストであるイソマルトが描く、20の家を巡るイラスト設定資料集が登場！

架空の建築物の外観、緻密な間取り、愛用の調度品、そしてそこで暮らす住人のキャラクター性を、実在する記録書のように丁寧にまとめ上げました。

「ペットのアヒルと暮らす少女の家」「少し変わったヘアサロン」「UAP（未確認空中現象）研究者の家」「毒キノコでポーションを作る魔女の家」といった、遊び心あふれるコンセプトの数々は単なる空想の産物ではなく、住人の日々の暮らしや過去、性格、好み、生活の動線を徹底的に考え抜くことで、圧倒的な説得力を伴って描かれています。

さらに、ラフスケッチから彩色、そして作品に命を吹き込むディテールの作り込みまでのメイキングも惜しみなく収録しています。

間取りや設定を眺めて没入したいファンから、自らの創作に説得力を持たせたいクリエイターまで、すべての“設定マニア”に贈る一冊です。

イラストレーター 吉田 誠治 氏が推薦！

「この家には物語が詰まっている

独創的な設定をこれでもかと盛り込んだ建築群は、見れば見るほど空想がはかどります。」

◼️こんな方におすすめ

・自分の創作物の建物やキャラの設定・魅せ方の参考にしたいイラストレーター

・ファンタジー系の一次創作をするクリエイター

・間取りや設定資料を見るのが好きな人

【著者について】

イソマルト

ソウル大学で西洋画を専攻し、副専攻として視覚デザインを学ぶ。

その後、約10年間、NEXON、Netmarble、LINE、com2us、Nimble Neuronなどのゲーム会社と協業し、主なプロジェクトとしては『BTS Universe Story』『Knights Chronicle』『Summoners War: Chronicles』などがある。

現在はフリーランスとして、さまざまな業界のビジュアル制作に関わる一方、絵を教える講師としても活動している。

Ｘ：@hysohn00(https://x.com/hysohn00)

Instagram：@hysohn00(https://www.instagram.com/hysohn00/)

■書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/239_1_632c1735fa2e3be817a62f657310af44.jpg?v=202604161151 ]Amazonでのご予約はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/486246663X